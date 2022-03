Your faith was strong but you needed proof Leonard Cohen (Hallelujah, 1884)

«Hemos conseguido otro» las menudas y temblorosas manos de Ángela sujetaban una especie de tubérculo color morado. Sus uñas rotas de tanto escarbar la tierra. Sin descanso. Día y noche. Juntamos la raíz que había conseguido la pequeña Ángela con las otras. Unas pocas más y podremos pasar el día. Al asignarnos este planeta la única información que nos dieron fue «es habitable». No protestamos. No pedimos más información. Era nuestra única salida. Diez días después de llegar a esta fría e inhóspita roca los sistemas de cultivos hidropónicos se estropearon. Las únicas plantas que pudimos hacer crecer fueron estos tubérculos sin etiquetar. Dice la madre de Ángela que son tulipanes. Pero nunca florecerán así que nunca lo sabremos. Con todo lo más difícil en este planeta es respirar. A veces hay que arrastrarse por el suelo porque ahí abajo la densidad del oxígeno es más alta. Podemos estar erguidos solamente unos minutos antes de marearnos. El hermano mayor de Ángela tenía una armónica. Para conseguir el aliento suficiente se tumbaba boca arriba. Cerraba los ojos y tocaba. Menos la última noche. Abrió los ojos y dijo «hay pocas estrellas». Ya nadie toca la armónica.

Hace treinta días que recorrimos fatigosamente algunos kilómetros para explorar el páramo donde nos dejó la nave. Con un esfuerzo sobrehumano el padre de Ángela y yo nos encaramamos a una colina. Nada. Páramo hasta donde alcanzaba la vista. Pudimos bajar a tiempo de recuperar el aliento. No pudimos corresponder a los ojos esperanzados de los demás que nos esperaban en la cúpula plateada. Preparamos la olla con los tubérculos. Rezamos porque las baterías del calentador se hayan cargado con los rayos de ese sol pequeño y esquivo que nos calienta apenas cuatro horas al día. No hemos conseguido encender fuego. Nos tumbamos junto a la cocina de campaña esperando que el indicador nos de luz verde para calentar la comida. Ángela juega con una muñeca que ha fabricado con los cables del sistema de cultivo que hemos tenido que desmantelar para las piezas. Gloria, la muñeca se llama Gloria. Este planeta no nos quiere aquí, nunca nos ha querido y nunca nos querrá. Pero pronto nacerá el hermano de Ángela. La vida es tozuda. A veces.

Hay algo curioso en la transición que ha sufrido el mercado automovilístico con respecto a la transición de monovolúmenes a SUV como vehículo espacioso y práctico con gran éxito en ventas, por resumir mucho el fenómeno. Y es que si uno observa con cuidado la transición que han sufrido los SUV desde sus inicios con unas líneas más parecidas a los todoterreno hasta los modelos actuales en algunos casos se pueden encontrar similitudes con el diseño de los monovolúmenes.

Modelo analizado Citröen c3 Aircross Motor y acabado PureTech 130 EAT6 Potencia 131 CV Velocidad máxima 195 Kmh Aceleración o-100 10,3 s Largo/ancho/alto 4160/1756/1637 mm Potencia máxima RPM 131 CV Par máximo Nm/RPM 230 Nm Caja de cambios Automático 6 velocidades Web https://www.citroen.es/ Precio 20.921 euros

Es un proceso en el que al final se busca comodidad y espacio por lo que en el fondo las soluciones a la hora de buscar este volumen adicional acaban siendo las mismas. Esto sucede a menudo con fabricantes como Citröen, que han sido pioneros en el diseño de monovolúmenes como el popular Picasso y que ahora aplican soluciones de diseño parecidas en sus nuevos modelos. Este es el caso por ejemplo del modelo Citröen C3 Aircross, el SUV derivado del C3 cuyo último modelo hemos tenido la ocasión de probar.

Actualizado

Se trata de un modelo que ha sido actualizado con respecto al que se lanzara en el año 2017 sobre todo en lo que se refiere al aspecto exterior y al equipamiento. En la parte frontal los faros se mantienen prácticamente idénticos pero el resto de los grupos ópticos se han estilizado dando a la parte delantera un aspecto más moderno. También cambia el diseño del parachoques, ahora menos redondeado, y de las tomas de aire que crecen en tamaño y se hunden en la parte frontal.

Una de las tomas de aire aparece ahora en la mitad del morro para unir los grupos ópticos laterales con el logo de la marca en el centro, mientras que la toma inferior toma aspecto exagonal que contrasta con las líneas más redondeadas del de la generación anterior. Los spoiler también cambian de diseño y añaden otra pincelada de actualización al aspecto del frontal. El lateral apenas cambia de diseño y la línea es muy similar.

En este punto es donde más se nota la vuelta a los conceptos de los monovolúmenes originales con una carrocería de líneas altas y redondeadas que buscan maximizar el espacio interior a costa de la aerodinámica en algunos casos. Están presentes, como en la generación anterior, las barras del techo y el diseño bicolor de la carrocería que en esta nueva generación ofrece nuevas combinaciones. También nuevo es el diseño de las llantas de 17 pulgadas.

Por detrás igual

La parte trasera tiene exactamente el mismo aspecto que el de la generación anterior. Un gran portón flanqueado por dos grupos ópticos de formas redondeadas (aquí se ha abandonado el diseño más geométrico del frontal) y rematado por un generoso parachoque con tres molduras negras características en la parte inferior que adornan el protector de plástico gris a modo de defensa de la parte inferior que le proporciona un toque todoterreno.

