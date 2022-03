El Corsair K70 RGB TKL Champion Series es un teclado para gaming que representa una clara apuesta de Corsair por la especialización, es decir, por cubrir las necesidades de un tipo más concreto de usuarios, algo que, como recordarán nuestros lectores habituales, ya hemos visto reflejado en teclados como el Corsair K65 RGB Mini, una pequeña joya que tuvimos la oportunidad de analizar recientemente.

En líneas generales, podemos considerar al Corsair K70 RGB TKL Champion Series como una versión sin teclado numérico del Corsair K70 RGB Pro. Es, por tanto, un teclado más compacto y más pequeño que aquel, aunque sin llegar al extremo del Corsair K65 RGB Mini. Esta particularidad lo convierte en una opción interesante para aquellos que quieren disfrutar de todo lo que ofrece un teclado gaming de gama alta, pero en un formato más compacto.

Gracias a Corsair España recibimos también una unidad del Corsair K70 RGB TKL Champion Series, y hemos podido probarla a fondo durante los últimos días. Hoy, por fin, estamos listos para compartir con vosotros nuestro análisis. Como siempre, os invito a poneros cómodos, ya que hay mucho que leer. Sin más preámbulos, empezamos.

Corsair K70 RGB TKL Champion Series, un vistazo previo

Ya os he adelantado que el Corsair K70 RGB TKL Champion Series es, en esencia, una versión compacta del Corsair K70 RGB Pro, aunque con algunos matices importantes. En términos de diseño, ambos modelos parten de una misma línea con tintes minimalistas y una terminación angulosa, pero el Corsair K70 RGB TKL Champion Series mantiene las teclas de función con diseño curvo que ya habíamos visto en modelos anteriores. Personalmente, debo decir que me gusta más la terminación plana que introdujo Corsair en el K70 RGB Pro.

La disposición de teclas es muy completa a pesar de la supresión del pad numérico. Para evitar el sacrificio de funciones importantes, Corsair ha integrado en la parte superior izquierda del teclado un total de cuatro teclas multimedia, y ha movido a la parte superior derecha las teclas de función (perfil, brillo y bloqueo de la tecla Windows). Justo en el extremo superior derecho se encuentran también la rueda de volumen y el botón de silenciar.

En la zona superior central se ha suprimido la marca Corsair y se ha mantenido únicamente el logotipo de la compañía, que cuenta con retroiluminación LED RGB. Es una decisión muy acertada, ya que se traduce en una estética más limpia, sencilla y atractiva. En líneas generales, el Corsair K70 RGB TKL Champion Series tiene mucho en común con el Corsair K70 RGB Pro, pero como hemos visto también presenta algunas diferencias.

La calidad de acabados que ofrece el Corsair K70 RGB TKL Champion Series es la propia de un teclado premium. Tenemos un chasis fabricado en plástico y una terminación en aluminio cepillado que consigue ese tacto frío, y con matices ligeramente ásperos en algunas secciones, que diferencia a un teclado de primer nivel.

Sus teclas están fabricadas en policarbonato, un material resistente y duradero, y el cable de conexión USB (extraíble) viene trenzado, lo que significa que estamos ante un teclado que está hecho para durar, y su calidad de iluminación LED RGB individualizada por tecla también raya a un gran nivel.

En la parte trasera, el Corsair K70 RGB TKL Champion Series incluye el nuevo «interruptor de torneo» que, como recordarán nuestros lectores habituales, nos permite desactivar por completo los macros y nuestros perfiles de iluminación personalizados para cumplir, al instante, con las reglas que imponen los torneos de gaming profesional en esta materia. Es un ajuste muy útil para aquellos que quieran convertir su pasión por el gaming en algo más.

Los interruptores mecánicos que utiliza el Corsair K70 RGB TKL Champion Series que hemos recibido son los Cherry MX Red, mis favoritos por la versatilidad y las sensaciones que transmiten, aunque también podemos comprar este teclado con los interruptores Cherry MX RGB Speed, que están más especializados en el gaming. Personalmente prefiero los interruptores Cherry MX Red porque ofrecen una experiencia de uso más equilibrada, tanto en juegos como en escritura. Su vida útil es de 100 millones de pulsaciones, toda una garantía.

El Corsair K70 RGB TKL Champion Series cuenta, además, con la tecnología Corsair AXON, que permite incrementar la frecuencia de sondeo hasta los 8.000 Hz, lo que se traduce en una latencia de tan solo 0,125 milisegundos. Esto significa que nuestras acciones se ejecutarán de forma instantánea, sin retrasos, algo que, en ciertas situaciones, puede suponer la diferencia entre una victoria «in extremis» o una derrota.

Corsair K70 RGB TKL Champion Series: Especificaciones

Teclado mecánico compacto para gaming profesional de gama alta.

Estructura de plástico con un frontal de aluminio con terminación cepillada.

Teclas fabricadas en policarbonato con iluminación LED RGB individualizada por tecla.

