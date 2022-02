Si bien los Pixel 6 y Pixel 6 Pro de Google todavía son relativamente nuevos, habiendo llegado a finales del año pasado, parece que el gigante tecnológico está ya listo para la próxima generación. Y es que más allá de los inevitables primeros rumores, ahora se ha filtrado el diseño completo de la nueva serie Pixel 7.

Gracias a las filtraciones proporcionadas a través de Twitter por el conocido filtrador Steve Hemmerstofferes (más reconocido por su alias Onleaks), podemos ver varias imágenes de ambos Pixel 7 y 7 Pro, con renders e incluso vídeos en los 360 grados de visión de ambos teléfonos.

Guess what?… Here comes your very first and very early look at the #Google #Pixel7Pro! (360° video + stunning 5K renders + dimensions) #FutureSquad

On behalf of @Smartprix -> https://t.co/pBoxt2bAwy pic.twitter.com/k37Fvl6Cqm

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 23, 2022