Próximos lanzamientos: juegos abril 2022

Como bien dice el dicho »en abril aguas mil», y así ha arrancado este mes. Aunque por desgracia, a diferencia de otros años, este próximo pasaremos una pequeña ‘sequía’ en lo que se refiere a próximos lanzamientos, con apenas una quincena de títulos nuevos.

Aunque esto no quita para que nos encontremos con grandes lanzamientos, siendo la consola portátil de Nintendo una de las principales protagonistas de este mes, con la llegada destacada de un gran clásico para toda la familia.

Así pues, un mes más volveremos a presentaros nuestro pequeño resumen con algunos de los próximos lanzamientos más interesantes para el mes de abril, ordenados cronológicamente por su fecha de salida:

1 de abril

Terrorbane

PC (Steam), Switch

Abriendo este listado de próximos lanzamientos nos encontramos con este curios RPG. Una aventura cómica en la que en lugar de poderes épicos de héroe, nos centraremos en explotar los diferentes bugs del juego (obviamente agregados a propósito). Disfruta explorando un mundo loco y extravagante lleno de personajes únicos y homenajes a los medios de comunicación de los videojuegos y su célebre historia, mientras desafías al desarrollador con tu creatividad.



5 de abril

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Ampliando todavía más su extensa saga de juegos, estas dos franquicias nos traen una nueva entrega desarrollada a través de las nueve películas de ciencia ficción, para revivir todas las aventuras de estos conocidos personajes, reinventadas con el humor ingenioso que tanto caracteriza a estos juegos. ¿Quieres jugar como un Jedi? ¿Ponerte en la piel de un Sith? ¿Un rebelde, un cazarrecompensas o un droide? Sin problema. Y es que contaremos con cientos de personajes jugables de toda la galaxia, así como de una gran variedad de vehículos.



MLB The Show 22

Un año más, esta entrega deportiva se actualiza: crea el equipo perfecto, reúne a tus amigos para ver quién es el campeón del sofá o del modo online, o pasa la tarde acumulando home runs conforme avanzas tu carrera profesional hacia las grandes ligas en Road to the Show; desata tu creatividad creando un jugador de béisbol y busca la gloria en el nuevo y mejorado Diamond Dynasty; y juega solo offline u online contra otros con tu equipo personalizado para poner a prueba tus habilidades y convertirte en el rey del campo.



7 de abril

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Redescubre este clásico RPG que transciende el tiempo y el espacio, no sólo volviendo a estrenarse más de 20 años después, sino al desarrollarse en dos mundos paralelos e interconectados. Explora este mundo junto con los más de 40 miembros del equipo a los que podrás conocer, y adéntrate en las dimensiones que se entrelazarán en este drama épico sobre el planeta.



Out There: Oceans of Time

PC (Steam)

Un juego de exploración espacial que te pone al mando de una misión de descubrimiento interestelar por todo un cosmos vasto y dinámico. Como sucesor del premiado Out There, Oceans of Time combina mazmorras, gestión de recursos y ficción interactiva en una epopeya de supervivencia espacial, donde estás a una mala decisión de la muerte. Métete en la piel de la Comandante Nyx y explora una vasta galaxia que cambia cada vez que juegas mientras buscas al Arconte, un villano cósmico que quiere dominar todas las civilizaciones.



Forgive Me Father

PC (Steam)

Adéntrate en las en las oscuras novelas de HP Lovecraft como nunca lo habías hecho, con este juego de disparos en primera persona de estilo retro ambientado en un terrorífico mundo de estilo cómic. Como el único que queda con todos los sentidos, te embarcas en un viaje en busca de respuestas y alivio. Pero ten cuidado, ya que el nivel de locura que cambia dinámicamente durante el juego, brindándonos poder adicional a nosotros y nuestros enemigos.



12 de abril

13 Sentinels: Aegis Rim

Vanillaware, autores de Odin Sphere y Dragon’s Crown, regresan con una aventura épica de ciencia ficción con trece historias entrelazadas que no nos dejarán indiferentes. Y es que tras su paso por el resto de plataformas, logrando una puntuación de 86 puntos en Metacritic, finalmente este título llega a la portátil de Nintendo.



14 de abril

Road 96

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Haz autostop para llegar a la libertad en este loco viaje por carretera generado de forma procedural de la mano de reconocidos creadores independientes. Y es que ninguna partida será igual en este arriesgado viaje por carretera hacia la frontera, donde podremos conocer a todo tipo de personajes diferentes, descubriendo sus historias y secretos entrelazados en una aventura en constante evolución en la que a cada kilómetro, se abre una decisión a tomar.



20 de abril

Star Wars: The Force Unleashed

Los amantes de Star Wars están de enhorabuena, ya que la presencia de esta franquicia llega por duplicado en este listado de próximos lanzamientos, incluyendo uno de los títulos favoritos de los fans. Y es que este clásico de acción vuelve en esta adaptación para que desatemos nuestro lado más oscuro, encarnando a este aprendiz secreto de Darth Vader en la caza de otros maestros.



21 de abril

MotoGP 22

Otro de los próximos lanzamientos recurrentes del año. Explora el contenido de la temporada 2022 en todas las clases de MotoGP y las demás categorías, en las que nos aguardarán más de 120 pilotos, más de 20 circuitos oficiales, y toda la emoción del campeonato oficial a través de una experiencia de lo más realista.



26 de abril

The Serpent Rogue

PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S, Switch

Un juego de acción y aventura en el que tendrás que explorar un mundo medieval de fantasía, dominar el arte de la alquimia y domar criaturas salvajes. Juegas en el papel del Alcaide, un misterioso alquimista que tiene que echar mano de sus habilidades para proteger su reino de la corrupción que lo corroe, creando y preparando todo tipo de pociones para proteger el reino.



King Arthur: Knight’s Tale

PC (Steam)

Un título único que mezcla los juegos tácticos por turnos y los juegos de rol tradicionales en una versión moderna de la historia clásica de la mitología artúrica, recreada en un mundo de fantasía oscura que le aporta un giro a los cuentos tradicionales de caballería. Arturo, resucitado en Avalón, es ahora un demente rey no muerto, y su dolor va convirtiendo poco a poco este lugar mágico en una versión de pesadilla de Britania. Encarnando a Sir Mordred, también resucitado, deberemos embarcarnos en una peligrosa aventura a través de criaturas grotescas para volver a dar muerte al antiguo rey.



Zombie Army 4: Dead War

Las hordas de Hitler regresan a por más en esta aterradora secuela directa de la trilogía Zombie Army, de manos los creadores de Sniper Elite 4. Sumérgete en este shooter ambientado en la Europa de los años 40, donde te esperan abominables enemigos sobrenaturales, armas épicas y una nueva campaña para salvar a la humanidad del apocalipsis de los no muertos.



29 de abril

Nintendo Switch Sports

Cerrando el listado de próximos lanzamientos nos encontramos con una de las apuestas fuertes de Nintendo, que recupera este gran clásico de Wii para adaptarlo por completo a su nueva generación de consolas.

Próximos lanzamientos: fecha sin confirmar

Exophobia

PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Adicionalmente, este mes de abril también contaremos con un próximo lanzamiento adicional. Aunque por desgracia nos tocará esperar a su lanzamiento sorpresa, ya que por el momento no cuenta con ninguna fecha específica sobre su disponibilidad. Explora y lucha para abrirte camino a través de una nave espacial humana estrellada e infestada de implacables hordas de alienígenas en este juego de disparos en primera persona de inspiración retro que presenta imágenes de píxeles nítidas y coloridas y música electrónica.