Interruptores Cherry MX Red (en el modelo que hemos probado) con un recorrido lineal y una pulsación suave, 45g de fuerza de activación, 2 mm de recorrido de activación y 4 mm de recorrido total. Tienen una vida útil es de 100 millones de pulsaciones.

Dispone de cuatro teclas dedicadas a multimedia, además de una rueda de volumen y de tres teclas de función especial para iluminación, bloqueo de la tecla de Windows y cambio de perfiles.

8 MB de memoria integrada para grabar macros y perfiles.

Cable trenzado de tipo USB 3.0 Type-A de 1,82 metros (extraíble).

Sistema de iluminación LED RGB individualizada por tecla personalizable, con una integración total en iCUE.

Tecnología «Full key rollover (NKRO)» que elimina por completo el «ghosting».

Tecnología Corsair AXON, que ofrece una frecuencia de sondeo de hasta 8.000 Hz (0,125 milisegundos) y capacidad para gestionar hasta 20 capas de efectos de iluminación.

Compatible con Windows 10 y macOS 10.15 (o superiores).

Medidas: 360 x 164 x 40 milímetros.

Peso: 930 gramos.

Precio: 149,99 euros.

Corsair K70 RGB TKL Champion Series: Nuestra experiencia

Nada más sacarlo de la caja, el Corsair K70 RGB TKL Champion Series deja claro que estamos ante un teclado de calidad. Las sensaciones que transmite el aluminio son algo único, y este aporta una solidez al teclado que no está presente en otros modelos que están construidos por completo en plástico. El tacto de las teclas es suave y agradable, lo que unido a los interruptores Cherry MX Red, se traduce en una experiencia de uso sobresaliente, tanto jugando como escribiendo.

Como ocurre con todos los teclados de Corsair, nada más conectar el Corsair K70 RGB TKL Champion Series al PC este empieza a funcionar directamente. La iluminación LED RGB se activa con el perfil por defecto, y podemos empezar a utilizarlo sin tener que hacer nada más. No obstante, para disfrutar de todas sus posibilidades, y del valor diferencial que marcan las tecnologías avanzadas que incorpora, como Corsair AXON, es imprescindible descargar e instalar la aplicación iCUE.

Para conseguir dicha aplicación solo tenemos que ir a la web oficial dedicada a iCUE 4 y descargarla. Una vez que la tengamos instalada podemos abrirla y empezar a personalizar nuestro Corsair K70 RGB TKL Champion Series. A través del menú de iCUE encontraremos numerosas opciones que nos permitirán realizar ajustes en numerosos aspectos del teclado:

Podremos crear macros y asignaciones de teclas, y guardarlas en perfiles que quedarán grabados en la memoria integrada del teclado. Así, si queremos llevar el Corsair K70 RGB TKL Champion Series con nosotros para disputar torneos, o para jugar en casa de un amigo, esos perfiles personalizados irán siempre con nosotros.

y guardarlas en perfiles que quedarán grabados en la memoria integrada del teclado. Así, si queremos llevar el Corsair K70 RGB TKL Champion Series con nosotros para disputar torneos, o para jugar en casa de un amigo, esos perfiles personalizados irán siempre con nosotros. También podemos modificar la iluminación LED RGB. Tenemos disponibles diferentes efectos de iluminación y combinaciones concretas de colores, que podemos combinar para crear perfiles únicos, pero también podremos crearlos totalmente desde cero. Es importante recordar que el Corsair K70 RGB TKL Champion Series se integra totalmente con la iluminación inmersiva de Corsair.

Podemos deshabilitar algunas pulsaciones que pueden jugarnos una mala pasada mientras estamos jugando, como por ejemplo «Alt + Tab», «Alt + F4» y «Mayús + Tab», así como la tecla de Windows. Es más importante de lo que parece, ya que nos permitirá evitar que una pulsación errónea nos saque del juego en el peor momento posible.

que pueden jugarnos una mala pasada mientras estamos jugando, como por ejemplo «Alt + Tab», «Alt + F4» y «Mayús + Tab», así como la tecla de Windows. Es más importante de lo que parece, ya que nos permitirá evitar que una pulsación errónea nos saque del juego en el peor momento posible. También tendremos a nuestro alcance diferentes ajustes del teclado, incluyendo la personalización de la frecuencia de sondeo, el tiempo de reacción por tecla, el color de la retroiluminación en modo torneo, borrar la memoria integrada o perfiles concretos y actualizar el firmware.

En la galería que os dejamos justo debajo de estas líneas encontraréis una serie de imágenes que ilustran todas esas posibilidades que ofrece iCUE, y que muestran lo sencilla e intuitiva que es la interfaz de dicha aplicación.

