Los requisitos de Windows 11 han dado que hablar desde el anuncio del sistema operativo. Por si todavía no lo tienes claro, en este artículo práctico repasamos la lista previa de comprobación de hardware que debería realizar todo usuario que piense en actualizar sus equipos.

Si no se descubren fallos críticos en las últimas pruebas, Microsoft publicará mañana 5 de octubre la versión final de Windows 11. Si quieres actualizar equipos con Windows 10, usarlo en instalaciones nuevas o correr máquinas virtuales, tendrás que contar con unos requisitos mínimos de hardware.

Como te hemos hablado en múltiples artículos (porque el tema ha sido polémico y debatido), Microsoft ha aumentado los requisitos mínimos frente a los establecidos para Windows 10 / 8 / 7, que básicamente eran los mismos. Para Windows 11, además del lógico aumento de memoria RAM y espacio de almacenamiento, Microsoft ha sumado una UEFI con arranque seguro, el módulo de seguridad TPM y un chip gráfico compatible con DirectX 12. Y no todos los equipos existentes cumplen con estas condiciones.

Requisitos de Windows 11

Los requisitos de hardware mínimos a cumplir oficialmente son los conocidos y se aplican tanto a máquinas físicas como virtuales:

Procesador: CPU de 64 bits con 2 o más núcleos, incluida en este listado.

Memoria RAM: 4 GB.

Almacenamiento: 64 GB.

Chip gráfico: Compatible con DirectX 12 con el controlador WDDM 2.0.

Firmware: UEFI compatible con la función de ‘Arranque Seguro’.

TPM: Módulo de plataforma segura versión 2.0.

Pantalla: 9 pulgadas con resolución HD.

Conexión a Internet para Windows 10 Home.

Windows 10 versión 2004 (para actualizaciones)

RAM y espacio en disco. Poco que decir respecto a la RAM y el almacenamiento. Cualquier equipo actual de gama media para arriba tiene instalado bastante más y realmente es necesario para obtener una experiencia mínima del sistema y las aplicaciones. Si lo necesitas, puedes aumentar la memoria y para almacenamiento, una SSD de 128 GB SATA como tamaño mínimo está tirada de precio.

TPM. El módulo de plataforma segura, es quizá el componente más polémico, aunque es todo un clásico. Muy usado (casi por defecto) en equipos empresariales, es un chip físico dedicado a tareas de seguridad, autenticación, generación de claves criptográficas y en general a mantener la integridad del sistema. La versión 2.0 exigida se introdujo en 2015 y aún no estando presente se puede instalar adicionalmente si la placa cuenta con un conector libre para ello. O activar la modalidad basada en firmware fTPM en la placa base. Puedes comprobar todo esto en el especial que le dedicamos a placas y CPU para Windows 11.

CPU. Se da la circunstancia de que el requisito de rendimiento es mínimo de verdad, pero tiene que estar incluida en este listado donde se quedan fuera procesadores de sobrada potencia para ejecutar el sistema.

Placa base. Otro de los requisitos mínimos de Windows 11 afecta al firmware del tu equipo, que debe ser una UEFI compatible con Arranque seguro. Si recuerdas, del Secure Boot corrieron ríos de tinta cuando hace unos años se implementó y bloqueó la instalación de sistemas Linux e incluso sistemas anteriores Windows como 7. Tiene que estar soportado en placa y activado. Aquí hay poco que hacer salvo cambiar la placa base.

DX12. La actualización a Windows 11 también exigirá un componente del que se está hablando menos que el TPM, pero que puede dejar fuera a muchos equipos, especialmente con gráficas integradas más antiguas. El requisito mínimo en este apartado es una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 / WDDM 2.x, la versión de las librerías multimedia que Microsoft usa para controlar el sector de juegos en PC a medida que Windows monopolizó el escritorio.

Software. Si vas a usar Windows 11 para actualizar sistemas anteriores debes de hacerlo sobre Windows 10 versión 2004 o superior. El uso de las imágenes ISO sí permitirá actualizar otras versiones o realizar instalaciones limpias.

Otros requisitos recomendados. Las necesidades de pantalla son triviales porque Windows 11 pide paneles de 9 pulgadas de diagonal con resolución 720p. Otros (recomendados) van desde los sistemas de audio a webcams y micrófonos para videoconferencia; cámara IR para Windows Hello; Wi-Fi 6E para contar con lo último en conectividad inalámbrica a Internet; una SDD NVMe para DirectStorage; un módem 5G o soporte para el HDR. Son requisitos opcionales.

¿Mi PC cumple con el hardware mínimo?

Si no estás seguro si tu equipo cumple con los requisitos mínimos, lo mejor es comprobar la compatibilidad con la app de «Comprobación de estado del PC» que ha publicado Microsoft.

Es un ejecutable ‘WindowsPCHealthCheckSetup‘ muy fácil de usar que analiza si cumple con los requisitos. Los resultados están a la vista si los cumples

Si quieres usar aplicaciones de terceros para comprobar la compatibilidad de tu equipo para Windows 11, la mejor es ‘WhyNotWin11.exe’. Gratuita, de código abierto y de uso tan sencillo como descargarla desde GitHub y ejecutarla para obtener los resultados:

¿Y si no cumplo con los requisitos de Windows 11? En teoría, no podrán instalar Windows 11. Oficialmente… Microsoft ha adoptado una actitud pragmática porque no podrá controlar el inmenso ecosistema de Windows y realmente el sistema se podrá instalar en casi cualquier equipo, aunque los de Redmond no las soportarán, ni se harán responsable de ellas.

Corren por las redes P2P versiones de prueba hackeadas listas para instalar en cualquier equipo y herramientas capaces de omitir la verificación del cumplimiento de los requisitos de Windows 11. Es seguro que también funcionarán con la versión final que llega mañana y para la que estamos preparando un amplio especial de novedades y las maneras de instalarla.