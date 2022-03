Cada año, con cada nueva generación de iPhone, Apple presenta una nueva generación de SoC. Así, lo que esperamos para el iPhone 14, que debutará previsiblemente en septiembre de este año, es que de su mano llegue el SoC A16 Bionic, relevando al A15 que motoriza tanto a toda la generación iPhone 13 como, de manera más reciente, al iPhone SE 2022, presentado esta misma semana por los de Cupertino. Ya es casi una ley no escrita, que cada nueva generación traiga, de la mano, un nuevo SoC.

Sin embargo, y según el analista de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, este año podríamos vivir una anomalía al respecto, ya que según podemos leer en su cuenta de Twitter, Apple podría incluir el A16 Bionic exclusivamente en los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, dejando a los modelos «base», el 14 y el hipotético 14 Max, en la generación anterior, es decir, en el A15 que, como hemos comentado antes, montan los iPhone 13 y iPhone SE 2022.

Adicionalmente, y en la misma predicción, Kuo también señala otra posible diferencia entre los pro y los base, y es que todos ellos montarían seis gigabytes de memoria RAM, pero con la diferencia de que esta sería LPDDR 5 en los iPhone 14 Pro y Pro Max, frente a los 14 y y 14 Max, que montarían memoria LPDDR 4X.

Hay dos teorías sobre las posibles razones que llevarían a Apple a hacer esto. Una apunta a querer diferenciar de manera más clara la propuesta entrada de la Pro. Así, además de las diferencias ya existentes en la actualidad, un chip más rápido y memoria de mayor rendimiento servirían para acentuar dicha diferencia. La otra teoría apunta a la irregular situación del mercado de componentes, que forzaría a Apple a tomar esta decisión.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022