Microsoft ha añadido una marca de agua a los equipos con Windows 11 que no cumplan con los requisitos mínimos de hardware establecidos para el sistema operativo. Ha aparecido en la última versión de prueba Insiders y pronto llegará al canal estable. Una manera de «avergonzar» al personal que use Windows 11 en PCs con hardware «no compatible» que la verdad no tiene ningún sentido.

La marca de agua de Windows 11 no es tan desagradable como la que se anunció en un principio. Aparece en la parte inferior derecha del escritorio, indica que «no se cumplieron los requisitos del sistema» y enfoca al usuario a la herramienta de Configuración «para obtener más información». La advertencia es muy similar a la que ha venido usando Microsoft para señalar las versiones sin licencia válida, pero -de momento- no restringe ninguna función del sistema.

Nuestra opinión la conoces y todo parte de una estrategia errática de Microsoft que confunde al usuario. Fijar unos requisitos mínimos cuestionables; asegurar que sería inflexible con ellos; relajarlos después de las críticas y quizá comprobar que la cuota de Windows 11 se reduciría; terminar permitiendo su instalación en hardware no compatible, para finalmente marcar este tipo de instalaciones como si fueran apestadas, no es la mejor manera de manejar esta cuestión.

Cómo eliminar la marca de agua de Windows 11

Ya se ha encontrado una manera de eliminar esta marca de agua actuando en el registro. Si te encuentras con ella, uses hardware compatible o no porque también está apareciendo (por error) en máquinas que sí cumplen con los requisitos y que como no se solucione va a montar una buena cuando llegue a la versión estable, puedes eliminarla de la siguiente manera:

Accede al Editor del Registro escribiendo ‘Regedit’ en el cuadro de búsqueda de Windows 11.

Navega a la ruta HKEY_CURRENT_USER y busca una entrada llamada « UnsupportedHardwareNotificationCache «.

y busca una entrada llamada « «. Haz clic derecho en esa entrada y selecciona ‘Modificar’ en el menú.

Cambia el valor DWORD de 1 a 0.

Guarda los cambios y reinicia el equipo. Ya no verás esta marca de agua en el escritorio.

Requisitos Windows 11

La verdad es que la polémica de los requisitos de hardware de Windows 11 acompañará al sistema operativo durante bastante tiempo. Como sabes, Microsoft los aumentó frente a versiones anteriores de Windows con el objetivo declarado de lograr equipos «más productivos, seguros y protegidos». Aunque en un principio dijo que sería «inflexible» con ellos, posteriormente los terminó relajándolos y hoy Windows 11 puede instalarse en casi cualquier PC.

Por si no los tienes claro, los requisitos de hardware mínimos a cumplir oficialmente se aplican tanto a máquinas físicas como virtuales y son los siguientes:

Procesador: CPU de 64 bits con 2 o más núcleos, incluida en este listado.

Memoria RAM: 4 GB.

Almacenamiento: 64 GB.

Chip gráfico: Compatible con DirectX 12 con el controlador WDDM 2.0.

Firmware: UEFI compatible con la función de ‘Arranque Seguro’.

TPM: Módulo de plataforma segura versión 2.0.

Pantalla: 9 pulgadas con resolución HD.

Conexión a Internet para Windows 10 Home.

Windows 10 versión 2004 (para actualizaciones)

Si no estás seguro si tu equipo cumple con los requisitos mínimos, lo mejor es comprobar la compatibilidad con la app de «Comprobación de estado del PC» que publicó Microsoft o con aplicaciones de terceros como la gratuita y de código abierto, ‘WhyNotWin11.exe’ que revisamos en este artículo práctico donde vimos la comprobación previa del hardware necesario y explicación de cada uno de los componentes solicitados.

Ten por seguro que tendremos que seguir hablando de los requisitos mínimos de Windows 11. Y si no cumples con ellos o no te interesa nada de lo nuevo de Microsoft, tranquilo, no se acaba el mundo. Hay alternativas a Windows 11, comenzando por mantenerse en Windows 10 hasta 2025 que tendrá soporte oficial.