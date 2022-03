HP Instant Ink es un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio que funciona bajo un modelo de suscripción. Acceder a él es muy fácil, ya que solo necesitamos contar con una impresora compatible, una conexión a Internet, una cuenta de correo electrónico y un método de pago válido.

Su funcionamiento también es muy sencillo. HP Instant Ink es un servicio que tiene al usuario como prioridad, y por eso este mantiene en todo momento el control de su suscripción. No obstante, a pesar de que las condiciones de uso de HP Instant Ink son muy claras y muy fáciles de entender, es normal que puedan existir ciertas dudas que algunos consumidores, especialmente aquellos con menos experiencia, no siempre logran resolver.

Somos totalmente conscientes de ello, de hecho hemos visto en algunos comentarios de artículos anteriores que todavía hay algunas cosas importantes sobre HP Instant Ink que no termináis de tener claras, y por eso hemos decidido dar forma a este artículo, donde vamos a repasar, y a resolver, cinco dudas frecuentes sobre HP Instant Ink. Como siempre, si tras leer el artículo os queda cualquier otra duda, podéis dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros a resolverla.

1.-¿Qué pasa si estoy suscrito a HP Instant Ink y un mes no imprimo nada?

Esta es una de las preguntas más habituales, y también es una de las más importantes. HP Instant Ink trabaja con un modelo de facturación basado en planes de impresión que incluyen, por una cuota fija, una determinada cantidad de páginas al mes. Estos son los planes disponibles:

10 páginas al mes por 0,99 euros: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

50 páginas al mes por 3,99 euros: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

100 páginas al mes por 5,99 euros: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

300 páginas al mes por 11,99 euros: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

700 páginas al mes por 24,99 euros: puedes ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Si un mes no imprimes nada, o si no consumes todas las páginas que incluye tu plan, estas se acumularán para el próximo mes. Esa acumulación de páginas se irá produciendo también en los meses consecutivos, y podrás llegar a acumular hasta el triple de las páginas que incluye tu plan.

Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo. Imagina que te das de alta en el plan que incluye 50 páginas al mes, y un mes no imprimes ninguna página. Al próximo mes, tendrás disponibles esas 50 páginas que no consumiste y las 50 páginas del nuevo mes, es decir, podrás imprimir 100 páginas en total, y sin coste adicional.

2.-¿Por qué puedo ahorrar hasta un 70% en tinta con HP Instant Ink?

Esto es posible gracias al modelo de facturación basado en páginas imprimidas y no en tinta consumida que utiliza HP Instant Ink. Cuando imprimes una página en color y en calidad alta cubriendo toda la superficie del papel, esta te costará lo mismo que otra página imprimida en blanco y negro y con calidad baja.

No importa cómo imprimas, con HP Instant Ink cada página de costará lo mismo. Podrás disfrutar del color sin tener que estar preocupándote por la tinta que estás gastando, y tendrás la tranquilidad de que la impresora estará controlando continuamente los niveles de tinta para pedir nuevos cartuchos cuando sea necesario. Esos nuevos cartuchos te llegarán a domicilio, y sin gastos de envío.

Vamos de nuevo con un ejemplo. Te has dado de alta en el plan que incluye 100 páginas al mes, y un mes has imprimido 70 páginas en blanco y negro y 30 en color, pero al siguiente mes has imprimido las 100 páginas a todo color y con calidad alta. No te preocupes, en ambos casos pagarás lo mismo, 11,99 euros.

3.-¿Se me aplicarán cargos adicionales al coste de mi suscripción?

No. Con HP Instant Ink solo pagarás tu cuota de suscripción, siempre que te mantengas dentro de los límites de las páginas que incluye tu plan. Esto quiere decir que solo se aplicarán cargos adicionales si excedes el número de páginas que incluye el plan que hayas elegido. Es algo que queda muy claro al ver el listado de cada plan.

Así, por ejemplo, si te has dado de alta en el plan que incluye 10 páginas al mes por 0,99 euros pero imprimes un total de 20 páginas en un mes, se aplicará el cobro de un pack de páginas adicionales. Si algún mes necesitas imprimir más, puedes cambiarte de plan directamente a un plan superior, y luego podrás volver al plan que tenías originalmente sin ningún tipo de problema.

Para que siempre estés al corriente del estado de tu plan, y para que puedas decidir qué quieres hacer, HP Instant Ink te informará cuando estés cerca de alcanzar el máximo de páginas que incluye tu plan. De esta manera, podrás trazar el plan que mejor se ajuste a tus necesidades en ese momento: consumir las páginas que te quedan, comprar packs de páginas adicionales o cambiarte a un plan superior.

4.-¿Qué le ocurrirá a mi impresora si me doy de baja en HP Instant Ink?

Nada. Tu impresora seguirá funcionando con total normalidad, y podrás imprimir sin problema. No obstante, debes tener en cuenta que los cartuchos que utilizabas estaban vinculados a HP Instant Ink, y que estos dejarán de funcionar cuando te des de baja, así que tendrás que utilizar otros cartuchos.

Es un detalle importante que debemos tener claro porque tengo constancia de usuarios que, tras darse de baja, han intentado seguir utilizando esos cartuchos, y se han sorprendido al ver que no funcionan. Cuando te suscribes a HP Instant Ink tú no compras cartuchos, solo pagas una cuota por imprimir una cantidad determinada de páginas, así que es totalmente normal que, cuando te das de baja, esos cartuchos dejen de funcionar.

Podrás devolver los cartuchos a HP sin problema, y si en cualquier momento quieres volver a darte de alta en HP Instant Ink también podrás hacerlo, de forma online y en tan solo unos minutos.

5.-¿Tengo que asumir algún tipo de compromiso?

Ya te lo hemos adelantado en el punto anterior, y la respuesta es que no. Con HP Instant Ink no solo no asumes ningún tipo de compromiso, sino que además puedes cambiarte de plan en cualquier momento, con total libertad y tantas veces como quieras, ya sea hacia arriba (a un plan superior) o hacia abajo (a un plan inferior).

Tienes un control total sobre tu suscripción, puedes hacer numerosas gestiones online a través de tu cuenta de cliente, y además no tendrás que dar ninguna explicación si en algún momento decides darte de baja. Siempre tendrás las puertas abiertas, así que podrás volver a darte de alta en HP Instant Ink cuando quieras.

HP Instant Ink es, como os dijimos al principio, un servicio que da una prioridad total al usuario, y por eso no obliga al usuario a quedarse. Este es el que decide, al final, seguir utilizando este servicio para disfrutar de todas esas ventajas y esos valores únicos que ofrece.

Contenido ofrecido por HP.