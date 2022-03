Casi diez años desde su primera emisión, RWBY parece haber alcanzado un nuevo hito, confirmando ahora su futura adaptación completa a anime con la llegada de RWBY: Ice Queendom, un pequeño spin-off que seguirá en gran medida la trama de la web serie original de Rooster Theeth. Así pues, se confirma que no se tratará de un reinicio, ya que la serie original aún está en curso, sino una manera diferente de llegar a nuevos fans además de ampliar un poco más la historia ya sucedida para los seguidores actuales.

Desarrollada en el mundo ficticio de Remnant, compuesto por cuatro reinos donde la magia y la ciencia trabajan juntas para eliminar la invasión de las Criaturas de Grimm, la historia se centrará principalmente alrededor de la joven Ruby Rose. Aunque en este caso parece que nos saltaremos la primera parte de la aventura, sucediendo todo el anime tras su instrucción y entrenamiento, y la formación del Equipo RWBY entre los volúmenes 1 al 3 de la serie original.

Release No.1 📢

New Anime «RWBY: Ice Queendom»!

Main Graphic is now available.

The new TV Anime «RWBY: Ice and Queendom» has finally been released!

Newly drawn graphic also revealed✨.

#RWBY pic.twitter.com/YgtGcS90y9

— «RWBY Ice Queendom» Official (@TeamRWBYPrj_en) March 25, 2022