Lenovo ThinkBook e IdeaPad: renovación a lo grande

Ya contábamos con que la presencia de Lenovo en este MWC 2022 sería de las más destacables, pero incluso partiendo de esa premisa nos ha sorprendido la enorme cantidad de novedades que están presentando este año en la feria de la ciudad condal. Ya te hemos mostrado el Lenovo ThinkPad X13s, el primer ordenador portátil del mundo basado en el SoC Snapdragon 8cx Gen 3, así como la propuesta para gaming dentro de la familia IdeaPad, y todavía nos queda mucho por ver sobre las novedades que nos han mostrado hoy.

Lenovo ThinkBook

ThinkBook 14s Yoga Gen 2 ThinkBook 13s Gen 4 i Pantalla 14 pulgadas FullHD táctil 13,3 pulgadas WUXGA o WQXGA, opción táctil Procesador Hasta Intel Core i7 Alder Lake Hasta Intel Core i7 Alder Lake Gráficos Intel Iris Xe Intel Iris Xe Memoria Hasta 40 gigabytes Hasta 32 gigabytes Almacenamiento Hasta 2 terabytes SSD PCIe Hasta 1 terabyte SSD PCIe Conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5.1 WiFi 6E y Bluetooth 5.1 Puertos 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB Tipo C, 2 x USB-A 3.1, 1 x HDMI 2.0, minijack audio y lector tarjetas MicroSD 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 y minijack audio Batería 60 vatios hora 56 vatios hora Audio Altavoces estéreo Altavoces estéreo Cámara Hasta FullHD con tapa de privacidad Hasta FullHD con tapa de privacidad Sistema operativo Hasta Windows 11 Pro Hasta Windows 11 Pro Dimensiones y peso 320 x 216 x 16,9 milímetros, 1,5 kilos 297 x 211 x 14,9 milímetros, 1,25 kilos

Empezamos con las dos incorporaciones a la familia Thinkbook que, como ya viene siendo tradición, cuentan con diseños de lo más atractivos, un grosor de los que no dejarán nunca de sorprenderme (entre 1,5 y 1,69 centímetros), que no obstante cunden para integrar en su interior un conjunto destacable de componentes de última generación.

Empezando con el Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2, nos encontramos con un equipo con pantalla FullHD de 14 pulgadas, con soporte del 100% del espacio de color sRGB y con función de filtrado de luz azul, lo que evita tanto la fatiga visual como las alternaciones en el patrón del sueño. Además, cuenta con función táctil y, para garantizar su resistencia, está protegida mediante Gorilla Glass.

Ya en su interior, Lenovo ha optado por la duodécima generación de Intel Core, con opciones hasta i7. El chip será responsable también del apartado gráfico, con Intel Iris Xe, y ambas unidades de proceso se apoyarán en hasta 40 gigabytes de memoria RAM y hasta dos terabytes de almacenamiento SSD PCIe, por lo que el rendimiento está garantizado.

En lo referido a su conectividad, en el apartado inalámbrico encontraremos WiFi 6E y Bluetooth 5.1, que se complementan con un puerto Thunderbolt 4, un conector USB Tipo C, dos puertos USB-A 3.1, 1, una toma HDMI 2.0, un minijack audio y lector tarjetas MicroSD. El conjunto se alimenta con una batería de 60 vatios hora.

Y claro, como habrás deducido por su apellido Yoga, este Lenovo ThinkBook 14s es tremendamente flexible, gracias a su bisagra, y su utilidad en este sentido crece exponencialmente gracias al Smart Pen, su dispositivo señalador que, además, cuenta con la aplicación Smart Note de Lenovo, que se activa automáticamente al sacarlo de su ubicación, y que permite la toma rápida de notas con el señalador.

En cuanto al Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 i, nos encontramos con una solución muy portable, ligera (1,25 kilos) y extremadamente fina, con menos de un centímetro y medio, presidida por una pantalla de 13,3 pulgadas con resoluciones WUXGA o WQXGA, con opción táctil, y que al igual que el que podemos considerar su hermano mayor, también integra la tecnología Low Blue Light para filtrar la luz azul, haciendo que su uso sea mejor para la vista.

Bajo su chasis, este Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 i puede montar procesadores hasta Intel Core i7 de duodécima generación, que además de la capacidad de cómputo también se responsabilizan del apartado gráfico, con una GPU Intel Iris Xe. En consonancia con el rendimiento de este chip, el equipo puede contar con hasta 32 gigabytes de RAM y hasta un terabyte de almacenamiento SSD PCIe.

