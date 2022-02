Tumblr ofrecerá un modo de suscripción sin publicidad

Aunque no suele protagonizar titulares habitualmente, Tumblr es uno de esos servicios particularmente veteranos, que ha sabido sobrevivir al paso de los años, a haber formado parte de Yahoo! durante el apocalipsis de la tecnológica, pocos años después de que la comprara, a la enorme cantidad de cambios que han experimentado tanto Internet como las redes sociales en la última década y a lo rápido que cambian los gustos de la mayoría, en lo referido a los servicios online que emplean habitualmente.

Así, un tanto por debajo del radar, Tumblr se sigue manteniendo como uno de los sitios más visitados de Internet (103 en el ranking global de Internet), con visitas que, además, son especialmente largas para lo que es común en la red en la actualidad, con un promedio de más de nueve minutos. Algo que se entiende mejor si tenemos en cuenta que el formato de blog es el que más ha proliferado en la plataforma, frente a la publicación de imágenes o de estados y demás.

Para sostenerse, Tumblr recurre a la inserción de publicidad en sus páginas, pero según publica hoy Engadget, los usuarios que lo deseen podrán dejar de verla y, al tiempo, apoyar a la plataforma, con una suscripción que tendrá una cuota mensual de cinco dólares o anual de 40 dólares, lo que supone un ahorro del 33% con respecto a pagar las doce cuotas mensuales de un año. Al menos de momento, la suscripción solo se podrá contratar desde la web en PC, pero la experiencia sin publicidad también estará disponible en las apps para iOS y Android.

No es este el primer movimiento de Tumblr en lo referido a la monetización, si bien su anterior movimiento en este sentido tuvo, como principales beneficiarios, a los usuarios que publican contenido en el servicio, haciendo que pudieran establecer una cuota de acceso mensual a los mismos de entre cuatro y diez dólares, un modelo que parece haber funcionado, pues no son pocos los creadores de contenido que mantienen actualmente estas suscripciones.

Con más de la mitad de su audiencia concentrada en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, países en los que existe una cultura más establecida en lo referido a pagar por contenidos, la opción de pagar una cuota mensual por eliminar la publicidad y, al tiempo, apoyar al servicio, podría funcionarle bien a Tumblr como sistema para incrementar sus fuentes de ingresos. No obstante, todavía será necesario esperar un tiempo para comprobar si la fórmula ha sido efectiva. No obstante, no viene mal de vez en cuando un recordatorio para volver a dar un ojo a los blogs que sigues en dicho servicio