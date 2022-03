Facebook crea una campaña para difamar a TikTok

Es imposible. Todas las semanas espero poder escribir una buena noticia sobre Facebook, aunque solo sea para demostrar que también me fijo en lo bueno, pero es que resulta imposible. Es como si Meta (antes Facebook) se esforzara cada poco tiempo en defenestrar un poco más su imagen. Es como si le hubieran cogido el gusto a protagonizar noticias negativas y escándalos. No sé, pero creo que se debería habilitar una nueva categoría dentro de los premios Guinness, dedicada a las meteduras de pata y a las acciones reprobables. Facebook ganaría en muchas de las categorías.

Es sabido que Facebook tiene un problema con los usuarios más jóvenes, y ese problema es que dichos usuarios no tienen el más mínimo interés por la red social de Mark Zuckerberg. Esto es algo que sabemos desde hace tiempo que preocupa a sus ejecutivos, pues son conscientes de que su horizonte temporal es una de esas cataratas al vacío que poblaban los mapas del mundo confeccionados en Europa hasta el siglo XV. Yo, si fuera ellos, también estaría preocupado, eso es comprensible.

¿Y qué han pensado en Menlo Park para solucionar el problema? Bueno, una parte del plan ya la conocimos hace algunos meses, con sus planes de crear un Instagram para niños. Una idea sensacional, sobre todo después de saber los efectos psicológicos que tiene esta red social en los adolescentes. ¿Por qué esperar a la adolescencia para amargarles la vida, cuando lo podemos hacer desde que son bien pequeñitos? Herodes Antipas se sentiría como en casa y la mar de orgulloso.

Atraer a los más jóvenes a Instagram no los llevaría, de rebote, a Facebook, pero al menos retendría a parte de una audiencia que se siente mucho más atraída por TikTok, probablemente el principal rival de Meta en lo referido a alcanzar a los usuarios más jóvenes.

Ya cerca del final de su vida, Elvis Presley protagonizó un sonado episodio cuando la mañana del 21 de diciembre de 1970 se empeñó en entregarle una carta manuscrita a Richard Nixon, y se plantó en uno de los accesos de la Casa Blanca para tal fin. Era el ocaso de la estrella del rock, y en aquellos días ya había caído bajo el terrible influjo de las sustancias tóxicas, al tiempo que veía como nuevas estrellas, más jóvenes, conectaban mejor con la juventud del momento.

Así, un demacrado Elvis (no hay más que ver las fotos de su encuentro con Nixon) logró reunirse con el presidente, al que informó de lo preocupado que estaba por la nociva influencia de grupos como Los Beatles en la juventud, y lo cerca que estaban los jóvenes en caer en las drogas. Sería cómico si no fuera tan triste, pues hablamos de uno de los artistas más importantes de la historia de la música contemporánea y, al tiempo, de una persona que no supo soportar el peso de la fama y lo efímero de la misma. Se quedó anclado en el pasado, y solo supo cargar de frente contra el presente.

No seré yo quien relacione el comportamiento de Facebook con las sustancias tóxicas, evidentemente, pero por lo demás, la red social sí que podría estar siguiendo el triste patrón definido por Elvis en la Navidad de 1970. Y es que en Meta no han tenido suficiente con intentar atraer a los más jóvenes, aún sabiendo de las nocivas consecuencias de ello. No, según podemos leer en The Washington Post, la empresa matriz de Facebook también ha puesto en marcha una campaña para difamar a TikTok.

Para tal fin, la empresa ha contratado los servicios de Targeted Victory, una firma asociada al Partido Republicano de Estados Unidos, con el fin de difundir profusamente el mensaje de que TikTok es una amenaza para los niños estadounidenses. El sueño sería obtener historias con titulares como ‘De los bailes al peligro: cómo TikTok se ha convertido en el espacio de redes sociales más dañino para los niños’”, es una cita reproducida por el Post que define muy claramente el mensaje que pretenden difundir desde Facebook.

En el planteamiento de la campaña, se pretende extender el mensaje de que ahora mismo son Facebook y otros servicios de Meta los que reciben gran parte de los golpes, pero que en realidad TikTok es mucho más peligroso para los niños. Y, en su descaro, llegaron a inventarse varios supuestos desafíos virales (los famosos challenges) que se habrían dado en TikTok, pero que en realidad nunca existieron (pese a que algunos medios se hicieron eco) o, peor aún, tenían su origen en la propia Facebook.

Artículos de opinión, cartas al director, falsas noticias en medios de comunicación legítimos… Facebook, a través de Targeted Victory, no ha escatimado en medios para atacar a TikTok, incluso mencionando los posibles nocivos efectos de esta red social en los adolescentes… sí, hay que tener la cara muy, muy dura, para acusar a otros de lo que tú has estado haciendo durante años, y teniendo conocimiento de ello. Pero claro, es Facebook, es Meta, nada nuevo bajo el sol.

Pasaron alrededor de siete años desde la desesperada visita de Elvis a Nixon hasta su fallecimiento, en 1977, lo que me hace preguntarme qué habrá pasado con Facebook cuando lleguemos a 2029. Con un matiz, eso sí, si se repite la historia, al menos Elvis dejó un maravilloso e indeleble legado.