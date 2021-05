El pasado mes de marzo, AMD presentó la Radeon RX 6700 XT, una tarjeta gráfica de gama media que, sin embargo, demostró desde el primer momento que tenía maneras de gama alta, y que tenía como objetivo directo a la RTX 3060 Ti de NVIDIA, un modelo de gama media-alta que tuve la oportunidad de analizar en su momento, y que destacó por ofrecer un rendimiento sobresaliente manteniendo un precio contenido. Sí, ya sé que hablar de precios recomendados de tarjetas gráficas con la que está cayendo es complicado, pero es la única referencia oficial que tenemos.

Por falta de tiempo no pude analizar en su momento la Radeon RX 6700 XT, y debo decir que me quedé con las ganas, ya que a mi juicio se perfilaba como uno de los productos más interesantes de la nueva generación de AMD. Su precio recomendado fue de 489,99 euros, una cifra que la colocaba un peldaño por debajo de la Radeon RX 6800, que llegó al mercado español con un precio de 599,99 euros. Poco duraron esos precios, debido a la alta demanda y a la falta de stock, pero son los oficiales de AMD, y por tanto los que deben marcar las pautas de cualquier análisis.

La situación que vivimos ahora mismo es totalmente anormal, y se ha producido como consecuencia directa del auge del minado de criptodivisas, de la escasez de semiconductores y de la especulación. Por todo ello, los precios inflados que vemos a día de hoy son irreales, están absurdamente inflados, crecen de sentido, y debemos dejar constancia de ello ignorándolos por completo.

Con eso claro, estamos listos para dar comienzo a nuestro análisis de la Radeon RX 6700 XT, aunque antes de ello queremos dar las gracias a AMD por enviarnos una unidad, y por dejarnos trabajar con absoluta tranquilidad, ya que de no ser así este análisis no habría sido posible. Dicho esto, entramos en materia, poneos cómodos, que hay mucho que leer.

Radeon RX 6700 XT: Un vistazo a su arquitectura

La Radeon RX 6700 XT utiliza la arquitectura RDNA 2 de AMD, lo que significa que representa un importante salto generacional frente a la generación anterior, y podemos considerarla como la sucesora directa de la Radeon RX 5700 XT. Esta última tiene, curiosamente, el honor de ser una de las mejores tarjetas gráficas de gama alta que ha lanzado AMD en toda su historia, ya que sigue ofreciendo un rendimiento muy sólido, ha envejecido muy bien a nivel de drivers y puede mover juegos sin problema en 1440p.

Cuando AMD presentó la arquitectura RDNA 2 destacó cinco grandes claves que resumían, de una manera sencilla pero acertada, sus claves más importantes:

Una mejora en términos de eficiencia del 50% , con un aumento de rendimiento del 30% frente a RDNA.

, con un aumento de rendimiento del 30% frente a RDNA. Un sistema de caché infinita , con una base similar a la eSRAM de Xbox One, que permite elevar el ancho de banda máximo y superar las limitaciones asociadas a un bus de 192 bits combinado con memoria GDDR6 a 16 GHz.

, con una base similar a la eSRAM de Xbox One, que permite elevar el ancho de banda máximo y superar las limitaciones asociadas a un bus de 192 bits combinado con memoria GDDR6 a 16 GHz. Hardware dedicado a la aceleración de trabajo de rayos , basado en una estructura de recursos compartidos con las unidades de texturizado.

, basado en una estructura de recursos compartidos con las unidades de texturizado. Soporte completo de DirectX 12 Ultimate , incluyendo el sombreador de tasa variable.

, incluyendo el sombreador de tasa variable. Generosas cantidades de memoria gráfica para alargar la vida útil.

