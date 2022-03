Horizon Forbidden West, aventura que enamora

Recientemente el catálogo de Playstation 5 dio la bienvenida a Horizon Forbidden West, la continuación del título que salió en Playstation 4, consola en la que esta continuación también está disponible. Un título que bien se merece estar entre los grandes del año ya que incorpora grandes novedades, tanto en el apartado gráfico como en la jugabilidad. Un salto de calidad que convierte a Horizon Forbidden West en un imprescindible, pero veamos con detalle por qué.

Para quien a estas alturas todavía no lo sepa, Horizon Forbidden West es un un juego de aventuras creado por la compañía Guerrilla el cual nos pone en la piel de Aloy, una ciudadana de un mundo por venir en el que las máquinas han desarrollado una inteligencia articial propia, creando así un ecosistema que se ha vuelto realmente agresivo en contra de la humanidad. Y tras una primera entrega (que revisamos en su versión PC) en la que parecía que habíamos conseguido salvar la Tierra, una nueva plaga nos lleva a la búsqueda de los archivos capaces de recuperar la biosfera del planeta para acabar con dicha plaga. Pero no será para nada sencillo, tendremos que viajar al Oeste Prohibido. Toda una aventura.

Un viaje al oeste lleno de conflictos

Tras destruir a Hades en la primera entrega, no todo va lo bien que cabía esperar. Una plaga se extiende por la tierra y amenaza con convertirse en el nuevo motivo de extinción de la humanidad. Aloy, nuestra protagonista, es bien consciente de que ella es la única capaz de liberar al mundo de esta nueva plaga. Para ello, tendrá que emprender una búsqueda de una copia de seguridad de la inteligencia artificial GAIA con la cual restaurar la biosfera del planeta. Pero cómo no, no será una búsqueda fácil, nos tocará encontrar la forma de seguir las pistas de dicha copia superando todos los contratiempos que nos irán apareciendo.

Además, para emprender nuestra búsqueda, tendremos que viajar al Oeste Prohibido, una tierra llena de tribus hostiles, nuevas máquinas y enemigos. Y no serán pocos, porque Guerrilla ha creado un mundo realmente rico. No solo ya por la gran cantidad de criaturas que lo habitan, sino también porque las diversas tribus, las cuales tienen entre ellas sus propias relaciones políticas y sociales, que van evolucionando durante el juego y, como no podía ser de otra manera, dependen de nuestros actos, para salir adelante.

Y para los que no habéis jugado a la primera parte, esta segunda entrega explota aún más la principal seña de identidad del juego: las máquinas. Y es que la Tierra, unos mil años después de nuestra época actual, y tras sufrir un grave apocalipsis, tiene que cohexistir con seres mecánicos similares a animales y que con el tiempo se han ido haciendo cada vez más hostiles y violentos. De esta forma, cada vez que nos topemos con uno de ellos, tendremos que combatirlos buscando sus puntos débiles.

Un mundo muy cuidado

De esta forma, junto a Aloy, viviremos una enorme variedad de situaciones que dan sentido al ecosistema que se ha creado alrededor de este mundo lleno de máquinas. En torno a ellas giran tanto el argumento como las mecánicas de juego. Es por ello que Guerrilla ha decidido explotar aun más esta faceta del combate. Ahora, además de encontrarnos con una mayor variedad de máquinas, también vemos cómo la forma de combatirlas se ha abierto a nuevas posibilidades.

Para empezar, decir que las máquinas cuentan con diversos puntos débiles y, además tienen debilidades o fortalezas contra ataques de elementos concretos. En esta segunda entrega podemos ver como todo esto se ha vuelto mucho más detallado. Así, combatir contra ellas es muy entretenido, ya que, una vez que las escaneemos, podremos ver cuáles son las mejores formas de atacarlas. Probaremos sus diferentes puntos débiles y las pondremos a punto con todo nuestro equipo para ser lo más efectivos posibles.

Gracias a la diversidad de elementos, los combates son muy dinámicos y nos dan la posibilidad de conseguir nuestro objetivo de diferentes formas. Algo que, sin duda, es esencial controlar ya que no siempre podremos analizar de forma calmada el combate, habrá ocasiones en las que el enemigo será muy poderoso o, simplemente, nos veamos rodeados de varias máquinas deseando acabar con nosotros.

En esos momentos será cuando tendremos que sacar provecho de todo lo que el juego pone a nuestra disposición. Por un lado, iremos haciéndonos con una buena variedad de armamento de distintos tipos y que funcionan con diferentes elementos. Y por otro, durante la aventura, iremos mejorando nuestras habilidades en diferentes campos. Esto también ocurría en el primer juego, solo que, en esta ocasión, hay más campos y son más detallados.

Así, podremos mejorar nuestras habilidades en el sigilo, combate cuerpo a cuerpo, como tramperos, etc. Y como punto final, también, durante la aventura, tendremos que ir fabricando y mejorando la equipación de Aloy, haciendo uso de la gran diversidad de materiales, tanto mecánicos como orgánicos, que iremos recolectando.

