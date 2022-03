Siendo un proyecto ya conocido desde hace unos meses, finalmente Netflix comienza a adelantar algunos detalles sobre su nueva serie adaptación del clásico Resident Evil, volviendo a traernos una nueva entrega cargada de acción, tensión, y muchos zombies. Aunque a diferencia de lo que podíamos esperar, este nuevo live-action no parece contar con ningún tipo de conexión directa con la última entrega de animación Resident Evil: Oscuridad Infinita, que debutó en la plataforma el pasado mes de julio.

En cuanto a esta nueva entrega de Resident Evil en formato acción en vivo, los detalles aún son un poco escasos. Mirando las nuevas imágenes teaser que la cuenta oficial de Twitter de Netflix ha compartido hoy, parece que el T-Virus podría estar regresando de alguna manera, junto con una droga fabricada por Umbrella llamada «Joy».

Evil has Evolved. The new live action Resident Evil series premieres July 14. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN — Netflix (@netflix) March 17, 2022

Aunque recurriendo a los anteriores adelantos ofrecidos por NetflixGeeked, quienes compartieron una breve sinopsis en Twitter en agosto de 2020, parece que la primera temporada constará de ocho episodios de una hora de duración, y estará dirigida por el ex productor ejecutivo Andrew Dabb (Supernatural).

Así pues, la historia se centrará en «los niños Wesker» y su mudanza a New Racoon City, ciudad en la que comenzarán a descubrir una serie de peligrosos secretos. Un apellido que posiblemente sea conocido para algunos de los jugadores más recurrentes de la saga, relacionado con Albert Wesker, antagonista principal desde su primera entrega hasta Resident Evil 5

Y es que de hecho la serie de acción en vivo estará protagonizada por Lance Reddick (The Wire y Lost) como Albert Wesker, personaje principal de esta entrega; junto con Ella Balinska (Los ángeles de Charlie), Tamara Smart (La peor bruja, Artemis Fowl), Siena Agudong (No Good Nick), Adeline Rudolph (Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Riverdale ) y Paola Nuñez (Bad Boys for Life).

Por desgracia, si bien nos encantaría poder crear este trasfondo adicional alrededor de la saga principal de juegos, por el momento se desconoce si se tratará de una historia relacionada o si, por el contrario, veremos una historia original y completamente independiente. Y es que si por algo se han caracterizado las adaptaciones a pantalla de esta saga, es su gran libertad.