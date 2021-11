Windows 11: futura mejora en la barra de tareas

La barra de tareas de Windows 11 ha sido un tema de conversación recurrente del nuevo sistema operativo de Microsoft, antes incluso de que fuera presentado, ya que como recordarás se filtró una primera ISO algo más de una semana antes. De lo que más se ha hablado ha sido de la alineación centrada de sus elementos (en muchos casos ignorando que se puede optar por volver a alinearlos a la izquierda), pero dejando de lado dos cambios que, personalmente, me parecen mucho peores.

El primero es que desaparece la Vista de tareas. Ya sabes (o quizá no, porque tengo la sensación de ser la única persona que la utiliza), el icono que se muestra a la derecha del de Cortana (que también nos dice adiós) y nos muestra los escritorios, las ventanas abiertas en el que estamos empleando y un histórico de los documentos que hemos abierto. Lamento que desaparezca en Windows 11, pero acepto que su uso es minoritario (a veces pienso que unipersonal) y que, por lo tanto, no tiene sentido que se mantenga ahí.

El segundo, sin embargo, sí que me parece un desacierto, y es que en Windows 11 no es posible arrastrar archivos a la barra de tareas. Ya sabes (espero que esta vez sí), la posibilidad de arrastrar un fichero a una aplicación que tienes minimizada en la barra de tareas, con el fin de abrirlo en la misma. En mi opinión y experiencia, este es uno de los atajos de Windows más utilizados en este sistema operativo, por lo que me sorprendió mucho que no estuviera presente en Windows 11. Y lo mismo ocurre si intentamos arrastrar un archivo, carpeta o acceso directo para anclarlo, tampoco es posible.

Este es uno de los cambios que no han gustado a muchos usuarios que han dado el salto a Windows 11, algo que Microsoft ya sabe desde hace meses (cuando empezaron a distribuirse las primeras versiones de prueba para los insiders. Y la buena noticia es que, según podemos leer en Deskmodder (en alemán), Microsoft ha tomado buena nota de ello y, en consecuencia, ya están trabajando para hacer volver estas funciones a la barra de tareas de Windows 11. ¿La mala noticia? Que todavía habrá que esperar un poco.

En realidad, la Build 22458 de Windows 11, lanzada en agosto, ya recuperaba esta función, pero tenía truco, y es que para que funcionara era necesario realizar modificaciones en el registro de configuraciones de Windows. Es decir, que en realidad la función ya está operativa en Windows 11, si bien parece que de momento en Redmond apuestan por una prueba gradual de la misma, en vez de liberarla por completo para todos los usuarios.

Así, aunque no hay un roadmap público para su vuelta (entiendo que en privado sí que lo tendrán), son varias las voces que apuntan a que debutará, ya activada por defecto, en alguna compilación para insiders a principios del año que viene. Y en cuanto a su llegada a todos los usuarios del sistema operativo, se especula con que pueda ocurrir en la segunda gran actualización de Windows 11 del año que viene, es decir, en la versión 22H2. De ser así, todavía tendríamos que esperar cerca de un año.

Me parece un plazo un tanto excesivo, la verdad, aunque claro, son bastantes los cambios que ha recibido la barra de tareas, por lo que es posible que realizar cambios en la misma sea más complejo de lo que pudiera parecer en un primer momento. No obstante, quienes han realizado pruebas tras modificar las claves del registro de Windows, afirman que funciona perfectamente, por lo que cabe pensar que su funcionamiento ya está bastante pulido.