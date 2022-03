Fuente Inteligente Catit PIXI: tecnología de cuatro patas

Vivimos rodeados de tecnología que, poco a poco, hemos ido introduciendo en nuestra vida y que hace más fácil (o debería) nuestro día a día. Somos muchos los que decidimos tener compañeros de cuatro patas que, por qué no, también pueden disfrutar de estos avances. Por ese motivo, y para todos los que, como yo, os rendísteis hace tiempo en la lucha por llevar ropa sin pelo de gato, hoy analizamos la Fuente inteligente Catit PIXI, el primer dispositivo del que tu felino va a disfrutar más que su caja.

Esta fuente se engloba dentro de la línea PIXI, especializada en productos inteligentes, la nueva apuesta de la marca Catit, fabricante de productos para gatos. Esta nueva línea, que por ahora cuenta con fuente y comedero inteligentes pero que se encuentra en expansión, ha apostado por un diseño sencillo pero divertido y con mucho gusto, inspirado en su auténtico público objetivo.

Al abrir la caja (que quizás se convierta en la nueva guarida de nuestro felino) nos encontramos con los siguientes elementos.

Contenido de la fuente inteligente Catit PIXI

Boquilla

Tapa de acero inoxidable

Parte superior de la fuente

Filtro

Bandeja para el filtro

Bomba

Depósito con ventana para el nivel de agua

Los que tenemos gatos en casa sabemos que el tema del agua puede convertirse fácilmente en un problema, ya que si descuidamos mínimamente el bebedero el gato podría decidir que ya no es digno de él y que no lo va a usar. También tenemos el caso de gatos a los que les gusta chapotear y prefieren ver el agua esparcida por el suelo. Bebedero inutilizado de nuevo.

Este problema se multiplica si pasamos mucho tiempo fuera de casa, ya que no podemos controlar si se da alguno de esos problemas. No sería la primera vez que me encuentro colocando 3 bebederos diferentes por casa. Para ponerle remedio a este tema, la fuente inteligente Catit PIXI ha venido a hacer nuestra vida y la de nuestros gatos un poco más fácil.

Cuenta con un depósito de 2L, y puedes ver el nivel del agua de una forma muy sencilla a través de la ventana en la “nariz” del gato. Este depósito resulta más que suficiente para despreocuparte de tener que rellenarlo durante bastante tiempo.

De hecho, casi podríamos decir que puedes olvidarte para siempre porque la propia PIXI te avisará cuando el nivel de agua sea bajo e incluso cuando se haya agotado, con una luz roja que parpadeará cuando el nivel de agua dentro del depósito es demasiado bajo. Cuando la luz roja deje de parpadear, significa que se ha quedado sin agua del todo y se apagará sola para evitar que la bomba funcione en seco. Una vez que llenemos el depósito de agua, la fuente comenzará a funcionar otra vez.

Si es la primera vez que tu gato utiliza una fuente, o este sistema es diferente a los que ha utilizado anteriormente, fuente inteligente Catit PIXI cuenta con tres opciones diferentes para que la forma de beber no sea un problema: flujo tranquilo, chorro (colocando la boquilla) y burbujeante. Pese a que el sistema de chorro es el más ergonómico, si tu gato es como la mía y no le gusta que le salpiquen los bigotes, las otras opciones serán más apropiadas. Además, hay una zona de recolección en la que el agua se mantiene incluso si la fuente está apagada.

No te frustres si no encuentras su modo de beber favorito a la primera, es cuestión de probar entre las opciones. De hecho, en mi experiencia durante el análisis, tras quitar la boquilla de chorro (con la que no conseguimos que bebiera) se ha aficionado a la fuente e incluso he notado que bebe más agua que con su anterior bebedero, y eso ya es una señal. Nadie más apropiada para dar el veredicto más fiable.

Para mantener el agua a un nivel óptimo, la fuente cuenta con un filtro que limpia en tres etapas: una malla de algodón que filtra los residuos, carbón activado que elimina olores e impurezas, y resina de intercambio iónico que suaviza el agua del grifo. De nuevo, cuando sea el momento de reemplazar el filtro por uno nuevo, la app nos avisará (en todo momento podemos ver cuántos días de vida útil le quedan al filtro) y veremos cómo la nariz del gatete parpadea en color azul.

