Más conocida por sus monitores Gaming, AOC parece haberse decidido por ampliar poco a poco sus miras hacia la creación de toda una línea de periféricos gaming, en la que sin duda parece le espera un gran éxito. Y es que con productos como los nuevos auriculares AOC GH401 Wireless, la compañía nos demuestra su objetivo de ofrecernos unos periféricos de alta calidad a unos precios notablemente asequibles, sin renunciar a cualidades básicas como el diseño, la comodidad o la durabilidad.

Especificaciones AOC GH401 Wireless

Controlador 50 milímetros Altavoz Circumaural cerrado Respuesta de frecuencia De 20 a 20.000Hz Impedancia 32 Ω Sensibilidad 100 dBSPL/mW (a 1kHz) Conectividad Dongle USB a 2.4 GHz y cable trenzado de 1,2 metros con jack 3,5mm Peso 345 gramos Precio Desde 85 euros (rebaja actual a 69 euros)

Micrófono

Elemento Condensador de electreto Patrón polar Unidireccional Respuesta de frecuencia De 100 a 10.000Hz Sensibilidad -38 ± 3 dB (a 1kHz)

Con unos acabados de cuero y pintura metalizada roja, las patillas que une ambos auriculares con la diadema están fabricadas en aluminio, lo que le aporta una mayor robustez, resistencia y durabilidad frente a otros modelos que optan por materiales plásticos.

Rodeando a la diadema, en la parte interior nos encontramos con una banda de espuma viscoelástica recubierta de cuero sintético, que nos ayudará a reposar y asentar los auriculares de forma cómoda sobre la cabeza. En la parte exterior contamos con una tira de cuero más endurecido, y adornado con el logotipo de AOC en un relieve inverso un remate que une ambas partes de cuero mediante una costura de hilo de nailon rojo.

Bajando así hasta sus almohadillas, nos encontramos con un diseño ya estandarizado, con unos materiales de cueros sintético que cubrirán un relleno viscoelástico. Sin embargo, cabe destacar que la tensión de pinza de estos auriculares nos permite una gran comodidad, sin llegar a apretar en exceso ni resultar pesados aún incluso tras las sesiones de juego más largas. Además, gracias al propio acolchado y este diseño más liviano, podremos evitar el molesto efecto de las «gafas flotantes», así como las marcas por presión de las patillas detrás de las orejas.

La ausencia de iluminación RGB indica que el AOC ha apostado por un diseño más sobrio y elegante en el que sólo destaca el pequeño toque de color de la propia estructura de metal. Algo que lejos de ser un problema, nos aporta diversas ventajas, aumentando su autonomía a la par que nos ofrece una facilidad para insertar estos auriculares dentro de cualquier configuración.

Gracias a su sonido Stereo 2.0, los auriculares AOC GH401 crean sonidos multidimensionales que amplifican la sensación de inmersión durante el juego. Estéreo significa que el sonido «envuelve» al oyente en lugar de proceder de una sola fuente. El 2.0 hace referencia a los dos canales separados, uno izquierdo y otro derecho que crean una experiencia sonora procedente de dos direcciones distintas. Algo que nos permitirá contar con la opción de crear una salida de audio envolvente 7.1 virtual, con un resultado realmente bien logrado.

Por otra parte, el hecho de que su micrófono flexible sea también desmontable, nos permitirá mantener una mayor comodidad permitiéndonos estar listos para comunicarnos con tus compañeros de equipo en cuestión de segundos. Además, este micrófono cuenta con un patrón de captación omnidireccional, lo que significa que recoge ondas de sonido de cualquier dirección para que te escuchen siempre; que junto con su sensibilidad y el rango de frecuencia configurados para priorizar la claridad de la voz, nos permitirán evitar gran parte de la entrada del ruido de fondo sin necesidad de usar añadidos por software.

Y es que de hecho, si bien la marca cuenta con el software G-Menu para sus periféricos, no deja de sorprendernos que los AOC GH401 no cuenten con esta posibilidad de personalización o ecualización. Una cualidad que, de ser añadida a posterior en la aplicación, sin duda supondría un gran punto a favor de los auriculares.

Dada su orientación multiplataforma, hemos querido probar los AOC GH401 en todas los dispositivos compatibles, probando una buena variedad de juegos y géneros en todas ellas, pasando por títulos con una gran variedad de sonidos ambiente como The Legend of Zelda Breath of the Wild en Switch, bandas sonoras y efectos ricos como Final Fantasy XIV en PS4, y cómo no, títulos competitivos de PC como League of Legends (actualmente más vivo que nunca con la celebración de los Worlds de este año), y Call of Duty Warzone, donde la orientación o la distancia relativa de todo nuestro entorno cobran especial importancia.

Por otra parte, no hemos querido dejar de aprovechar su conectividad por cable para darles un uso adicional con smartphones, en juegos y otras tareas. También lo hemos probado fuera de casa, mostrando una desenvoltura realmente buena para la reproducción incluso en entornos de más ruido en transportes como trenes o en la vía pública.

Si bien estos auriculares destacan principalmente por su apartado inalámbrico, con un dongle USB que nos permitirá conectarlos fácilmente a cualquier PC o ambas generaciones de las consolas PlayStation y Xbox, el hecho de contar con un segundo método de conectividad por cable con una salida jack de 3,5 milímetros le aporta a estos cascos una versatilidad mucho mayor, haciéndolos compatibles con prácticamente el resto de dispositivos tales como la Nintendo Switch o los teléfonos inteligentes y tabletas.

Aunque la batería tampoco será un problema, ya que contaremos con hasta 17 horas de autonomía por cada carga, más que suficiente para aguantar varias sesiones de juego completas. Aun así, otra gran ventaja reside en el método de carga por cable, que nos permitirá continuar usándonos sin tener que interrumpir nuestras partidas. En nuestras pruebas, nos hemos quedado muy cerca de la cifra que indica el fabricante, más de 15 horas.

En resumen. Nos encontramos ante unos auriculares todoterreno, con gran calidad de construcción, alta comodidad y buen sonido, aunque es cierto que todavía podremos encontrar algunos pequeños detalles a pulir, como una mejor ecualización o la ausencia de un software de personalización (o más bien la compatibilidad con el mismo). Aunque sin duda uno de los mayores puntos fuertes de estos auriculares es la opción de poder usarlos tanto de manera inalámbrica como analógica, sumando un conector tan común como el jack, y una tremenda facilidad de instalación y uso.

Los AOC GH401 están disponibles en el portal web del fabricante con un precio oficial recomendado de 85 euros. Más económico podemos encontrarlo en minoristas como GAME (75 euros) o Amazon que lo ofrece por un coste tremendamente económico de 69 euros.