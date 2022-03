Con algo de adelanto sobre lo previsto, y dándonos algunas pistas sobre su posible fecha de publicación, Mojang ya ha publicado la primera snapshot estándar (es decir, no experimental) de Minecraft 1.19, la versión con la que veremos completarse (bueno, casi completarse) todo lo que esperábamos, en su momento, de Caves & Cliffs Uptade, cuando fue anunciado allá por 2020. Y hay el matiz de casi, porque al menos de momento, parece que la arqueología tampoco debutará en esta nueva versión.

Sea como fuere, ya llevamos unas semanas viendo avances de Minecraft 1.19, algunos en la snapshot experimental para Java lanzada hace ahora un mes, otros en las snapshots de Minecraft Bedrock publicadas estos días. Lo más espectacular hasta ahora ha sido, claro, ver por primera vez al temido y esperado Warden, pero también la llegada del Allay y de las ranas a las betas de Bedrock nos ha permitido sentirnos más cerca de Minecraft 1.19.

Y es que, en este punto, parece que en Mojang quieren repartir la emoción de probar las novedades entre las dos plataformas, de modo que algunas llegan en primer lugar a Java, y otras lo hacen a Bedrock. Y ahora, con el lanzamiento de la primera snapshot regular de Minecraft 1,19 para Java, que es lo primero publicado por Mojang para esta plataforma desde el lanzamiento de Minecraft 1.18.2, vemos que persisten en esa diferenciación, si bien en esta ocasión Java ha sumado muchas novedades. Te las contamos a continuación.

Minecraft 1.19 Snapshot 22w11a: Novedades

Si la snapshot experimental de hace un mes nos trajo todas las novedades del bioma Deep Dark, la gran mayoría de las mismas han dado el salto también a esta snapshot, con una única excepción… el Warden. Curiosamente, Mojang ha trasladado todas las novedades del subsuelo que veremos en Minecraft 1.19, pero por alguna razón han preferido aplazar la llegada de su criatura para más adelante, pese a que su funcionamiento en la beta experimental ya parecía bastante correcto.

Otra novedad muy interesante, pero que también llega a medias, es el nuevo bioma de manglares. Y digo que llega a medias porque si accedes al inventario en modo creativo, podrás ver los que, en principio, serán los principales componentes del mismo, entre ellos el mangle, con su novedosa mecánica de reproducción, y todos los derivados de su madera (que son los mismos que ofrecen el resto de árboles) y el barro, que también podremos generar con tierra y un frasco de agua. Sin embargo, pese a que todos los materiales están presentes, el bioma todavía no se genera en los mapas nuevos.

Se estrenan en Java (ya las vimos en Bedrock) las ranas. Lentas, saltarinas y ruidosas como ellas solas, llegan a esta snapshot de Minecraft 1.19 en lo que parece que será su desarrollo completo en la versión final, con su mecánica de reproducción y sus bloques asociados, incluido un nuevo bloque luminoso, llamado Froglight. Serán, además, muy útiles en los chunks en los que se generan slimes, puesto que se pueden comer a los pequeños y, tras ello, arrojarán una bola de slime. ¿Granjas de slime con ranas en camino? Puedes apostar a que sí.

Y estas, que no son pocas, son las principales novedades, junto con mejoras en sonido 3D, de Minecraft 1.19 que puedes encontrar en la snapshot 22w11a. Un muy buen salto, especialmente si tenemos en cuenta que es la primera snapshot no experimental de Java de la futura versión de Minecraft, y que ya llega con muchas y muy interesantes novedades, especialmente para aquellos que no hayan probado ni la snapshot experimental ni las betas de Bedrock.

¿Y a qué me refería con lo de las pistas? La creencia generalizada era que todavía tendríamos que esperar bastante hasta la primera snapshot no experimental de Minecraft 1.19 y, sin embargo, estamos a mitades de marzo y ya la tenemos en nuestras manos (recuerda que aquí te contamos como probar las betas), y su estado parece avanzado. En consecuencia, podemos especular con que su llegada podría producirse en algún momento del próximo verano (en el hemisferio norte, invierno para quienes nos leéis desde el hemisferio sur). ¿Quizá para el mes de junio? Pienso que por ahí andará, sí.

Más información: Mojang