Windows 11 es un sistema operativo de última generación que ha traído cambios importantes, y estos van más allá de la interfaz y del diseño del mismo. Microsoft ha introducido otras mejoras que afectan tanto a las funciones como al rendimiento, la estabilidad y la seguridad de dicho sistema operativo, aunque para ello ha sido necesario un aumento notable de los requisitos mínimos.

La llegada de Windows 11 se produjo en octubre del año pasado, así que es probable que muchos de nuestros lectores ya lleven un tiempo utilizándolo, que se hayan familiarizado con él y que conozcan la mayoría de sus funciones, ¿pero sabías que Windows 11 tiene algunas funciones «secretas» que no son tan evidentes? Pues así es, y sin embargo pueden ser muy útiles.

En esta nueva guía vamos a compartir con vosotros once de esas funciones «secretas» que están «escondidas» en Windows 11, y que os harán la vida un poco más fácil. Como siempre, si al terminar de leer este artículo tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla. Sin más preámbulos, entramos en materia.

1.-Windows 11 introduce nuevos atajos de teclado

Esos nuevos atajos de teclado que ha introducido Windows 11 son bastante útiles, sobre todo si trabajamos con varias ventanas o con varias instancias de nuestro navegador favorito, aunque también hay otros que nos permitirán acceder directamente a cosas tan importantes como la configuración, los widgets o las notificaciones.

A continuación os dejo seis nuevos atajos de teclado presentes en Windows 11:

Tecla de Windows + Alt + Flecha de dirección arriba: la ventana activa se mueve a la mitad superior de la pantalla.

Tecla de Windows + Alt + Flecha de dirección abajo: la ventana activa se mueve a la mitad inferior de la pantalla.

Tecla de Windows + A: nos lleva directamente a los ajustes rápidos del sistema.

Tecla de Windows + W: con este atajo abrimos el menú de widgets.

Tecla de Windows + N: es un atajo para ver el historial de notificaciones.

Tecla de Windows + C: nos permite abrir la aplicación de chat de Microsoft Teams.

2.-Recuperar el clic derecho del ratón completo

Uno de los cambios que más polémica generó con la llegada de Windows 11 fue la modificación del menú contextual al hacer clic derecho con el ratón, ya que este mostraba menos opciones que el clic derecho en Windows 10, y suponía un pequeño quebradero de cabeza para los usuarios.

Si queremos acceder a todas las funciones clásicas del clic derecho del ratón en Windows 11 tenemos que elegir «más opciones», situado en la parte inferior, pero podemos traerlo de vuelta y hacer que se aplique directamente. ¿Quieres saber cómo? Pues es muy fácil, sigue estos pasos:

Haz clic izquierdo sobre el icono o carpeta que quieras seleccionar.

Ahora, en vez de hacer clic derecho pulsa «flecha izquierda + F10» en tu teclado.

en tu teclado. Se abrirá, directamente, el clásico menú contextual que obtendrías al hacer clic derecho en Windows 10.

También es posible recuperar el clic derecho tradicional trasteando con el registro, pero teniendo en cuenta lo que esto implica, y lo fácil que es acceder al mismo con ese atajo, prefiero compartir con vosotros esta solución, ya que es más adecuada para todos los perfiles de usuario.

3.-Accede al menú de inicio «secreto» de Windows 11

Con Windows 11, Microsoft también modificó el menú de inicio, un cambio que no fue del todo bien recibido y que, todavía hoy, sigue generando ciertas incomodidades entre los usuarios. Yo he dado el salto a dicho sistema operativo en mi portátil, y la verdad es que todavía no he terminado de acostumbrarme.

Sin embargo, tengo una buena noticia que daros, y es que podemos acceder a un menú de inicio «secreto que nos hará la vida un poco más fácil. Podemos abrirlo de dos formas diferentes:

Pulsa la tecla Windows y la tecla X de forma simultánea.

Haz clic derecho en el icono del menú de inicio.

Personalmente, me he acostumbrado a utilizar el atajo de teclado «Windows + X», y es la combinación que utilizo siempre.

