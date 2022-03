Más allá de las entregas de su saga principal, sin duda Call of Duty: Warzone está siendo uno de los títulos más exitosos de la compañía. Y es que esta reversión del clásico shooter al género del battle royale goza de una tremenda popularidad, habiendo entrado recientemente en su temporada 2. Sin embargo, parece que Activision quiere ir un paso más allá, con el anuncio de la futura llegada de Call of Duty: Warzone Mobile a los teléfonos inteligentes.

Por desgracia, los detalles sobre este juego todavía son algos escasos, habiendo sido confirmado de hecho no con un anuncio al uso, sino a través de la publicación de varias ofertas de trabajo para desarrollar esta adaptación que promete ser «una experiencia móvil AAA completamente nueva». centrando muchos de los roles en Activision Mobile, su estudio de juegos móvil interno en Santa Mónica; y Digital Legends, estudio asociado con base en Barcelona.

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile! Apply today for exciting roles across the development and publishing teams!

More Information Here: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO

— Activision (@Activision) March 10, 2022