Por fin has comprado tu nuevo repetidor Wi-Fi, ahora solo tienes que sacarlo de la caja, enchufarlo y vincularlo al router para empezar a disfrutar de una mayor velocidad y de un mayor alcance con tu red Wi-Fi. Estos dispositivos no tienen mucho misterio a día de hoy, son muy fáciles de utilizar, pero por desgracia esto no ha hecho que dejemos de cometer errores graves durante el proceso de instalación.

En la mayoría de los casos, los errores que se cometen en la instalación de un repetidor Wi-Fi vienen de usuarios con poca experiencia, o con pocos conocimientos técnicos, pero no te dejes engañar, incluso algunos usuarios avanzados pueden acabar cometiendo algunos de esos errores por razones diversas, como un descuido o por intentar hacer las cosas demasiado rápido.

Soy consciente de esta realidad, y por eso hoy quiero compartir con vosotros un artículo donde vamos a repasar los errores más frecuentes que se siguen cometiendo a la hora de instalar un repetidor Wi-Fi. Tened en cuenta que estos errores pueden hacer que la experiencia de uso sea terriblemente mala, así que debemos intentar evitarlos a toda costa.

1.-Colocar el repetidor Wi-Fi en una ubicación donde hay muchos obstáculos

Este es uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia, y también uno de los que más impacto puede tener en el rendimiento y el alcance de nuestro nuevo repetidor Wi-Fi. Es normal que intentemos colocar el repetidor lo más cerca posible del lugar al que queremos llevar nuestra conexión a Internet, pero debemos evitar aquellos enchufes que lo dejen rodeado de obstáculos.

El impacto de los obstáculos puede variar mucho en función de cada tipo, pero algunos pueden llegar a bloquear casi por completo la señal Wi-Fi, como os contamos en su momento en este artículo, así que lo ideal es buscar el enchufe más cercano a la zona donde queremos llevar nuestra conexión Wi-Fi, pero priorizando siempre el que esté más libre, es decir, el que tenga menos obstáculos.

2.-No hay obstáculos visibles, ¿pero qué me dices de las interferencias?

Nos encontramos con un error que suelen cometer incluso los usuarios más avanzados, ya que las interferencias no son algo visible, y por tanto es más fácil olvidarse de ellas. Si colocas el repetidor en una zona donde esté libre de obstáculos pero rodeado de interferencias muy marcadas, estarás cometiendo un error.

Esto hace que, por lo general, sea mejor no colocar un repetidor Wi-Fi en zonas donde hay varios aparatos electrónicos que emitan interferencias. Si os sirve de ayuda, normalmente siempre he colocado los repetidores que he utilizado en posiciones centrales, y en los pasillos de mi hogar, es decir, alejados de fuentes de interferencias y de obstáculos.

3.-Alejarse mucho del router es un grave error

Cuando tenemos una gran superficie que queremos cubrir, y el router se encuentra lejos de la zona a la que queremos llevar nuestro Wi-Fi, es muy fácil cometer este error. Si colocas el repetidor Wi-Fi demasiado lejos del router, este no recibirá bien la señal de aquel, y al final podrías encontrarte con serios problemas de conexión.

Es mejor que no apures tanto, y que coloques el repetidor Wi-Fi a una distancia prudencial del router. La mayoría de los repetidor Wi-Fi actuales vienen con un indicador de señal luminosa que te servirá para encontrar la ubicación adecuada, y en caso de que hayas comprado un FRITZ!Repeater sin dicho indicador no te preocupes, podrás utilizar la aplicación MyFRITZ!App.

Contenido ofrecido por AVM FRIZ!