Facebook promocionó contenido nocivo por error

A veces pienso que Atrapado en el Tiempo (sí, la peli del día de la marmota) describe mi relación con Facebook. Con una terrible desventaja para mí en este caso, y es que si en la película protagonizada por Bill Murray el protagonista debía cambiar de actitud vital, convirtiéndose en una buena persona, en mi caso es Facebook quien tiene que cambiar. Y tantas veces ha prometido hacerlo sin que lleguen realmente los cambios, que a estas alturas tengo pocas expectativas al respecto. Así, Bill Murray tenía en sus manos salir del bucle, algo bastante más difícil en mi caso.

Podría hacer una lista enumerando todo lo reprochable que ha hecho Facebook en los últimos años, empezando por ejemplo con el escándalo de Cambridge Analytica y su influencia en el Brexit, y terminando (por ahora) con su campaña de desinformación para atacar a TikTok, pero nos darían las uvas pese a que acabamos de estrenar abril. Además, por suerte (para los usuarios) o por desgracia (para Meta) los escándalos de Facebook y resto de servicios de la compañía son bastante conocidos, y su incidencia en la reputación de la compañía es, sin duda, acusada.

Pero bueno, vayamos con la última (hasta la semana que viene o la siguiente, imagino), y es que The Verge nos cuenta que, por un periodo de seis meses, que se inició el pasado octubre, un fallo en el sistema de análisis de los contenidos publicados en Facebook ha estado promocionando las publicaciones nocivas y la desinformación. Según la publicación, los ingenieros de la red social detectaron la anomalía hace seis meses y decidieron analizarla, pero por alguna razón que no acierto a entender, no procedieron a eliminar dichas publicaciones ni a poner el sistema de filtrado en stand-by hasta detectar la causa del problema.

Esta manera de proceder, con Facebook enviando las publicaciones a verificadores independientes pero manteniéndolas en la red social provocó que la visibilidad de las mismas se incrementara en hasta un 30% a nivel global. En estos meses, los ingenieros observaron una disminución en la visibilidad de las mismas unas semanas después de detectar el problema. Sin embargo, posteriormente vieron un nuevo incremento en la visibilidad de estos contenidos. Finalmente, según afirma un informe interno de la compañía, el problema de clasificación de contenidos de Facebook fue resuelto el pasado 11 de marzo.

Cuando hablamos de contenido nocivo según las reglas de Facebook esto comprende desde noticias falsas hasta imágenes de desnudo. Y no, no voy a entrar en la discusión sobre qué se debería poder publicar y que no se debería poder publicar en Facebook. El punto es que es la propia red social la que determina estos puntos y, en particular, en lo referido a la desinformación y las noticias falsas, la que aplica estar tomando constantemente medidas para eliminarlas de los feeds de sus usuarios.

Sin embargo, al menos durante seis meses en la red social han sido conscientes de este problema, y aunque entiendo que la complejidad técnica del algoritmo haya hecho complicado dar con el problema y solucionarlo, lo que no me entra en la cabeza es que durante este medio año no hayan tomado medidas adicionales para evitar que la desinformación y las noticias falsas ganaran tanta visibilidad (recordemos, un 30%) en la red social.

Así, aquí tenemos una muestra más, y ya he perdido la cuenta de las que se acumulan, de que de una vez por todas, Facebook debería aparcar algoritmos y volver al feed cronológico. Y es que sí, es cierto que lo que ha fallado en este caso ha sido el sistema de filtrado, pero me cuesta creer que, superado erróneamente el mismo, el algoritmo no haya tenido nada que ver en, al menos, parte de la visibilidad extra obtenida por dichos contenidos nocivos.