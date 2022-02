Dynamic Theme es una utilidad que si no conoces, te va a gustar hacerlo. Por un motivo: la personalización en Windows sigue siendo un tema pendiente de remachar como es debido, y es que parece mentira que algo tan básico como automatizar la renovación del wallpaper se mantenga anclado en formas que ya se antojaban arcaicas hace una década. Ojo: automatizar la renovación del wallpaper sin preocuparte de crearte una colección, algo que mucha gente preferirá, pero que otra tanto no.

Dicho con otras palabras, ya podía Microsoft haber integrado al menos en Windows 11 la opción de descargar automáticamente las, por lo general, superchulas imágenes de Bing para usarlas como wallpaper, facilitando así el disponer de un nuevo wallpaper de calidad cada día sin la necesidad de hacer nada más que configurarlo una vez. Pero no lo ha hecho. Por eso aplicaciones como Dynamic Theme continúan siendo una alternativa de primera para hacer lo propio, además, con ventajas con respecto a lo que ya hay.

Cabe señalar que hace tiempo que Microsoft ofrece Bing Wallpaper, una aplicación oficial que también está para Android cuya utilidad es exactamente la de llevar al escritorio de Windows la funcionalidad deseada: que cada día te renueve el fondo de pantalla con la imagen diaria de Bing y sin intervención del usuario. Es decir, instalas Bing Wallpaper y te olvidas, ya que funciona solo; y si no te gusta una imagen en particular, puedes volver a ponerte la de días anteriores. Pues bien, Dynamic Theme es lo mismo, pero mejor.

Dynamic Theme, un cambiador de wallpapers para Windows

Dynamic Theme es lo mismo que Bing Wallpaper, pero mejor. O sea, con ventajas con respecto a lo que ya hay, decía. ¿Cuáles son esas ventajas? Varias, incluyendo opciones de configuración con las que personalizar la experiencia mucho más. Entre otras cosas, con Dynamic Theme podrás elegir la fuente del wallpaper entre Bing, Windows Spotlight, una imagen local o un presentación (las mismas opciones predeterminadas de Windows).

A su vez, Dynamic Theme te permite configurar diferentes aspectos en relación a las imágenes descargadas, como el intervalo de actualización, la resolución de pantalla, el ajuste, el tipo de imagen, personalizar la pantalla de bloqueo también, cambiar el mismo tema de las ventanas, al estilo de Windows 11, entre claro u oscuro, o *sincronizar las preferencias entre dispositivos. Dynamic Theme es una aplicación de lo más completa, vaya.

Ahora bien, si -en mi opinión, al menos- Dynamic Theme se lleva la palma, es por tres características muy concretas: a diferencia de Bing Wallpaper, Dynamic Theme elimina la odiosa marca de agua de las imágenes de Bing, permite descargarlas a mano o de manera automática y es superligera. Ah, Dynamic Theme es gratuita y está perfectamente traducida al castellano (por si las capturas que acompañan a este artículo te confundiesen).

En definitiva, Dynamic Theme un must have para los sibaritas del escritorio Windows más acomodados. Si no la conocías, puedes encontrar Dynamic Theme en la Microsoft Store.