Mi primera batería de pruebas se centró, como de costumbre, en la escritura. Seamos francos, incluso aunque compremos un teclado especializado en juegos al final también lo vamos a utilizar para escribir. Puede que no al mismo nivel que un profesional que se dedica a ello, como es mi caso, pero en muchos juegos sigue siendo habitual mantener conversaciones relativamente largas escribiendo, especialmente en aquellos enfocados al rol donde el comercio juega un papel muy importante.

Dado que el Corsair K70 RGB TKL Champion Series tiene mucho en común con el Corsair K70 RGB Pro y que utiliza, de hecho, los mismos interruptores Cherry MX Red que aquel, tenía claro que la experiencia que iba a ofrecer en tareas de escritura iba a ser muy buena, y efectivamente así ha sido.

Con el Corsair K70 RGB TKL Champion Series he podido escribir de forma totalmente fluida y cómoda desde el primer momento, y la respuesta que ofreció en todos los escenarios de uso fue perfecta, incluso cuando aceleraba el ritmo de escritura a un nivel en el que casi podemos hablar de un «machaqueo» de teclas. No registré ningún error ni ninguna doble pulsación accidental.

En mi caso no eché de menos el pad numérico porque, siendo sincero, no lo utilizo. Estoy acostumbrado a utilizar los números que están encima de las teclas, una costumbre que me viene desde que tuve mi primer PC, y que adquirí de tanto jugar al DOOM clásico de 1993, donde se cambiaba de arma con dichos números. Mi cerebro y mi memoria muscular se acostumbraron a ellos.

Y hablando de juegos, vamos a ver cómo se ha portado el Corsair K70 RGB TKL Champion Series en algunos de mis títulos favoritos. En esta ocasión, he centrado mis pruebas en Guild Wars 2 End of Dragons, League of Legends, Battlefield 2042, DOOM Eternal y he añadido un juego que no es nada habitual, pero que tiene una explicación: el primer Guild Wars.

¿Por qué he querido probar un juego tan antiguo? Pues por una razón muy sencilla, porque en su modo PVP los reflejos y el tiempo de respuesta tienen un peso enorme, tanto a la hora de intentar parar «spikes» (muertes casi instantáneas por golpear a un mismo jugador con habilidades de daño al mismo tiempo) como de interrumpir habilidades.

La experiencia ha estado al mismo nivel que con el Corsair K70 RGB Pro, y esto es muy positivo, ya que con dicho teclado fue simplemente perfecta. La respuesta del Corsair K70 RGB TKL Champion Series fue instantánea en todo momento. No importaba cuántas teclas pulsase al mismo momento, ni qué acción tuviera en mente o cómo intentara ejecutarla, todas mis pulsaciones se registraban, y se representaban en el juego, al mismo, sin retrasos.

Desempolvé a mis viejos personajes de Guild Wars, centrándome en mi hipnotizadora y mi monja, y me lancé a disfrutar de un poco de PVP. Fue una experiencia fabulosa. Volver a interrumpir habilidades del rival y llegar cuando parece que no lo vas a conseguir fue algo único, y me permitió llevar el Corsair K70 RGB TKL Champion Series al límite.

Notas finales: Todas las claves de un teclado gaming profesional en un tamaño compacto

El Corsair K70 RGB TKL Champion Series renuncia al teclado numérico, y al espacio que este ocupa, para adoptar un formato más compacto. Esto le permite adaptarse, e integrarse, en aquellos escritorios en los que el espacio sea un recurso limitado, algo que puede marcar una diferencia importante si, por ejemplo, queremos dejar más espacio libre para el ratón. Ya sabéis que, al final, cada configuración es distinta, y que no todo el mundo dispone del mismo espacio ni puede, o quiere, optar por un teclado completo.

Corsair ha pensado en todos los perfiles de usuario con su última renovación de teclados, y el Corsair K70 RGB TKL Champion Series es un claro ejemplo de ello. La compañía estadounidense ha querido ofrecer todo el valor de un teclado gaming de gama alta en un formato más compacto, pero sin que el usuario tenga que renunciar a nada, y podemos decir con total seguridad que con el Corsair K70 RGB TKL Champion Series lo ha conseguido.

Este teclado ofrece un rendimiento y unas prestaciones de primera, tiene una calidad de construcción muy buena y una terminación premium, gracias al frontal en aluminio cepillado, y dispone de todo lo que podríamos esperar de un teclado de tamaño completo, incluyendo las teclas dedicadas para multimedia y la rueda de sonido. También cuenta con la revolucionaria tecnología Corsair AXON, que marca una diferencia clara en juegos competitivos, y sus interruptores Cherry MX Red lo convierten en una solución equilibrada y versátil, perfecta tanto para jugar como para escribir.

Si buscas un teclado más pequeño, que encaje mejor en tu escritorio pero no quieres tener que renunciar a nada no lo dudes, el Corsair K70 RGB TKL Champion Series es una opción que cubrirá sin problema todas tus necesidades. También es una buena inversión porque, aunque su precio es alto, ofrece un nivel de prestaciones que no podemos encontrar en otros teclados, y está hecho para durar.