4.-Minimiza todas las ventanas de golpe, menos la que estás utilizando

Trabajar con muchas ventanas abiertas puede ayudarnos a ser más productivos, pero también puede acabar siendo caótico. Si necesitas reducir el número de ventanas que se encuentran en pantalla para centrarte en una de ellas, pero te resulta tedioso tener que hacerlo de forma manual e individualizada no te preocupes, Windows 11 cuenta con una función «secreta» que te hará la vida más fácil.

Con dicha función podrás minimizar de golpe todas las ventanas que estén abiertas en tu equipo, y dejar solo aquella que esté activa. Así, por ejemplo, si tienes varias páginas web abiertas con información que necesitabas para un trabajo, y ahora quieres centrarte en escribirlo sin que nada te distraiga, podrás esconder de golpe todas esas ventajas. Para utilizar esta función solo tienes que recurrir al atajo «tecla de Windows + Inicio (tecla Home)».

Hay otra manera de activar esta función a través del menú de configuración de Windows 11, pero resulta tan innecesariamente complicada que no merece la pena ni siquiera tenerla en cuenta, ya que podemos realizarla con ese simple atajo de teclado que acabamos de ver.

5.-Puedes devolver el menú de inicio, y la barra de tareas, a la izquierda

El cambio de ambos elementos a una posición central fue otra de las decisiones de Microsoft que no terminaron de gustar a los usuarios. Si eres uno de los que no está de acuerdo con ese cambio no te preocupes, puedes moverlos a la izquierda sin problema, y de una manera muy sencilla. Esto es lo que tienes que hacer:

Pulsa la tecla de Windows + I para abrir el menú de configuración.

para abrir el menú de configuración. Entra en «Personalización > Comportamiento de la Barra de Tareas».

Haz clic en la opción «izquierda» para determinar la alineación de la misma.

para determinar la alineación de la misma. Listo, la barra de tareas y el menú de inicio volverán a la misma posición que tenían ambas en Windows 10.

Puedes revertir este cambio en cualquier momento repitiendo los pasos que te hemos dado, pero desmarcando la opción de alienado a la izquierda de la barra de tareas.

6.-Desactivar widgets y chat en Windows 11

Aunque ambas son dos características clave dentro de Windows 11, la verdad es que, para muchos usuarios, no aportan un valor verdaderamente interesante, y pueden acabar consumiendo recursos muy valiosos. Si no vas a utilizar dichas características, y quieres aprovechar para liberar recursos y mejorar un poco el rendimiento de Windows 11, solo tienes que desactivarlas siguiendo estos pasos:

Pulsa la tecla de Windows + I para abrir el menú de configuración.

para abrir el menú de configuración. Entra en «Personalización > Barra de Tareas».

Busca la opción de activar y desactivar widgets y chat. Solo tendrás que desactivar ambas.

Como en el caso anterior, puedes revertir esto repitiendo el proceso y marcando la opción de activar estas dos funciones. En mi caso, mantengo ambas desactivadas puesto que no las necesito para nada.

7.-Windows 11 puede utilizar tu voz para escribir

La escritura por voz lleva tiempo siendo una de las funciones más interesantes dentro de multitud de aplicaciones y de sistemas operativos modernos, entre los que se encuentran, por ejemplo, iOS y Android.

Con el paso del tiempo, su comportamiento ha mejorado de forma notable, y aunque no llega a ser perfecta, lo cierto es que la herramienta de escritura por voz que integra Windows 11 funciona mejor de lo que me imaginaba, y es muy fácil de utilizar. Para acceder a ella solo tenemos que pulsar las teclas Windows + H dentro de una aplicación procesador de textos (Word, por ejemplo).

Puede que tengamos que activar el reconocimiento de voz en línea, y también podremos personalizar diferentes opciones de la escritura por voz, como por ejemplo la introducción automática de signos de puntuación en función partiendo de la detección inteligente de nuestra entonación, y del ritmo de nuestra pronunciación.

8.-Reduce automáticamente las aplicaciones en segundo plano para ahorrar batería

Esta es una opción muy útil si estamos utilizando un portátil. Como recordarán nuestros lectores habituales, cerrar aplicaciones en segundo plano puede ayudarnos a mejorar el rendimiento de Windows 11, pero también puede tener un impacto positivo en la duración de la batería, ya que esas aplicaciones están consumiendo energía aunque se encuentren en segundo plano.

Podemos controlar las aplicaciones que están en segundo plano solo tenemos que seguir estos pasos:

Entramos en «Configuración > Sistema > Energía y Batería».