La unidad de computación se mantiene como la base de la arquitectura RDNA 2. Cada unidad de computación, también conocida como CU («Compute Unit») por sus siglas en inglés, se agrupa en configuraciones duales (Dual CU). Cada una tiene 64 shaders, 4 unidades de texturizado y un acelerador de trazado de rayos. Esta es, junto con la integración de la memoria caché infinita, una de las novedades más importantes de esta arquitectura.

En la unidad de aceleración de trazado de rayos se calculan las intersecciones rayo-triángulo y las delimitadoras de cuadro, pero las intersecciones transversales BVH corren a cargo de los shaders, lo que significa que estos no se liberan por completo de la carga de trabajo asociada al trazado de rayos. A esto debemos sumar, como hemos indicado anteriormente, que comparten recursos con las unidades de texturizado, lo que quiere decir que no pueden trabajar de forma simultánea, y tampoco pueden funcionar de forma asíncrona. Es capaz de calcular una intersección rayo-triángulo o cuatro intersecciones delimitadoras de cuadro por ciclo de reloj.

Si ponemos todo lo anterior en contexto la conclusión es muy simple, el hardware dedicado a la aceleración de trazado de rayos que montan las Radeon RX 6000 supone un avance importante frente a las Radeon RX 5000, que no tenían ningún tipo de hardware especializado para este tipo de tecnología, pero no está a la altura de lo que podemos encontrar en Ampere, la arquitectura que utilizan las RTX 30 de NVIDIA.

La caché infinita actúa como una memoria auxiliar muy rápida, aunque limitada en capacidad, que se utiliza para almacenar datos y elementos que no se mantienen durante largos periodos de tiempo, y que se renuevan con frecuencia. Estos, al estar en flujo constante de entrada y salida, son los que más se benefician del enorme ancho de banda que consigue este tipo de memoria. Así, por ejemplo, en una escena cargada de texturas con elementos relativamente estables, donde lo que más cambia son las luces y las sombras, estos dos últimos serían el objetivo fundamental de la caché infinita.

No hay duda de que la caché infinita ayuda a mejorar el rendimiento impulsando el ancho de banda en tareas concretas que dependen más de la velocidad que de la capacidad. En este sentido, AMD ha demostrado que incluso ciertas cargas de trabajo asociadas al trazado de rayos mejoran con la inclusión de este tipo de memoria, pero es importante tener claro que no todo son ventajas. La caché infinita ocupa un espacio muy valioso en el chip, y esto obliga a realizar ciertos sacrificios.

RDNA 2 parte de la base que sentó AMD con la arquitectura RDNA, de hecho mantiene el proceso de fabricación en 7 nm de TSMC, y utiliza el mismo sistema de interconexión Infinity Fabric que permite una correcta comunicación entre todos los componentes que integran cada núcleo gráfico, el Navi 22 en el caso de la Radeon RX 6700 XT, pero al mismo tiempo introduce novedades tan importantes que confirman que estamos ante algo más que una simple puesta al día de la arquitectura que debutó con las Radeon RX 5000.

Por lo que respecta al subsistema de memoria gráfica, la Radeon RX 6700 XT utiliza una configuración que, desde luego, no es nada habitual dentro de la gama en la que se ubica (media-alta), y de hecho resulta impropio para un modelo que roza los 490 euros. Digo esto porque AMD ha prescindido del bus de 256 bits que vimos en la Radeon RX 6800, y ha integrado un bus de 192 bits en la Radeon RX 6700 XT, manteniendo la memoria GDDR6 a 16 GHz. Esto reduce notablemente el ancho de banda, pero como anticipamos se ve compensado con los 96 MB de caché infinita.

Para que la capacidad de la memoria no sea un problema, ni a corto ni a largo plazo, AMD ha integrado un total de 12 GB de GDDR6 en la Radeon RX 6700 XT, una configuración que supera el nivel mínimo recomendado a día de hoy (8 GB para 1440p y 2160p), y que nos permitirá jugar con garantías a cualquier título presente y futuro.

