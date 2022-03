Los auriculares se han convertido en uno de los periféricos con más propuestas encima de la mesa. Y de todos los sabores. El aumento de su uso para juegos, teletrabajo o entretenimiento ha hecho que cada vez haya más usuarios dispuestos a invertir en aquellos que realmente ofrezcan una buena experiencia de sonido y unas especificaciones de calidad. En este sentido, los Bose QuietComfort 45 pueden ser un buen candidato.

Tenemos que advertir que los Bose QuietComfort 45 se sitúan en una gama media-alta. Su concepción, su precio y sus especificaciones así lo demuestran, concibiendo un modelo que destaca por ser un auricular de diadema cuidado, con buen sonido y una cancelación de ruido que permite centrarte en aquello que quieras escuchar.

Unos auriculares que impresionan en su primera toma de contacto

Nada más recibir este set de auriculares nos encontramos con un producto en su conjunto de gran calidad, y sobre todo, confortables. Haciendo honor a su nombre, estos auriculares tienen un tacto realmente suave y agradable, tanto en sus partes de plástico como en las almohadillas. Además, vienen en un estuche doblados de una forma que ocupan un espacio muy compacto por lo que son perfecto para llevar consigo de viaje o en el transporte público, por ejemplo.

Viendo en detalle los propios cascos, tenemos una diadema extensible muy sólida, pero perfectamente adaptable. Los extensores son de metal y plástico, con buena fijación y una división de extensiones muy precisa.

Por su parte, los propios auriculares disponen de rotación en dos ejes, por lo que su adaptabilidad es total. En cuanto al almohadillado es suficientemente grueso tanto en los propios auriculares como en la diadema, protegidos por un material sintético imitación de piel. Y aunque es un material sintético, hay que decir que es realmente agradable al tacto, incluso después de llevar horas usándolos. Además, para el tamaño que tienen, que ya de por sí es reducido, son muy ligeros.

En cuanto al micrófono, este viene integrado en los propios auriculares y no es extraible. El sonido, como cabe esperar, es nítido y claro y al estar integrado, nos permite no tener un estorbo en la cara que quizás en determinadas circunstancias, como en movimiento, nos podría molestar. Sin embargo, de lo que no disponen es de una forma de mutear el micrófono, algo que sí que nos parece bastante importante.

Con respecto a la botonería, quitando el tema de mutear el micrófono, dispone de todo lo esencial. Para empezar, el principal botón es el de encendido. Además de servir para endender y apagar los cascos, también sirve para emparejarlos de forma sencilla. Una solución interesante ya que es muy intuitiva.

En el auricular izquierdo tenemos un botón para activar o desactivar el sistema de reducción de ruido. En el derecho, por su parte, se encuentra un conjunto de tres botones; dos para controlar el volumen y otro de acción para realizar diferentes opciones, como por ejemplo, pausar la música, pasar de canción o retroceder. El auricular derecho también dispone del conector de carga por medio de USB-C. Por su parte, el izquierdo dispone de un conector tipo jack para conectar por cable de audio a cualquier dispositivo que disponga de minijack.

En cuanto a conectividad es sencilla, pero polivalente. Dispone tanto de Bluetooth como de conector por cable de audio. Esto quiere decir que funcionará prácticamente en cualquier dispositivo. Si lo conectamos por Bluetooth la conectividad es la habitual, emparejar y listo. Además, permite conectividad de sonido de alta definición por este sistema así que podremos escuchar sonido en calidad razonable pese a ser sin cables y siempre teniendo en cuenta las limitaciones del estándar.

Además, algo muy interesante es que podemos conectarlo a dos dispositivos a la vez, aunque solo reproduzcamos audio por uno solo. Así, por ejemplo, podemos conectarlo a la vez al PC y al móvil para poder alternar el uso entre un dispositivo y otro sin tener que cambiar la conexión.

