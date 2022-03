Netflix no se plantea la publicidad, al menos de momento

Desde que Disney+ anunció su plan de suscripción más barata y con publicidad, muchos miradas han apuntado a Netflix, esperando la respuesta del que, a día de hoy, sigue siendo el servicio de vídeo bajo demanda más popular del mercado. No en vano, muchos de los movimientos del resto de servicios tienen como función más que evidente la de hacer crecer su participación en este mercado, «robando» si es posible usuarios a otras plataformas, principalmente a Netflix.

Como ya contamos hace menos de una semana, Disney+ ofrecerá este nuevo tipo de suscripción por todo el mundo a partir del año que viene, pero si analizamos el mercado estadounidense, vemos que ya hay otros servicios con este tipo de suscripciones, o que se están planteando seriamente añadirlos a sus planes de suscripción. Dicho de otra manera, fuera de EEUU esto puede parecer un movimiento menor, pero en ese mercado es un movimiento que puede marcar una gran diferencia.

Sin embargo, según podemos leer en Variety, de momento en Netflix no están por la labor de añadir un plan más económico y con publicidad. No obstante no se cierran en banda y, muy al contrario, muestran bastante sentido al recordar un mantra aplicable en prácticamente cualquier contexto: «Nunca digas nunca«. Y es que en un sector tan dinámico y con tanto movimiento como lo es el de los contenidos bajo demanda, nadie sabe (y me refiero a las empresas que prestan estos servicios) qué movimientos tendrán que llevar a cabo para mantenerse como opciones competitivas y no perder abonados.

Así, en una conferencia de inversores de la plataforma, Spencer Neumann, director financiero de Netflix, afirmó lo siguiente:

«Para ser claros, no es que tengamos una guerra religiosa en contra de la publicidad. Pero eso no es algo que esté en nuestros planes en este momento… Tenemos un modelo de suscripción escalable muy bueno y, de nuevo, nunca digas nunca, pero no está en nuestros planes.»

Es decir, que de momento nada de planes más baratos con publicidad de por medio, pero que tampoco se cierran las puertas a plantearlo en un futuro, podemos entender que en función de la evolución que tengan este tipo de planes en el resto de servicios, y si la diferencia de precios de los mismos con respecto a los planes de Netflix empieza a plantear una amenaza seria a su cuota de mercado.

Y es que, vuelvo al mercado estadounidense, allí ya ofrecen planes de este tipo Hulu, HBO Max y Paramount Plus, y próximamente se sumará Disney+. Así, hablamos de lo que parece una tendencia a generalizarse y, de ser así, sería un error garrafal por parte de Netflix quedarse fuera de la nueva franja de precios que proponen estos planes.

¿Qué opinas tú? ¿Aceptarías inserciones publicitarias en Netflix a cambio de una cuota más barata? ¿ Te plantearías darte de alta en otros servicios si ofrecen esta modalidad?