Y aunque de primeras todo esto pueda parecer un tanto abrumador, hay que decir que Guerrilla ha sabido encontrar un equilibrio muy bueno. Según vamos avanzando en la aventura, nos van enseñando a usar y sacar provecho de todas estas características del juego. Hay que decir que también, como novedad, ahora los entornos nos ofrecen posiciones ventajosas, como por ejemplo, puntos elevados a los que podremos trepar y de los que podremos sacar gran provecho.

Un acabado gráfico realmente hermoso

Pero Guerrilla no solo ha trabajado a fondo la jugabilidad, el apartado gráfico es sencillamente apabullante. Y es que, en todos los sentidos, nos encontramos ante un juego con un diseño espectacular y repleto de detalles. Tanto los escenarios como las criaturas y el resto de seres que habitan en el juego son una auténtica delicia. Por lo menos, nosotros, no en pocas ocasiones, nos hemos parado simplemente a disfrutar de los entornos en los que nos encontrábamos.

Desde luego, es así como Horizon Forbiden West se convierte en el título más espectacular en cuanto a apartado gráfico se refiere hasta la fecha. Aunque eso sí, podríamos decir que fijándonos en los detalles y en la distancia corta algunos volúmenes y materiales son algo vastos, pero realmente eso no supone ningún contratiempo.

Viajando por un mundo abierto

Algo que se quedó un tanto a medias en la primera entrega fue la idea del mundo abierto. En esta ocasión, Aloy puede de verdad moverse por el mundo sin apenas impedimentos, y es que una de las novedades es que podemos trepar por acantilados y ruinas. Así, podremos viajar de una forma muy fluída de un lado a otro.

Aunque eso sí, tendremos que andarnos con ojo de no pasar por alguna zona repleta de máquinas hostiles, ya que eso supondría meternos en líos. Para continuar, tendremos que aprovechar nuestros viajes para obtener recursos para mejorar nuestro equipamiento o fabricar consumibles. Y si queremos viajar rápido, tan solo tendremos que hacernos con el control de alguna máquina que podramos montar o realizar un viaje rápido, usando las hogueras que hayamos descubierto.

En cuanto a la fabricación, los recursos podremos prepararlos en cualquier momento, pero para llevar a cabo mejoras en el equipamiento, tendremos que hacerlo en las mesas de trabajo que iremos encontrando a lo largo del mundo.

Misiones secundarias que más bien parecen principales

Algo que nos ha sorprendido gratamente es que todo aquello adicional a la historia principal está muy cuidado. Hay un montón de personajes con los que podremos hablar para descubrir más sobre el trasfondo del mundo. Algo que, gracias al estupendo doblaje al castellano, no se hace para nada pesado.

Por su parte, las misiones secundarias nos dan acceso también a partes del argumento que está muy ligado al principal. Además, estas misiones más completas están divididas en diferentes sub-misiones que tendremos que ir resolviendo para descubrir las tramas secundarias pero que, como decimos, están muy relacionadas con la principal. Además, están muy cuidadas, con sus propios personajes, cinemáticas, etc.

No todas son así desde luego, también las hay más simples, como las de recoger recursos para conseguir algún equipamiento nuevo, o similares. Pero hay que decir que, para nosotros, en general, han resultado bastante atractivas.

Mejoras en Playstation 5

Aunque el juego está disponible tanto en Playstation 4 como en Playstation 5, es en la última consola de Sony donde podremos disfrutar de la mejor manera del juego. Por un lado, por los tiempos de carga, que prácticamente no existen. Es una gozada usar las hogueras y ver cómo de forma casi instantánea estás ya en otra parte remota del mundo.

Por otro lado también se hace uso de las posibilidades del Dualsense, tanto de la vibración como del uso de los gatillos. Y cómo no, un mejor apartado gráfico que nosotros hemos configurado para tener la mejor experiencia visual sin notar pérdidas de fluidez. Aunque también lo hemos probado en modo rendimiento, el cual se nota más fluido.

Conclusiones

Nos encontramos ante un juego que realmente ha dado un salto generacional, tanto por su apartado gráfico como por su jugabilidad. Y como la base de la que partíamos era buena, esta segunda entrega logra un resultado realmente espectacular. Un sistema de combate repleto de posibilidades, una historia con un argumento complejo y lleno de sorpresas, así como un apartado gráfico de infarto.

En el apartado de puntos negativos también nos encontramos algunos. Y es que, para empezar, la dificultad del juego, en su nivel estándar, nos ha parecido excesivamente sencilla. La dificultad es algo que se puede configurar rápidamente, pero nos sorprende que el nivel por defecto sea tan sencillo. Por ejemplo, hay zonas en las que nos hemos encontrado a varios enemigos separados unos de otros y todos colocados de espaldas, Así, solo hemos tenido que movernos con sigilo para acabar con ellos por la espalda rápidamente sin impedimento alguno.

Por otra parte, hay algunos detalles que no se han terminado de controlar. Por ejemplo, hay escenas cinematográficas en las que Aloy atraviesa elementos del escenario. También hay zonas que están simplemente bloqueadas por una barrera invisible para que no pasemos. Son detalles que te dejan un tanto extrañado viendo como el resto de elementos está tan cuidado. Ya ha salido algún parche para solventar algunas de estas situaciones, pero aún quedan otras que estaría bien que dejasen arregladas para que el juego fuese realmente redondo.