No hay duda de que Call of Duty es uno de los activos más importantes de Activision Blizzard, y también es una de las franquicias más populares y queridas dentro del mundo de los videojuegos. A día de hoy, su situación es mucho mejor que la de su gran rival, especialmente tras el batacazo que se ha dado EA con Battlefield 2042, pero eso no quiere decir que la saga Call of Duty pase por su mejor momento, de hecho ocurre todo lo contrario.

Si nos fijamos en los resultados que ha publicado Activison Blizzard, vemos que Call of Duty Black Ops: Cold War generó 678 millones de dólares en ventas durante sus primeras seis semanas a la venta, y se convirtió en el juego más vendido en Estados Unidos durante 2020. Todo un logro, pero su popularidad se mantuvo a tal nivel que logró cerrar 2021 como el segundo juego más vendido en dicho país.

Interesante, ¿pero cuál fue entonces el juego más vendido en Estados Unidos durante 2021? Pues Call of Duty Vanguard, la última entrega, hasta la fecha, de dicha franquicia. Esto suena bien, pero cuando vemos que la propia Activision Blizzard reconoce que dicha entrega ha vendido menos que Call of Duty Black Ops: Cold War nos damos cuenta de que, al final, ese «ocaso» que vive la franquicia es muy real.

Call of Duty sigue siendo, a pesar de todo, la «gallina de los huevos de oro»

El hecho de que Call of Duty Vanguard haya sido el juego más vendido de 2021 en Estados Unidos, incluso a pesar de haber llegado a finales de dicho año, es todo un síntoma de ello, pero no el único. Echando un vistazo a los resultados que obtuvo la franquicia en 2020, podemos ver que esta representa una parte enorme de los ingresos que obtiene Activision Blizzard.

Por ejemplo, en 2020 la saga generó unos ingresos de 3.000 millones de dólares, alrededor del 40% de los ingresos totales de Activision Blizzard. Pero esto no es todo, la franquicia también hizo posible que se generaran unos ingresos, en microtransacciones, de 4.850 millones de dólares en 2020. Por otro lado, Call of Duty Mobile, que llegó en 2019, generó unos ingresos de 480 millones de dólares en 2020, y Call of Duty Warzone superó los 85 millones de jugadores.

En esta ocasión, Activision Blizzard no ha dado una información tan detallada sobre los resultados de 2021, pero ha reconocido dos claves importantes en sus resultados. La primera ya la hemos dicho, que Call of Duty no se ha vendido tan bien como Call of Duty Black Ops Cold War, y la segunda es que la base de usuarios de Call of Duty Warzone bajó también, lo que debería traducirse en menos ingresos derivados de los micropagos.

Personalmente, hace mucho tiempo que dejé de sentirme atraído por la saga, de hecho creo que el último título que realmente disfruté en PC fue la segunda entrega. En Xbox 360 jugué a Call of Duty 3, pero me centré casi en exclusiva en el multijugador porque me divertía jugarlo con mi grupo de amigos de toda la vida. A partir de ahí, dejé bastante aparcada la franquicia. Hace unos años intenté darle una oportunidad a Infinite Warfare, pero me acabó pareciendo infumable.