Además de este filtro, contamos con un esterilizador UV-C que purifica el agua y neutraliza las bacterias. El proceso de esterilización se realiza a diario y dura una hora. Sabrás cuando la fuente está esterilizando el agua porque el led de la nariz se verá de color azul.

En cuanto al ruido, a diferencia de otras fuentes que pueden resultar bastante ruidosas, especialmente por la noche, la fuente inteligente Catit PIXI funciona de una manera muy silenciosa gracias a que la bomba está suspendida en el agua y no vibra tanto contra las paredes del depósito.

Esta bomba, además, cuenta con sensor de nivel de agua y 2 luces LED (de color blanco cuando está en funcionamiento normal, azul cuando está esterilizando el agua, azul parpadeando cuando hay que cambiar el filtro y rojo cuando el nivel del agua es bajo). Un destalle que cabe destacar, aunque en mi uso no ha sido un problema, es que esta luz no se puede apagar.

Más opciones con la app Catit PIXI

Lo que realmente aporta un valor diferencial a la fuente Catit es la aplicación móvil, que nos da la posibilidad de interactuar con la fuente en cualquier momento, estemos en casa o en cualquier otra parte. Una vez instalada y sincronizada con el dispositivo (en una red Wi-Fi de 2.4 Ghz, no funciona con 5 Ghz o 5G), con la aplicación puedes acceder a todas estas funciones.

ON/OFF. Encender o apagar la fuente. Aunque esté apagada, en la zona de recolección seguirá habiendo agua por si el gato quiere beber.

Encender o apagar la fuente. Aunque esté apagada, en la zona de recolección seguirá habiendo agua por si el gato quiere beber. Modo de ahorro de energía. Cambia del modo normal al «géiser». Así la fuente estará funcionando durante 5 minutos y en pausa durante 15 minutos.

Cambia del modo normal al «géiser». Así la fuente estará funcionando durante 5 minutos y en pausa durante 15 minutos. Alerta de nivel de agua. Saltará una notificación en nuestro smartphone cada cuatro horas en caso de nivel de agua bajo, o cuando se acabe el agua del todo.

Saltará una notificación en nuestro smartphone cada cuatro horas en caso de nivel de agua bajo, o cuando se acabe el agua del todo. Alerta de cambio de filtro. También recibiremos una notificación cuando llegue el momento de reemplazar el filtro (cada 30 días).

También recibiremos una notificación cuando llegue el momento de reemplazar el filtro (cada 30 días). Alerta de mantenimiento de la bomba. Del mismo modo nos avisará cuando toque limpiar la bomba para garantizar su buen funcionamiento (cada 60 días).

Del mismo modo nos avisará cuando toque limpiar la bomba para garantizar su buen funcionamiento (cada 60 días). Esterilización UV-C. Inicia el proceso de esterilización manualmente (aunque lo hará de forma automática una vez al día).

Inicia el proceso de esterilización manualmente (aunque lo hará de forma automática una vez al día). Establece un horario para el funcionamiento de la fuente.

Compartir app. Varias personas pueden controlar la fuente iniciando sesión en su cuenta en la aplicación.

Conclusiones

La fuente inteligente Catit PIXI es un salto de calidad en el cuidado de tu gato, haciendo la vida más sencilla a ambos. Él beberá agua de mejor calidad de una forma cómoda y tú podrás despreocuparte del estado de la fuente, ya que la propia app te avisará si tienes que rellenarla, cambiar el filtro… Además, su cuidado diseño le da un toque diferencial que, además, va en línea con el resto de productos de la gama. Aunque tu gato siga mirándote con cara de querer matarte mientras duermes, estamos seguros de que agradecerá poder beber de una fuente así.

Ahora mismo la fuente inteligente Catit PIXI puede comprarse en la web de Catit por un precio de 105,95€