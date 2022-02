Hablar de convertir archivos de audio y vídeo en pleno 2022 quizás suene a viejuno, a cosas de otra época, pero no por poco habitual que sea esta actividad a día de hoy, deja de tener interés el conocer al menos cómo hacerlo de manera elemental, por si acaso surge la necesidad.

La cuestión es que si bien los cambios actuales en lo que a consumo de contenidos se refiere parece que han dejado atrás lo de lidiar con archivos multimedia, o lo han dejado para ocasiones o perfiles de usuario no muy comunes, existen en estos momentos más herramientas que nunca para hacerlo sin complicarse mucho.

Así, para convertir archivos de audio vídeo, convertir entre formatos, se entiende, hay aplicaciones de todo tipo: aplicaciones específicas con multitud de opciones, aplicaciones más genéricas pero que cuentan con dicha capacidad, aplicaciones multiplataforma, servicios web… Hay de todo, pero como esto va de no complicarse la vida…

Cómo convertir archivos de audio y vídeo con VLC

En efecto, para que marearse cuando, salvo necesidades especiales, convertir archivos de audio y vídeo con VLC es lo más sencillo que te puedes echar a la cara. Y es que este veterano y popular reproductor multimedia sirve para mucho más que para únicamente reproducir contenidos. Para muestra, un botón.

VLC es uno de los orgullos del software libre por haber llegado a ser la referencia en su categoría, pero antes incluso que eso es una herramienta de primera: para PC ha sido siempre uno de los reproductores más populares porque ofrecía por defecto toda la compatibilidad necesaria para no dejarte en la estacada; y también para Android es muy recomendable.

En esta ocasión, sin embargo, nos quedamos con la versión para escritorio (Linux, mac, Windows) de VLC, que es la que nos va a facilitar el poder convertir archivos archivos de audio y vídeo de manera rápida y sin complicaciones. Porque… ¿quién no tiene instalado VLC en el PC, aunque sea por si las moscas? Pues eso.

Para el ejemplo con el que ilustrar este tutorial y ya que convertir archivos de audio y vídeo es tan genérico como formatos multimedia hay en el mercado, nos conformaremos con convertir música en un formato FLAC sin pérdida de calidad a MP3, con pérdida de calidad, pero más compatible con toda clase de reproductores y más manejable por pesar menos. Por pasos:

No tiene pérdida: abrimos VLC y el menú «Medio > Convertir…«.

En la pestaña «Archivo» añadimos con el botón «+Add» los archivos que deseemos convertir (audio o vídeo, pero no los dos a la vez). Después, «Convertir / Guardar» (las opciones adicionales «Show more options» sirven para sincronizar audio o vídeo y no será necesario la mayoría de las veces).

En el menú desplegable del «Perfil» se elige el tipo de archivo destino y en el botón de la llave inglesa se accede a más opciones.

Por ejemplo, en ese menú (el botón de la llave inglesa) se puede elegir el tipo de contenedor, aunque por lo general ya estará fijado correctamente de acuerdo al perfil elegido en el paso anterior.

Y siguiendo con nuestro ejemplo, en la pestaña «Códec de audio» podemos elegir un códec concreto, así como la tasa de bits, la frecuencia de muestreo, e incluso aplicar filtros.

¿Y si en vez de audio estás convirtiendo vídeo? Todos los pasos previos son los mismos, pero las opciones de códecs de vídeo cambian.

Por último, basta con aplicar los cambios para que comience la conversión.

En resumen, convertir archivos de audio y vídeo con VLC es muy fácil. Además, en muchos casos bastará con elegir las pocas opciones mencionadas, porque casi todo está bien preconfigurado para que las conversiones más habituales consistan en poco más que darle al siguiente botón. En todo caso, se puede ir probando a tocar parámetros hasta obtener el resultado deseado. Ten en cuenta solo una cosa: reducir la calidad se puede hacer, aumentarla no es posible, y es que de donde no hay, no se puede sacar.