En algunos juegos, como DOOM Eternal, si no llegamos a los niveles de memoria gráfica fijados para cada tipo de configuración gráfica simplemente no podremos activarlos, mientras que en otros podemos mantener la configuración, pero nos exponemos a posibles tirones y parones como consecuencia del proceso de descarga y carga que se produce cuando la memoria gráfica se llena, y hay que cargar nuevos datos.

Otro aspecto importante son las frecuencias de trabajo. En el caso de la Radeon RX 6700 XT, su enorme aumento de rendimiento en rasterización frente a la Radeon RX 5700 XT ha estado motivado, como vimos en su momento en esta comparativa, por una enorme subida de la velocidad de trabajo de la GPU. Según AMD, con el modo turbo activado puede alcanzar los 2,58 GHz, una cifra mareante que supera de forma contundente el máximo de 1,9 GHz que podía alcanzar la segunda.

La diferencia de frecuencia es muy importante, pero gracias a las optimizaciones que ha introducido AMD en la arquitecturas RDNA 2, el TDP de la Radeon RX 6700 XT se ha mantenido en 230 vatios, solo 5 vatios más que la Radeon RX 5700 XT. He querido dejar el tema del TDP para el final, ya que creo que, tras ver todas las claves de la Radeon RX 6700 XT, podremos contextualizarlo mejor.

Radeon RX 6700 XT: Diseño y calidad de construcción

La Radeon RX 6700 XT que hemos recibido es el modelo de referencia de AMD. Su diseño mantiene las mismas bases que vimos en las series RX 6800 y RX 6900, lo que significa que utiliza un PCB de diez capas y dos capas de cobre, fabricadas con material IT-170.

Sobre el PCB se coloca una lámina de aluminio fundido que no solo aporta solidez estructural, sino que además facilita y acelera la transferencia regular de calor. Encima de esa primera lámina de aluminio se coloca el radiador, y por último nos encontramos con la carcasa embellecedora y con dos ventiladores axiales de 70 mm cada uno.

Todos los componentes clave de la Radeon RX 6700 XT, incluyendo el VRM y los chips de memoria, están debidamente refrigerados, ya que hacen contacto con la primera lámina de aluminio fundido, gracias a la presencia de un tota serie de almohadillas térmicas. La GPU, por su parte, está en contacto con el radiador superior a través de una base de cobre, y utiliza la clásica pasta térmica. En la parte trasera nos encontramos con una lámina metálica que aporta un extra de protección y de rigidez estructural.

La calidad de construcción que presenta la Radeon RX 6700 XT es sobresaliente, de eso no hay ninguna duda, y el diseño me parece bastante atractivo, tanto por la combinación de elementos angulosos y redondeados que ha utilizado AMD como por la combinación de colores. El toque rojo de la iluminación lateral le da un toque clásico que ya habíamos visto en otros modelos, como por ejemplo en la ya mítica Radeon VII. En el lateral tenemos los dos conectores de alimentación adicionales, y en la placa posterior vemos tres salidas DisplayPort 1.4 y una HDMI 2.1 con tecnología de frecuencia de actualización variable.

Por lo demás, estamos ante un diseño de doble ranura bastante compacto. La Radeon RX 6700 XT mide 26,7 cm de largo, un tamaño bastante razonable que la convierte en una solución viable incluso en equipos relativamente pequeños.

Especificaciones de la Radeon RX 6700 XT

Arquitectura RDNA 2. Núcleo gráfico Navi 22 XT en 7 nm.

2.560 shaders a 2.424 MHz-2.581 MHz, modo normal y turbo.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

40 unidades de trazado de rayos.

Bus de 192 bits (ancho de banda de 384 GB/s).

12 GB de GDDR6 a 16 GHz.

13,21 TFLOPs de potencia en FP32.

96 MB de caché infinita con un bus de 1.024 bits y un ancho de banda de 1,5 TB/s.

Utiliza dos conectores de alimentación, uno de 8 pines y otro de 6 pines.

