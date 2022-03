Sonic 2: La película, Morbius, Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, La ciudad perdida, El hombre del norte, Veneciafrenia… Abril está a la mismo vuelta de la esquina y los estrenos de cine que trae consigo no hacen si no confirmar que la pandemia sigue ahí, pero ya no parece importar tanto como lo hacía unos meses atrás. Y gracias. Es por ello que hemos retomado esta sección y te invitamos a echarle un vistazo a la lista de películas que hemos seleccionado, siempre y cuando te encuentres en España.

En efecto, como medio español que somos, recogemos los estrenos de cine que llegan por estos lares, si bien más de uno y más de dos, especialmente los que vienen de Hollywood, figuran ya en las carteleras de medio mundo. Como muestra, los que hemos mencionado al inicio del artículo. Como también puedes ver, casi todo es cine comercial, y es que MC no es un nicho de cinéfilos amantes del séptimo arte sin más: aquí pesan más los grandes lanzamientos, las películas palomiteras o que sin serlo, auguren una experiencia interesante para la mayoría de espectadores.

Así pues, aunque los estrenos de cine llamativos son varios, en la cabecera solo cabe uno (pasa lo mismo en nuestra sección de Novedades VOD, qué le vamos a hacer) y ese uno es, por más cutre que parezca a simple vista, que lo parece porque lo es, Sonic 2: La película. ¿Entonces? Resulta que la primera entrega de Sonic fue un éxito, el personaje es entrañable y hablamos de una película para todos los públicos, así cambiamos un poco el rollo de la semana pasada con The Batman. Comenzamos…

Sonic 2: La película

Estreno el 1 de abril.

Comenzamos este repaso mensual de los estrenos de cine con Sonic 2: La película, listo para debutar en la cartelera española mañana mismo. ¿Te gustó la primera? Pues todo apunta a que esta será más de lo mismo: repite Jeff Fowler a la dirección y también James Marsden (el Cíclope de la primera trilogía de X-Men) y Jim Carrey (sobran las presentaciones ¿no?) en el papel de villano. Por supuesto, al frente de todo está el particular erizo creado por Sega, al que en esta ocasión acompañaran otros personajes del videojuego como Knuckles y Tails.

Morbius

Estreno el 1 de abril.

Los superhéroes de Marvel asaltan la cartelera desde mañana mismo, aunque no con la forma habitual: interpretado por Jared Leto (el último Jocker del universo superheróico de DC) Morbius es el vampiro más dicharachero del mundo entero y, dentro de particular universo que comparten Marvel Studios y Sony Pictures, el encabezado por las pelis de Spider-Man y Venom (con este último ha protagonizado alguno de los crossovers más memorables de los cómics), se deja ver por primera vez en la gran pantalla… con un resultado pésimo, a juzgar por las primeras críticas.

Mass

Estreno el 1 de abril.

¿No te interesan nada las fantasías para adolescentes? Don’t worry, que hay de todo para todos desde el mismo día uno: Mass es una de esas pelis que salieron en 2021 pero que no ha llegado hasta ahora a los cines y que, a diferencias de las otras dos, no ha recogido nada más que halagos, nominaciones y varios premios allá por donde ha pasado. Se trata de un drama de distancia corta cuyo tráiler te adelanta todo lo que necesitas saber.

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore

Estreno el 8 de abril.

Más fantasía, y es que Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore se estrena el viernes de la semana que viene. No es que este refrito basado en el mundo mágico creado por J. K. Rowling haya despertado el interés de la franquicia original de Harry Potter, pero si vistes las anteriores y te apetece… Además, van con el woke a por todos: Mads Mikkelsen reemplaza a Johnny Depp en el papel por escándalos personales, Dumbledore sale del armario… Las previsualizaciones, no obstante, están siendo bastante tibias por parte de la crítica especializada.

La ciudad perdida

Estreno el 13 de abril.

