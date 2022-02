Tras su reciente y bastante grata apuesta por los auriculares, AOC parece no haber perdido su foco principal, ampliando su oferta de monitores gaming con el anuncio del AGON PRO AG275QXL, un monitor enfocado a los eSports, y el primer monitor gaming oficial de League of Legends, mostrando un modelo especial con acabados traseros inspirados en el juego.

«Estamos encantados de nuestra asociación con Riot Games y de tener la oportunidad de combinar nuestra experiencia en tecnología de monitores con la magia de League of Legends, aportando un producto emocionante para los fans de League of Legends«, aseguran desde AOC , «El AGON PRO AG275QXL ofrece características excepcionales como el modo League of Legends, el LoL QuickSwitch, sonidos exclusivos de encendido y apagado, Light FX Sync y el diseño LoL Signature OSD«.

Así pues, nos encontramos ante una pantalla con un panel IPS de 27 pulgadas con una resolución Quad HD de 2560 x 1440 píxeles, una tasa de refresco de 170 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo (MPRT), completados con una luminosidad máxima de 400 nits, un contraste típico 1000:1 y dinámico 80.000.000:1, y una cobertura del 98% del espacio de color sRGB, 106% del NTSC y 94% DCI-P3.

Además, por supuesto contaremos con una compatibilidad total con las principales tecnologías de mejora de imagen de ambas NVIDIA y AMD, con FreeSync Premium y G-Sync; además de la tecnología de sincronización de imagen Adaptive-Sync.

Por otra parte, este monitor se completa con un apartado de conectividad de lo más amplio, contando con: 2x DisplayPort 1.4 + 2x HDMI 2.0, 2x puertos USB 3.2, y una entrada jack 3,5 mm para auriculares además de un par de altavoces de 5W de potencia cada uno. En cuanto a su soporte, se puede ajustar en altura, inclinar y girar, y como era lógico, viene con un diseño personalizado del juego, donde destaca un base traslúcida con el logo del título aderezada de un sistema de iluminación LED RGB, y un mando personalizado para movernos por el menú del monitor.

Actualmente el AOC AGON PRO AG275QXL ha fechado su llegada a Europa para principios del próximo mes de marzo, con un precio todavía por confirmar a partir de los 479,99 dólares sobre los que se ofrece actualmente en Estados Unidos.