Nos vamos a «Ahorro de Batería».

Ahora solo tenemos que elegir cuándo queremos que se active el ahorro de batería para que se limiten las aplicaciones en segundo plano, y también las notificaciones.

9.-Multitarea mejorada, y personalizada

El trabajo en multitarea es fundamental para ser más productivos. Si contamos con un PC potente, podemos tener abiertas varias ventanas y pestañas e interaccionar con ellas de forma instantánea, e incluso superponerlas o repartirlas con diferentes tamaños a lo largo de nuestro escritorio para poder visualizarlas al mismo tiempo.

Muchos usuarios, entre los que me incluso, parten de la clásica distribución en franjas de izquierda a derecha. En mi caso tengo, normalmente, dos o tres navegadores abiertos y repartidos de izquierda a derecha, y en cada uno de ellos tengo también alguna pestaña adicional abierta para poder cambiar a ellas cuando lo necesito de una manera rápida y directa.

Con Windows 11, Microsoft ha mejorado la multitarea al introducir plantillas que nos permiten distribuir, de la manera que más cómoda nos resulte, esas aplicaciones o instancias de navegador que tengamos abiertas de forma simultánea. Así, por ejemplo, podemos dividirlas en dos bloques verticales, en un bloque vertical y dos horizontales o en cuatro bloques horizontales.

Para utilizar esta función, solo tenemos que mantener el puntero del ratón sobre el icono de maximizar de la ventana que tengamos activa. Nos aparecerán las diferentes plantillas que están disponibles y podremos elegir la que queramos. También podremos activarlo de forma directa con el atajo «tecla de Windows + Z». Si esta característica no te funciona, puede que no la tengas activada. Solo tienes que entrar en «Configuración > Sistema > Multitarea» para activarla.

10.-Personaliza el volumen de cada aplicación

Esta es una función muy útil, sobre todo cuando tenemos que trabajar al mismo tiempo con varias aplicaciones o ventanas que reproducen sonidos, pero no queremos que todos suenen con la misma intensidad. Así, por ejemplo, puede que estés participando en una videollamada y que quieras tener un poco de música ligera de fondo, o que estés jugando y que quieras tener también música para crear más ambiente.

Con Windows 11, puedes ajustar y personalizar el volumen de cada aplicación de forma individualizada, y de una manera muy sencilla:

Pulsa la tecla de Windows y escribe «Configuración de Sonido».

Entra en el primer resultado y haz clic en «Mezclador de Volumen».

Una vez ahí, en la sección de aplicaciones, encontrarás la barra de volumen que te permitirá personalizar diferentes aplicaciones.

11.-Minimiza las distracciones y concéntrate en lo importante

Las interrupciones pueden acabar siendo frustrantes, especialmente cuando estamos haciendo todo lo posible por concentrarnos en una tarea importante pero nos damos cuenta de que, al final, siempre ocurre algo que nos interrumpe y nos hace perder el hilo.

Para mejorar la concentración y reducir al máximo las interrupciones, siempre suelo tener desactivadas las notificaciones de chats y aplicaciones, WhatsApp incluido, y también me he quitado la costumbre de mirar el correo electrónico con frecuencia, aunque sin caer en extremos. Normalmente me fijo horas concretas en las que miro, con un margen mínimo de entre 30 y 45 minutos.

Con Windows 11, podemos utilizar un asistente de concentración que nos ayudará a reducir, precisamente, la cantidad de distracciones que nos afectarán en nuestro día a día utilizando el PC. Para utilizar esta función, solo tenemos que seguir la ruta:

Configuración > Sistema > Asistente de Concentración.

Una vez ahí, podemos elegir entre desactivar todas las notificaciones, dejar activas solo algunas y ocultar todas las notificaciones, pero dejar activas las alarmas.

También podemos establecer que se activen solo a ciertas horas, o cuando estamos haciendo algo concreto. Así, por ejemplo, evitaremos que nos asalten las notificaciones cuando estamos trabajando, o cuando estamos disfrutando de nuestros juegos o contenidos multimedia favoritos. Como en los casos anteriores, podemos revertir todos los cambios que hagamos en cualquier momento siguiendo esa misma ruta, así que no os preocupéis.