Si revisamos el apartado de conectividad, encontraremos que en el apartado inalámbrico cuenta con WiFi 6E y Bluetooth 5.1, que se completan con 2 puertos Thunderbolt 4, un conector USB-A, una toma HDMI 2.0 y un minijack para audio, conformando una oferta bastante completa para un portátil de este tamaño. Para su alimentación, Lenovo ha contado con una batería de 56 vatios hora, lo que nos indica, al saber que el Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 i se encuentra en la plataforma Intel EVO, que nos proporcionará una autonomía más que suficiente para la mayoría de los usos.

Lenovo IdeaPad Flex 5i y Lenovo IdeaPad Flex 5

Flex 5i – Procesadores Intel

IdeaPad Flex 5i 14” IdeaPad Flex 5i 16” Pantalla OLED 14 pulgadas 16:10 hasta 2.8K, 100% DCI-P3 IPS 16 pulgadas 16:10 hasta 2.5K, 100% sRGB Procesador Hasta Intel Core i7-1255U hasta Intel Core i7-1255U Gráficos Intel Iris Xe MAX Graphics Intel Iris Xe MAX Graphics Memoria Hasta 16 gigabytes LPDDR4X Hasta 16 gigabytes LPDDR4X Almacenamiento Hasta 1 terabyte SSD PCIe5 Hasta 1 terabyte SSD PCIe5 Sistema operativo Windows 11 Windows 11 Conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.1 WiFi 6 y Bluetooth 5.1 Cámara Hasta FullHD Hasta FullHD Puertos 1 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI (1.4b), minijack audio y lector tarjetas SD 1 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI (1.4b), minijack audio y lector tarjetas SD Audio Altavoces estéreo Dolby Altavoces estéreo Dolby

Flex 5 – Procesadores AMD

IdeaPad Flex 5 14” IdeaPad Flex 5 16” Pantalla IPS 14 pulgadas 16:10 hasta 2.2K, 100% sRGB IPS 16 pulgadas 16:10 hasta 2.5K, 100% sRGB Procesador AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5700U Gráficos Radeon Vega Radeon Vega Memoria Hasta 16 gigabytes LPDDR4X Hasta 16 gigabytes LPDDR4X Almacenamiento Hasta 1 terabyte SSD PCIe5 Hasta 1 terabyte SSD PCIe5 Conectividad WiFi y Bluetooth Windows 11 Sistema operativo Windows 11 Windows 11 Cámara Hasta FullHD Hasta FullHD Puertos 1 x USB 4, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI (1.4b), minijack audio y lector tarjetas SD 1 x USB 4, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI (1.4b), minijack audio y lector tarjetas SD Audio Altavoces estéreo Dolby Altavoces estéreo Dolby

Como puedes comprobar al revisar las especificaciones, aquí hablamos de cuatro equipos bastante semejantes entre sí, y cuyas principales diferencias tienen que ver con el tamaño de sus pantallas, de 14 y 16 pulgadas, así como por los sus procesadores, ya que Lenovo ofrece versiones con Intel Core i de duodécima generación, así como con AMD Ryzen 7. De este modo, Lenovo proporciona una gran cantidad de configuraciones dentro de estas cuatro opciones.

La única diferencia destacable la encontramos entre los dos modelos de 14 pulgadas, pues el modelo con procesador de Intel puede montar una pantalla hasta OLED de 14 pulgadas con resolución 2.8K, mientras que para el modelo con chip de AMD, el tope de gama de pantalla es un panel IPS con resolución 2.2K. En todos los casos, los procesadores se acompañan de hasta 16 gigabytes LPDDR4X y hasta 1 terabyte SSD PCIe5. En lo referido a conectividad inalámbrica, encontraremos WiFi 6 y Bluetooth 5.1.

Otra diferencia, esta predecible, claro, es que en los modelos con Intel encontraremos un puerto Thunderbolt 4, que en el caso de los equipos con Ryzen se transforma en un USB 4 de tipo C. Por lo demás, en todos encontraremos dos puertos USB 3.2 Gen 1, un puerto HDMI 1.4b, minijack de audio y lector tarjetas SD.

Como habrás deducido por su nombre, o para ser más exactos por su apellido Flex, todos estos modelos son convertibles, y cuentan con un teclado desacoplable que se conecta mediante Bluetooth. Adicionalmente, los Lenovo IdeaPad 5 también son compatibles con Active Pen 3, el dispositivo señalador de Lenovo que hace aún más práctico su uso como tablet.

