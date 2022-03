Una de las críticas más comunes a Facebook es la de que es el algoritmo el que elige qué ves primero, así que sorprende que Twitter decidiera, hace solo unos días, que el servicio mostraría de forma predeterminada el los mensajes organizados por el algoritmo, en función de lo que éste considerara que te puede resultar más interesante. Para recuperar el feed cronológico, los usuarios dispondrían de una pestaña en la app para iOS y Android.

El problema es la adopción, por defecto, del modelo organizado por el algoritmo. Esto, como ya comentaba antes, no es algo nuevo, y en este caso los responsables de Twitter podrían haber aprendido un poco de Facebook, y de la creciente demanda por parte de muchos usuarios de que deje un poco de lado el algoritmo y el intento de satisfacer los gustos del usuario, volviendo al feed cronológico. Y resulta aún más sorprendente si tenemos en cuenta que dicha polémica, aún con su origen en Facebook, ha salpicado mucho a otras redes sociales, Twitter entre ellas.

Pues nada de aprender en cabeza ajena, claro. El jueves pasado, la cuenta oficial de Twitter publicaba este mensaje en la red social, provocando una reacción instantánea en los usuarios que lo vieron. Y sí, como puedes imaginar, las críticas se dirigían a que, por defecto, la app nos muestre siempre la versión filtrada por el algoritmo, en vez de los mensajes en orden cronológico. Algo que, visto lo visto, es lo demandado por una más que amplia mayoría.

The Home and Latest timelines are now just a swipe away for everyone on iOS, and soon on Android and web.

Tap the ✨ icon to pin (or unpin) the Latest timeline to your Home tab for easy access. https://t.co/cj7ofY3CZq pic.twitter.com/XR0ALOQ5Y6

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2022