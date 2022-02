Este fin de semana han surgido diversas informaciones sobre Windows 12 y el supuesto comienzo del desarrollo de la que sería la próxima gran versión de Windows. Rumorología de Internet ya que no se citan fuentes concretas, aunque se indica que la información proviene de «fuentes internas de Microsoft».

Según el medio alemán Deskmodder, el comienzo del desarrollo de Windows 12 está previsto para una fecha tan cercana como el próximo mes de marzo, una vez que Microsoft lance al público en general la primera gran actualización de Windows 11. La compañía habría contratado personal para añadir soporte adicional al equipo oficial. Esto sí lo hemos visto en las últimas propuestas de empleo de Microsoft, aunque referidos al desarrollo de componentes de sistemas operativos y no concretamente a Windows 12.

El desarrollo, de ser cierto, se considera como «de largo plazo». Windows 10 tendrá soporte oficial al menos hasta octubre de 2025 y Windows 11 aún más lejos, cerca de la próxima década. Además, se ha comprometido a lanzar actualizaciones mayores anuales para cada uno de ellos y también actualizaciones acumulativas de calidad y nuevas características, además de las mensuales de seguridad. No hay demasiada prisa.

¿Hace falta Windows 12?

Cuando Microsoft lanzó Windows 10 aseguró que sería «su último sistema operativo« en referencia a que no serían necesarios otros, ya que la actualización continua a modo de ‘rolling release’ permitiría mantenerlo siempre actualizado. La compañía no ha podido sostener este modelo de desarrollo y finalmente, se desdijo de sus propias aseveraciones y publicó un nuevo sistema, Windows 11, una evolución (que no revolución) que una parte de usuarios definen como un «Windows 10.5″.

Y es que soporta buena parte del legado del gigantesco ecosistema de Windows y se apoya en elementos ya conocidos de Windows 10X, una versión que originalmente se había enfocado a la nueva generación de dispositivos plegables y que definitivamente se ha aprovechado para lanzar una nueva versión que superase el «quiero y no puedo» de Windows 10 y como revulsivo para la industria en un momento de importante aumento de ventas de PCs y componentes para actualizar equipos.

La revolución tendrá que esperar y ahí es donde entraría Windows 12. Según la información citada (rumores) se desarrollará bajo estas cuatro claves principales:

Microsoft plantea eliminar la antigua base de Windows . La usan todas las versiones desde Windows XP y Microsoft quiere dejarla atrás, al igual que componentes legado que se arrastran desde décadas y no permiten abrir un nuevo camino. Esto sí sería una revolución, pero el problema sería mantener la compatibilidad para uso por centenares millones de máquinas activas.

. La usan todas las versiones desde Windows XP y Microsoft quiere dejarla atrás, al igual que componentes legado que se arrastran desde décadas y no permiten abrir un nuevo camino. Esto sí sería una revolución, pero el problema sería mantener la compatibilidad para uso por centenares millones de máquinas activas. Windows 12 requerirá una cuenta de Microsoft para usuarios domésticos y profesionales. Nada nuevo. Ya lo vimos para Windows 11 Home y más recientemente como obligatorio en la instalación de la versión previa de Windows 11 Pro.

para usuarios domésticos y profesionales. Nada nuevo. Ya lo vimos para Windows 11 Home y más recientemente como obligatorio en la instalación de la versión previa de Windows 11 Pro. Se usará parte del código de Windows 10X. Sería la vuelta a la apuesta del proyecto Windows Core OS , un desarrollo modular con un núcleo básico que se puede ampliar o reducir mediante módulos para satisfacer las necesidades de diferentes dispositivos. Microsoft no ha apostado por ello para Windows 11 o no ha dado tiempo a su desarrollo.

, un desarrollo modular con un núcleo básico que se puede ampliar o reducir mediante módulos para satisfacer las necesidades de diferentes dispositivos. Microsoft no ha apostado por ello para Windows 11 o no ha dado tiempo a su desarrollo. Microsoft Pluton será de uso obligatorio. Una vuelta de tuerca al TPM de Windows 11 con un chip de seguridad que estaría integrado en las mismas CPUs.

No se cita nada del software de Windows y su soporte. Seguramente mantener todo el ecosistema de Windows es la mayor dificultad de Microsoft al plantear una revolución. Windows 10X ejecutaba aplicaciones universales UWP y las progresivas. Microsoft prometió que también ejecutaría aplicaciones Win32 usando tecnologías de virtualización mediante «contenedores», pero tuvo serios problemas para su implementación. El soporte para las aplicaciones Win32 es una cuestión pendiente desde hace años. A Microsoft le gustaría fulminarlas, pero ahora mismo no parece posible.

De momento no deja de ser pura especulación este Windows 12, aunque da por seguro que terminará llegando. ¿Qué te parece? ¿Sería la revolución prometida y que no ha llegado con Windows 11? ¿Cómo enfocarías su desarrollo?