Precio: 489,99 euros.

TDP: 230 vatios, requiere una fuente de alimentación de 600 vatios.

Equipo de pruebas: Un equipo a la última

He utilizado mi nuevo PC, lo que significa que he podido activar sin problemas la tecnología SAM, siglas de «Smart Access Memory». Como sabrán algunos de nuestros lectores, dicha tecnología permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica disponible. Esto supone un avance importante, ya que hasta ahora el procesador solo podía acceder a una pequeña porción de aquella para realizar determinadas operaciones.

Debemos tener en cuenta, no obstante, que el grado de adopción de SAM es todavía muy limitado, y su impacto en el rendimiento no es, como veremos, todo lo grande que cabría esperar. También hay que recordar que para activarla es necesario entrar en la BIOS, que en algunos casos llega a reducir el rendimiento, y que su soporte es bastante reducido, tres claves que me han llevado a centrar la mayor parte de mis pruebas en medir el rendimiento de la Radeon RX 6700 XT con SAM desactivado, aunque he incluido pruebas comparativas para que podáis ver su impacto en títulos concretos.

Dicho esto, vamos a ver las especificaciones del PC que hemos utilizado:

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X (Zen 3) con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Founders Edition con 10 GB de GDDR6X.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP510 de 960 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Seis ventiladores Corsair iCUE QL120 RGB.

Lightning Node Core y Commander CORE para controlar ventiladores e iluminación.

Chasis Corsair 5000D Airflow.

Rendimiento de la Radeon RX 6700 XT en juegos (fotogramas por segundo)

Como podemos ver en las pruebas de rendimiento bajo rasterización, la Radeon RX 6700 XT representa, como anticipamos, una gran mejora en términos de potencia bruta frente a la Radeon RX 5700 XT, y cuenta con 4 GB más de memoria gráfica (12 GB en tota), lo que debería traducirse en una mayor vida útil.

En líneas generales, el resultado que obtiene la Radeon RX 6700 XT es muy bueno, ya que demuestra un rendimiento sobresaliente en resoluciones 1080p y 1440p, donde es capaz de mover cualquier cosa en calidad máxima con una fluidez total. En 2160p, ofrece también un buen rendimiento en la mayoría de las pruebas, pero pierde fuelle en títulos como Cyberpunk 2077 y Watch Dogs Legion, lo que significa que es un modelo que da lo mejor de sí en resolución 1440p.

Rendimiento de la RX 6700 XT con trazado de rayos

Pasamos a ver el rendimiento en trazado de rayos, y nos encontramos con unos números que, la verdad, no están del todo mal. En Resident Evil Village, la Radeon RX 6700 XT es capaz de mantener un buen nivel de fluidez con calidad máxima, y dicha tecnología activada, tanto en 1080p como en 1440p, aunque os confirmo que se producen tirones ocasionales por las bajadas puntuales que tienen lugar en momentos concretos. Al subir la resolución a 2160p, la fluidez es aceptable, pero creo que no termina de compensar la diferencia gráfica que marca el trazado de rayos, y que a esa resolución es mejor desactivar el trazado de rayos para moverlo con total fluidez.

Cyberpunk 2077 es un hueso duro de roer, tanto que lo mejor es, directamente, desactivar el trazado de rayos con la Radeon RX 6700 XT, o limitarlo a un ajuste en concreto (reflejos o iluminación, principalmente) para aminorar el impacto en el rendimiento. Finalmente tenemos Metro Exodus, un juego que hace un buen uso del trazado de rayos, aplicándolo a la iluminación global, y que funciona con fluidez en 1080p y 1440p, pero que resulta injugable en 2160p.

Temperaturas, consumo y frecuencias máximas

La Radeon RX 6700 XT utiliza un sistema de frecuencia variable, lo que significa que no se limita a una única velocidad de trabajo, sino que puede oscilar entre varios niveles en función de la carga, de la alimentación y de las temperaturas.

