Twitter prueba la creación de clips de audio de sus Spaces

Con los Spaces, Twitter respondió de una manera rápida y bastante efectiva a la «amenaza» que suponía, para el resto de las redes sociales, la proliferación de Clubhouse desde principios y hasta mitades del año pasado. Y es que, curiosamente, a partir de su llegada a Android y la apertura del servicio a todos los interesados (inicialmente era imprescindible contar con invitación), el interés por este servicio no ha seguido creciendo como lo hizo durante el primer semestre de 2021, más bien parece haberse estancado.

Sea como fuere, Twitter se puso las pilas y, ya en marzo del año pasado, lanzó una primera versión de Spaces para Android, mientras que Facebook, que también se sumó a la competición, no tuvo lista su réplica del servicio hasta el mes de junio. Además, y a diferencia del modelo de contenido efímero de Clubhouse, Twitter planteó que fuera posible grabar y compartir el contenido de las charlas que tuvieran lugar en los Spaces, ampliando sustancialmente de este modo el alcance de los mismos.

Y parece que la fórmula funciona, y que sirve para atraer a más usuarios. O al menos esa es la conclusión a la que podemos llegar al leer este tweet, de la cuenta oficial de Spaces en Twitter, en el que la compañía nos cuenta que van a iniciar las pruebas para que los anfitriones puedan crear clips de audio de sus Spaces. Unos recortes que, claro, luego podrán compartir, para que los usuarios de la red social puedan dar «un vistazo» a lo ocurrido en dichos encuentros.

ever wish you could capture a moment from a Space? great because we’re testing clipping!

certain Hosts on iOS can now clip 30 seconds of audio from recorded Spaces to share, everyone on iOS can see & listen to clips on the Timeline—coming to Android and web real soon pic.twitter.com/DZcV1dzGaz

— Spaces (@TwitterSpaces) March 18, 2022