El cable de audio es como el de toda la vida, simplemente es conectar y encenderlos para escuchar lo que reproduzca el dispositivo. Lo que no dispone es de conexión por medio de radiofrecuencia, lo que nos impide usar los cascos sin cables en aquellos dispositivos que no dispongan de bluetooth.

Sobre su autonomía, Bose nos marca que la batería dura 24 horas con la cancelación de ruido activa y el volumen a nivel intermedio. A nosotros no nos han durado tanto, más bien por debajo de las 20 horas. Hay que decir, además, que en este sentido hay un inconveniente, y es que los cascos no se pueden usar mientras se cargan. Esto hace que si solo disponemos de ellos tengamos que tener mucho cuidado con el estado de la batería, ya que si se agota, tendremos que esperar durante unos 20 minutos a que tengan una carga suficiente para un rato.

Al hablar del rango de distancia, en el que los cascos funcionan, en nuestro caso es de unos 10-15 metros en espacios cerrados con paredes. Esto es que podemos irnos a la habitación de al lado y seguir recibiendo sonido, pero si dejamos una habitación entre medias, ahí ya tendremos cortes notables.

Calidad de sonido, un gran valor de estos cascos

Estos cascos son de gama alta, así que este punto es realmente vital. ¿Está la calidad sonora realmente a la altura de su precio? A nosotros nos ha parecido que el ecosistema sonoro que proponen es muy convincente. En cuanto a claridad hay que decir que para cualquier tipo de sonido el resultado es excelente, ya sea voz, música o contenido multimedia.

Hablando de la profundidad de sonido, debemos decir que cumplen lo que prometen sus especificaciones. Tratándose de unos auriculares, es complicado que ciertas frecuencias se escuchen de forma similar a como ocurriría en unos altavoces grandes. Con esos Bose CQ 45 esto se consigue de forma bastante interesante. Por ejemplo, si escuchamos un sonido grave acompañado de su propio eco, este eco se reproduce con una nitidez dificilmente audible de esta forma en unos auriculares. Es muy gratificante disfrutar de unos matices así.

Hablando de la ecualización, las especificaciones nos dicen que incorpora un sistema para ajustarse en función del volumen de la fuente y de los propios cascos. Dada la nitidez del sonido, creemos que el sistema funciona bastante bien.

Para nosotros hay ciertas frecuencias en la gama de medios-altos que se quedan algo mudas. No obstante, en la propia aplicación para el móvil que pone a disposición Bose para controlar los cascos, se ha incluido un ecualizador con el que ajustar estos parámetros al gusto.

Cancelación de ruido a gran altura

Otro de los supuestos puntos fuertes de estos cascos es el sistema de cancelación de ruido. Sin duda, nos ha parecido uno de los puntos fuertes de estos cascos. El nivel de cancelación es bastante alto en todo tipo de frecuencias, de modo que el nivel de aislamiento que proporcionan es muy elevado, quizás demasiado si llaman al timbre de casa. Fuera de bromas, podremos trabajar o escuchar música en un ambiente ruidoso sin problema.

Cierto es que no cancelan absolutamente todo el ruido de nuestro alrededor, pero sí que lo reduce en gran medida. Y cómo no, podemos desactivarlo para estar al tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso sí, las esponjas ya ofrecen de por sí cierto aislamiento, por lo que con el sistema de cancelación de ruido desactivado nos parece que se puede trabajar de forma confortable.

Conclusiones

Estos auriculares Bose Quietcomfort 45 están a un gran nivel. Su precio es elevado, pero en gran parte está justificado gracias a todas las características que se nota que están enormemente trabajadas: diseño, confort, calidad de sonido y cancelación de ruido. Son los elementos que más resalta la propia marca y desde luego, cumplen. Así, podremos disfrutar de un buen sonido durante periodos largos de tiempo sin incomodidades. Otro modelo que añadir a una oferta que no para de crecer.

Los Bose QuietComfort 45 están disponibles en el canal minorista español por un precio de 289 euros.