Cuando ejecutamos un juego, el modo turbo entra en escena, y se va ajustando en tiempo real en función de todo lo que hemos dicho anteriormente. Estos son los valores que he registrado en mis pruebas:

Mínimo: 2.226 MHz.

Medio: 2.496 MHz.

Máximo: 2.619 MHz.

El overclock está bastante limitado, salvo que estemos dispuestos a tocar el limitador de potencia, cosa que derivará en un aumento del consumo y de las temperaturas de trabajo (superaremos la franja de los 80 grados). Dado que, en el mejor de los casos, la mejora media de rendimiento que he obtenido ha sido de un 8%, no lo recomiendo. La Radeon RX 6700 XT ya viene bastante ajustada de fábrica gracias a su agresivo modo turbo, y solo lograremos un aumento importante si subimos el limitador de potencia al 115%.

En cuanto a las temperaturas de trabajo, la Radeon RX 6700 XT se mantiene siempre en unos valores totalmente seguros, como podemos ver en la gráfica adjunta, aunque son más elevadas que las que registran sus rivales directos, las RTX 3060 Ti y RTX 3070. El consumo también es bastante razonable si tenemos en cuenta la mejora de rendimiento que ofrece frente a la Radeon RX 5700 XT.

Notas finales: Todo titán tiene su talón de Aquiles

La Radeon RX 6700 XT es una digna sucesora de la RX 5700 XT, no solo por las mejoras que trae en términos de potencia, sino también por todo lo que se refiere a la eficiencia, a sus temperaturas de trabajo y al soporte de tecnologías de última generación.

Al utilizar la arquitectura RDNA 2, la Radeon RX 6700 XT cuenta con soporte completo de DirectX 12 Ultimate, incluyendo funciones tan interesantes como el sombreador de tasa variable, los shaders mallados y el trazado de rayos. En rasterización, su rendimiento es tan bueno que supera en la mayoría de los casos a la RTX 3060 Ti, y queda en un nivel cercano a la RTX 3070. Sí, logra superarla en algunos casos concretos, pero no llega a posicionar por encima de esta.

En 1080p y 1440p, la diferencia entre la Radeon RX 6700 XT es pequeña, pero se agranda en 2160p debido, principalmente, a las carencias que presentan sus 96 MB de caché infinita cuando nos movemos en una cantidad de píxeles tan elevada. Con esto en mente, la conclusión está muy clara, la Radeon RX 6700 XT es una tarjeta gráfica pensada para dar lo mejor de sí en 1440p, siempre que no activemos el trazado de rayos.

Bajo rasterización, la Radeon RX 6700 XT es un auténtico «titán», pero en trazado de rayos su rendimiento se derrumba, como hemos podido ver en la comparativa, y cae a unos niveles que según el juego y la resolución utilizada, son propios de una RTX 2070. ¿Qué nos dice esto? Pues lo que os he venido diciendo desde que vi la solución de recursos compartidos que adoptó la arquitectura RDNA 2, que esta representa un gran salto en rasterización, pero al mismo tiempo es un paso muy tímido en el soporte de trazado de rayos, y que no está al nivel de Ampere.

Personalmente, creo que la Radeon RX 6700 XT es una tarjeta gráfica con un buen diseño, bien construida y atractiva en relación precio-rendimiento, aunque de momento pierde en valor añadido frente a Ampere por su menor rendimiento en trazado de rayos, y por la ausencia de una tecnología avanzada que pueda competir con el DLSS 2.0. Con todo, si se pudiera comprar a su precio recomendado, sería una buena elección. Antes de terminar, os aclaro que, a la hora de valorar el rendimiento, he tenido en cuenta su desempeño en general, es decir, tanto en rasterización como en trazado de rayos, aunque he dado más peso al primero por la menor extensión del segundo.