Lenovo IdeaPad Duet 5i 12”

IdeaPad Duet 5i 12” Pantalla IPS táctil 12,35 pulgadas con resolución 2.5K, 16:10, 96% DCI-P3, Dolby Vision, Gorilla Glass Procesador Hasta Intel Core i7-1255U Gráficos Intel Iris Xe Memoria Hasta 16 gigabytes LPDDR4X Almacenamiento Hasta 1 terabyte SSD PCIe5 Batería 50 vatios hora Conectividad WiFi 6 y Bluetooth Sistema operativo Windows 11 Cámara Frontal: 5 megapíxeles Trasera: 5 megapíxeles Puertos 2 x USB Tipo C y minijack audio Audio Altavoces estéreo Dolby Atmos

Con el IdeaPad Duet 5i, Lenovo nos propone un dos en uno, que al ser empleado en modo tablet saca el máximo partido a las funciones de Windows 11 para este tipo de dispositivos, una funcionalidad que se ve aumentada con el uso del Active Pen 3, el dispositivo señalador de Lenovo que se ofrece opcionalmente con el Lenovo IdeaPad Duet 5i. Por su parte, con el teclado conectado, su funcionamiento será semejante al de un portátil normal.

Para proporcionar una solución muy portable, el tamaño de la pantalla de este Lenovo IdeaPad Duet 5i es de 12,35 pulgadas, un punto bastante equilibrado para ambos usos (tablet y portátil). Está construida sobre un panel IPS que proporciona una resolución 2.5K en una proporción de aspecto 16:10, compatible con Dolby Vision y protegida con Corning Gorilla Glass.

Ya en su interior, encontramos procesadores Intel Core hasta i7-1255U, que también se responsabilizan del apartado gráfico con gráficos Intel Iris Xe. Ambos elementos de cómputo se apoyan en hasta 16 gigabytes de memoria RAM LPDDR4X y hasta un terabyte de almacenamiento SSD PCIe5.

En el apartado de conectividad, el Lenovo IdeaPad Duet 5i cuenta con WiFi 6 y Bluetooth, que se completa con dos puertos USB C. El conjunto se alimenta con una batería de 50 vatios hora, lo que dadas las especificaciones técnicas apunta a una autonomía bastante sólida, que además se refuerza gracias a su soporte de carga rápida, que puede proporcionar hasta tres horas de reproducción de vídeo con solo 15 minutos de carga, según afirma Lenovo.

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook 14”

IdeaPad Flex 5i Chromebook 14” Pantalla 14 pulgadas FullHD+ 16:10, hasta 400 nits y 100% sRGB, opción táctil Procesador Hasta Intel Core i5-1235U Gráficos Intel Iris Xe Memoria Hasta 8 gigabytes LPDDR4X Almacenamiento Hasta 512 gigabytes SSD Conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5 Sistema operativo Chrome OS Cámara FullHD Puertos 2x USB 3.2 Gen 2 (Tipo C) o 2x USB 3.2 Gen 2×1 (Tipo C), 1x USB 3.2 Gen 1 (Tipo A), minijack audio y lector tarjetas MicroSD Audio Dos altavoces estéreo con Dolby Atmos

Lenovo no se ha olvidado de los Chromebooks, al contrario, ha presentado varios portátiles con el sistema operativo de Google. El primero de ellos es este Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook, que cuenta con una pantalla de 14 pulgadas en dos configuraciones distintas, una de ellas, la de mayor luminosidad, táctil.

En su interior la configuración más potente se basa en un procesador Intel Core i5-1235U con gráficos Intel Iris Xe, apoyado en hasta 8 gigabytes de memoria RAM LPDDR4X y hasta 512 gigabytes almacenamiento SSD. En el plano de la conectividad cuenta con WiFi 6E y Bluetooth 5m y aunque no sabemos la capacidad de su batería, Lenovo afirma que ofrece una autonomía de hasta 10 horas.

Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook 15”

IdeaPad Flex 3i Chromebook 15” Pantalla IPS 15,6 pulgadas FullHD 300 nits, táctil Procesador Hasta Intel Pentium Silver N6000 Memoria Hasta 8 gigabytes LPDDR4X Almacenamiento Hasta 128 gigabytes eMMC Sistema operativo Chrome OS Cámara 720p Conectividad Wifi 6 y Bluetooth Puertos 1 x USB 3.1 Gen 1 (Tipo C), 2 x USB 3.1 Gen 1 (Tipo A), 1 x HDMI, minijack audio y lector tarjetas MicroSD Audio Dos altavoces estéreo

Aquí tenemos una propuesta particularmente interesante, y es que Lenovo propone este Chromebook a aquellos usuarios que no necesiten de grandes prestaciones, pero sí de una pantalla de un tamaño superior al común en equipos con estas especificaciones técnicas. Esto lo hace muy práctico, por ejemplo, para personas que trabajan con documentos de un tamaño considerable, y a los que las pantallas de 14 pulgadas o menos les resultan insuficientes para trabajar con comodidad.

