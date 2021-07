El lanzamiento de Windows 11 está previsto para octubre de este mismo año, aunque Microsoft ya ha lanzado versiones previas en el canal de prueba que, para bien o para mal, nos están permitiendo conocer algunos de los detalles más interesantes, y más importantes, de este nuevo sistema operativo.

Durante las últimas semanas hemos visto mucha información sobre Windows 11, incluyendo desde su rendimiento con el «Game Mode» activado hasta las claves más importantes del subsistema de Windows 11 para Android, que nos permitirá mover aplicaciones diseñadas para el conocido sistema operativo de Google sin ningún problema. Hoy, gracias a Windows Latest, hemos podido descubrir cómo luce, y qué particularidades presenta, el nuevo menú contextual al hacer clic derecho con el ratón.

Como podemos ver en las imágenes, el nuevo menú contextual al hacer clic derecho en Windows 11 tiene unas esquinas redondeadas, utiliza una serie de iconos sencillos, y totalmente nuevos, en la parte izquierda para ilustrar mejor las diferentes acciones, y además incluye una sección al final que nos permite «mostrar más opciones». Esta última está diseñada, principalmente, para interaccionar con aplicaciones viejas, ya que nos llevará al menú contextual clásico que Microsoft ha utilizado en Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

Nuevo clic derecho en Windows 11: Mayor rendimiento, mejor experiencia de uso

Esas son las dos grandes ventajas que promete el gigante de Redmond. La mejora a nivel de rendimiento debería producirse gracias a esa separación entre el menú contextual clásico, que creció de una forma «no controlada», lo que al final podía acabar dando problemas de desempeño en ciertos casos, y el menú contextual de Windows 11. Como hemos dicho, para activar el primero tenemos que pasar primero por «mostrar más opciones», lo que significa que estará incluido pero ya no será un lastre, puesto que no afectará de forma directa al rendimiento.

Por lo que respecta a la experiencia de uso, debo decir que los cambios a nivel estético y de interfaz que he visto en el nuevo menú contextual me gustan. Las esquinas redondeadas y los iconos le dan un toque muy atractivo, y en la parte superior podemos encontrar, perfectamente agrupadas, un conjunto de acciones contextuales que ahora serán mucho más accesibles (cortar, pegar, copiar, mover, eliminar, étc).

De momento, todos los cambios que he visto en Windows 11 a nivel estético y de interfaz me parecen acertados. Se aprecia una renovación clara en muchos elementos que era, además, muy necesaria, y que aporta un soplo de aire fresco a dicho sistema operativo. Cuando esté disponible a partir del mes de octubre, esperaré un poco para comprobar que la versión final ha llegado libre de errores, o que aquellos que se han escapado son de poca importancia, y actualizaré a dicho sistema operativo cuando sea el momento.

Podrás actualizar a Windows 11 gratis

Microsoft lo ha confirmado, podremos actualizar de Windows 10 a Windows 11 gratis, siempre que contemos con una licencia original, y no tendremos que hacer una instalación limpia, el proceso se llevará a cabo como si se tratase de una actualización semestral, sin más, lo que significa que será muy sencillo, y bastante seguro.

En el caso de Windows 7 y Windows 8.1, también podremos actualizar a Windows 11 gratis, pero esa actualización no se podrá llevar a cabo directamente, lo que significa que tendremos que llevar a cabo una instalación limpia del sistema operativo. Para evitar problemas, antes de empezar nada deberéis aseguraros de que tenéis la licencia de vuestra copia de Windows 7 o Windows 8.1 a mano, ya que la necesitaréis, y tendréis que hacer una copia de seguridad.

Si no puedes, o no quieres actualizar a Windows 11 ya sabes que no tienes nada de lo que preocuparte. Windows 10 seguirá recibiendo soporte hasta octubre de 2025, y al final parece que va a recibir algunas de las funciones más interesantes que, en principio, iban a ser exclusivas de dicho sistema operativo, como DirectStorage.