En el interior la primera sensación es de amplitud y un diseño moderno característico de los modelos de la marca, con superficies redondeadas y multitud de detalles como las hendiduras en los plásticos del recubrimiento de las superficies como el interior de las puestas o la forma de las costuras de los asientos. Todo para dar un mismo aire «geométrico» con un estilo realmente original. La continuidad de las líneas de la consola también están en línea con el aspecto de otros modelos de la marca francesa.

Los asientos que hemos mencionado han sido rediseñados y además de un aspecto renovado y moderno son realmente cómodos con un acolchado confortable que envuelven lo justo para un coche en el que el comportamiento deportivo no es una de sus características más sobresalientes. Encontramos una pantalla de nueve pulgadas de buena calidad que sin embargo se ha colocado en una posición quizás demasiado baja para poder consultar la información sin desplazar la mirada.

Completo sistema de información y entretenimiento

Por lo demás el sistema de información y entretenimento es muy completo con una gráfica moderna y muy legible. En general los acabados del interior son de buena calidad y los materiales acordes con la categoría del coche, con plásticos duros pero estratégicamente colocados para que su tacto no sea molesto. Hay una buena cantidad de espacios para colocar objetos aunque algunos nos han parecido demasiado pequeños, como el de las puertas o el que encontramos entre los asientos delanteros.

Delante de la palanca de cambios hay un hueco en el que podemos colocar el móvil que dispone de conectores para cable USB y que en nuestro caso dispone de superficie de carga inalámbrica. Es un espacio algo escaso sobre todo si conectamos el teléfono con cable. En el fondo del hueco encontramos un panel donde se indica mediante luces la marcha que hemos seleccionado y un botón «S» para seleccionar la modalidad de cambio deportivo.

Sobre este hueco encontramos también el selector del comportamiento de las suspensiones y del control de la tracción según el tipo de terreno e incluso podemos desconectarlo. Podemos también seleccionar el modo de conducción cuesta abajo para que la retención del coche sea superior si la inclinación de la carretera es muy pronunciada. Son sistemas que no nos permitirán una conducción propiamente de todoterreno pero que pueden ayudar en circunstancias en las que la adherencia sea escasa.

Buen espacio y comodidad

En la parte trasera el espacio también es bueno y el acolchado y los materiales igualmente confortables que como comentábamos sobre las plazas delanteras. Muy destacable la versatilidad en los asientos de atrás ya que es posible desplazar las dos banquetas de forma longitudinal hasta 15 centímetros para modular el espacio además de poder recliarlos para encontrar una postura más cómoda al viajar. En altura hay espacio así como para las piernas. Viajarán cómodas dos personas y algo más incómoda la de la plaza central.

El maletero del Citröen c3 Aircross no se encuentra entre los de más capacidad, aunque sus 410 litros son muy aprovechables. En primer lugar por las formas regulares y lo accesible de la superficie de carga pero también por la practicidad del sistema de asientos traseros que pueden desplazarse para regular el espacio y la posibilidad de abatir los asientos. Sacrificando el espacio para las piernas y desplazando los asientos traseros se pueden conseguir unos muy considerables 510 litros para el maletero…

El C3 Aircross en acción

Antes de ponernos en marcha revisamos la información de la motorización de este modelo. En nuestro caso nos han proporcionado un Citröen c3 Aircross con el motor 1.2 PureTech de 130 CV asociado con una caja de cambios automática de seis velocidades. Al volante de este pequeño SUV las impresiones han sido positivas, sobre todo desde el punto de vista del confort. El funcionamiento del motor de 130 caballos de gasolina es suave y progresivo aunque no especialmente brillante para la cifra de caballos que exhibe.

Las suspensiones están pensadas más para el confort que para las prestaciones y los excelentes asientos que hemos mencionado hacen que sea agradable transitar incluso por carreteras en no muy buen estado ya que el coche filtra con eficacia las irregularidades. Es bastante silencioso aunque a velocidades más altas se deja notar el ruido aerodinámico el del contacto de la carretera y el del motor sí que se encuentran bastante aislados.

En autopista el cambio automático se comporta como debe. Aunque resta brío al motor en ocasiones responde con suficiente prontitud para afrontar adelantamientos y otras maniobras comprometidas. En carreteras más viradas y comprometidas el tarado de la suspensión deja notar algo de blandura aunque en ningún momento compromete la trayectoria. No se trata de un coche con aspiraciones deportivas pero se puede viajar a buen ritmo.

Conclusiones Citröen C3 Aircross

El Citröen c3 Aircross de la nueva generación sigue siendo un SUV de tamaño compacto que recuerda mucho a un monovolumen. No solamente por el diseño que busca maximizar el espacio sino también por una serie de soluciones prácticas como el desplazamiento e inclinación de los asientos o los huecos para colocar objetos que tienen como objetivo hacer de este modelo un coche eminentemente práctico y versátil.

Se ha mejorado el confort, sobre todo en el caso de los asientos cuyo acolchado, tejido y forma son muy buenos, y se ha actualizado el sistema multimedia, cuya pantalla por otro lado podría colocarse más arriba. La combinación de motor y cambio es correcta aunque como es un coche sin aspiraciones deportivas podríamos conformarnos sin problemas con unos caballos menos. En cualquier caso y teniendo en cuenta el precio es uno de los coches con un mejor equilibrio entre practicidad y confort que podemos encontrar para su tamaño.