En este caso Lenovo solo ofrece una opción de pantalla, un panel IPS táctil de 15,6 pulgadas con resolución FullHD y un brillo de 300 nits. Ya en su interior, este Lenovo es dirigido por un procesador que puede ser un Intel Celeron N4500 en su configuración más básica, o un Intel Pentium N6000 si necesitamos algo más de rendimiento. Se complementa con hasta 8 gigabytes de memoria RAM LPDDR4X y hasta 128 gigabytes de almacenamiento eMMC.

Las opciones de conectividad de este Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook no están nada mal. En el apartado inalámbrico nos ofrece hasta WiFi 6 y Bluetooth 5.1, que se completan con sus conectores, un puerto USB 3.1 Gen 1 (Tipo C), dos conectores USB 3.1 Gen 1 (Tipo A), un puerto HDMI, minijack de audio y lector tarjetas MicroSD. Lenovo no informa de la capacidad de la batería, pero afirma que puede proporcionar hasta 10 horas de autonomía.

Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11”

IdeaPad Duet 3 Chromebook 11” Pantalla LCD 11 pulgadas 2K 5:3 táctil Procesador Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform Gráficos GPU Adreno 618 Memoria Hasta 8 gigabytes LPDDR4X Almacenamiento Hasta 256 gigabytes eMMC Sistema operativo Chrome OS Cámara 720p Conectividad Wifi 5 y Bluetooth 5.1 Puertos 2 x USB 3.0 Gen 1 (Tipo C) y 1 x Pogo-pin Audio Dos altavoces estéreo

Este IdeaPad Duet 3 Chromebook completa la renovada propuesta de Lenovo en lo referido a equipos con el sistema operativo de Google. En este caso hablamos de un dispositivo muy ligero y portable, con una pantalla LCD táctil de 11 pulgadas con resolución 2K, proporción de aspecto 5:3 y con soporte para el uso de dispositivo señalador.

En este caso, en su interior encontramos un SoC Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform, la propuesta más reciente de Qualcomm para sistemas ligeros, para los que proporciona un rendimiento más que adecuado, y al tiempo una eficiencia energética que, según Lenovo, se traduce en hasta 12 horas de autonomía. Acompañando al SoC encontraremos hasta 8 gigabytes de memoria LPDDR4X y hasta 256 gigabytes de almacenamiento eMMC.

En el apartado de conectividad, la faceta inalámbrica se resuelve con Wifi 5 y Bluetooth 5.1, que se complementan con dos puertos USB C y un conector Pogo-pin.

Lenovo Tab M10 Plus Gen 3

Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 Pantalla IPS 10,61 pulgadas 2K (2.000 x 1.200 puntos) Procesador MediaTek G80 (WiFi)

Snapdragon SDM680 (WiFi+G) Memoria Hasta 6 gigabytes Almacenamiento Hasta 128 gigabytes Batería 7,700 miliamperios, carga rápida de 20 vatios Sistema operativo Android 12 Cámara Frontal: 8 megapíxeles

Trasera: 8 megapíxeles Conectividad 4G (en los modelos WiFi+LTE), Wifi 5 y Bluetooth 5 Puertos 1 x USB Tipo C y minijack Audio Audio Cuatro altavoces, Dolby Atmos

Y terminamos este repaso a la presencia de Lenovo en el MWC 2022 con la tercera generación del Lenovo Tab M10 Plus, una tablet que, desde su primera versión, es una opción de lo más solvente, con una gran relación calidad precio, y con variedad de configuraciones, para que cada potencial usuario pueda escoger la que mejor se adapte a sus necesidades concretas.

La cara vista de esta tablet de Lenovo es su pantalla IPS de 10,61 pulgadas con resolución 2K (2.000 x 1.200 puntos) y una densidad de 220 puntos por pulgada, tasa de refresco de 60 hercios y un brillo de 400 nits. Ya en su interior, vemos que su motor puede ser un MediaTek G80 en el modelo WiFi, o un Snapdragon SDM680 si optamos por la versión WiFi+4G. Se complementa con hasta seis gigabytes de RAM y hasta 128 gigabytes de almacenamiento.

Como ya he mencionado anteriormente, Lenovo ofrece variantes de la Tab M10 con y sin conectividad celular LTE y, en ambos, casos lo que también encontraremos es esta tablet es conectividad WiFi 5 y Bluetooth 5. También contaremos con un puerto USB de datos y carga y un minijack de audio. Y ya que menciono la carga, cuenta con una generosa batería de 7.700 miliamperios, con función de carga rápida de 20 vatios.

Más información