El 13 de abril se estrena en cines una de las películas que mejor taquilla ha conseguido en lo que llevamos de año sin ser de superhéroes: La ciudad perdida, una de aventuras a lo grande protagonizada por Sandra Bullock (tampoco necesita presentación ¿verdad?) y Channing Tatum (El destino de Júpiter, Los odiosos ocho), con apariciones de otros rostros conocidos como son el de Daniel Radcliffe o Brad Pitt. En resumen, cine palomitero de verdad para dejar la mente en blanco y que fluya todo.

Plan de huida (Ambulance)

Estreno el 13 de abril.

Esa misma semana se estrena también ***Plan de huida (Ambulance)***, la nueva película de Michaeel Bay y eso ya sabes lo que significa: acción sin tregua, que es a lo que el director estadounidense nos tiene acostumbrados desde hace más de tres décadas, no en vano hablamos del responsable de clásicos como Bad Boys, La Roca, Armageddon, Transformers y un largo etcétera, también en otros géneros. Al frente de la acción está en esta ocasión Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain, Prisoneros, Spider-Man: Lejos de casa).

El juego de las llaves

Estreno el 13 de abril.

Con el afán de no repetirnos más de lo imprescindible, algo totalmente diferente a lo expuesto hasta ahora: El juego de las llaves, un remake español en formato largometraje de la serie mexicana (la tienes en Amazon Prime Video si te interesa) del mismo nombre en el que un grupo de amigos se ponen picantones y plantean un juego de intercambio de parejas. Para quien la quiera.

El hombre del norte

Estreno el 22 de abril.

En la penúltima semana de abril se estrenan entre otras El hombre del norte, una peli de vikingos protagonizada por un auténtico vikingo de nuestro tiempo como es Alexander Skarsgård (La leyenda de Tarzán, True Blood), a quien acompañan en su aventura nórdica un buen elenco de actores: Nicole Kidman (Los otros, Moulin Rouge!), Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama, Last Night in Soho), Willem Dafoe (La última tentación de Cristo, Platoon) o Ethan Hawke (Gattaca, La sociedad de los poetas muertos); dirige Robert Eggers (El faro, La bruja). Tiene buena pinta.

Veneciafrenia

Estreno el 22 de abril.

Otro acontecimiento destacado que nos deparan los cines este abril es el estreno de Veneciafrenia, la nueva película de Álex de la Iglesia, que vuelve a sus fueros desde que en 2017 lanzase El bar -y con la honrosa excepción de 30 monedas con una película de terror ambientada en la ciudad de las máscaras… Pero no es terror a secas, sino que se mueve en el terreno del slasher, así que habrá que ver cómo se desenvuelve el director bilbaino en este subgéro tan explotado como difícilmente reseñable.

Dog. Un viaje salvaje

Estreno el 22 de abril.

Si eres fan de Channing Tatum estás de suerte, porque el actor estadounidense no estrena una película en abril, sino dos, y aunque La ciudad perdida se antoja bastante más apetecible a priori, Dog. Un viaje salvaje viene antecedida por buenas críticas tras su paso por lo cines de Estados Unidos, lo cual tiene su mérito: es una peli en la que el coprotagonista es un perro nada amigable… en un principio. Por cierto:Tatum no solo protagoniza la historia, también la dirige.

Arde Notre Dame

Estreno el 22 de abril.

Te acuerdas ¿verdad? La emblemática catedral parisina de Notre Dame ardió de verdad hace ahora tres años -se cumplirán este mismo abril- debido a un error en las tareas de restauración del edificio y la noticia recorrió el globo a lo largo de días e incluso semanas. Pues bien, Arde Notre Dame es la recreación peliculera de dicho acontecimiento. Dirige el veterano cineasta francés (Enemigo a las puertas, Siete años en el Tíbet, El nombre de la rosa).

Downton Abbey: Una nueva era

Estreno el 29 de abril.

Para terminar, el último viernes de abril se estrena en cines Downton Abbey: Una nueva era, una película derivada de la ya mítica serie británica en torno a la alta sociedad de principios y mediados del siglo XX. Todo un drama de época que vuelve a los cines con el reparto de la serie original casi intacto. Si te interesa, Lord y Lady Grantham te abrirán las puertas de su casa una vez más.