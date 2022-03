Hace unas semanas surgieron rumores de que Microsoft pensaba en un Windows 12 a largo plazo, con un desarrollo que comenzaría una vez lanzada la primera gran actualización de Windows 11. El creador de conceptos, Addy Visuals, ha reimaginado como sería el sistema operativo, al menos en la parte visual.

Cuando Microsoft presentó Windows 10 en la Build de 2014 aseguró que sería «su último sistema operativo». Una referencia a su modelo de desarrollo continuado. Cuando anunció Windows 11, no se atrevió a hacer la misma aseveración. Y es que no son pocos los que opinan que éste es un Windows 10.5. Un ‘tuneado’ necesario, pero no la revolución que se ha dejado para más tarde y que debería partir del proyecto Windows Core OS.

Windows 12 reimaginado

Addy Visuals es un diseñador clásico en esto de los «conceptos» y ya ha ido aplicando sus habilidades creativas a imaginarse como serían sistemas operativos de escritorio y móviles. Como en los anteriores, hay que recalcar que nada tiene que ver el trabajo de creación de un concepto en vídeo (por chulo que sea) con plasmarlo en un proyecto de ‘unos’ y ‘ceros’ en un software que funcione en 1.000 millones de ordenadores personales con hardware distinto, miles de aplicaciones y un ecosistema gigantesco.

En el vídeo vemos la capacidad de tener la barra de tareas centrada (como Windows 11) o posicionada en el lado izquierdo (como Windows 10), nuevos widgets interactivos y una conseguida barra de configuración rápida en el lado derecho. La barra de tareas se puede personalizar para que incluya iconos, documentos o aplicaciones.

No faltan los modos oscuro y claro presentes en Windows 11, un explorador de archivos rediseñado (en el que ya está trabajando Microsoft) y la renovación de otras herramientas como el editor del registro. Todo el apartado visual está tratado con elegancia, pero poco más, es un vídeo, y la verdadera revolución de Windows 12 no llegaría de su aspecto externo.

Y es que la base de Windows que se usa en Windows 11 y anteriores tiene ya la friolera de 21 años, desde el lanzamiento de Windows XP, y algunos componentes tienen incluso más tiempo. La vuelta al proyecto Windows Core OS, en stand-by desde que Microsoft canceló Windows 10X y lanzó Windows 11, sí sería una revolución, con una nueva base que dejaría atrás todo componente legado. Microsoft quisiera hacerlo, pero a ver quién le pone el cascabel al gato y deja de soportar centenares de millones de máquinas.

En vídeo es sencillo sacar un Windows 12 para un artista con gusto y capacidad… La realidad es mucho más compleja.