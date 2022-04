Minecraft One block at a time, Mojang ha vuelto a hacerlo

Los jugadores conocedores de la historia de Minecraft saben que Mojang se toma muy en serio el April’s Fools, la variante anglosajona del Día de los Inocentes. Y es que, si no conoces esta «festividad», es un día en el que resulta de lo más recomendable releer dos veces toda la información que nos llega, pues desde grandes empresas hasta particulares, no dudan en jugar un poco, siempre con buena intención, con la credulidad de las personas. En algunos casos los engaños son muy, muy evidentes, mientras que en otros la broma es más sutil.

Sea como fuere, Mojang tiene un largo historial de versiones «especiales» de Minecraft, publicadas el primero de abril. Es cierto que algunos años la broma ha sido mejor que otros. Por ejemplo, el pasado 2021 no fue una versión especial de Minecraft, sino una página web con Minecraft Plus!, un salvapantallas que emulaba los históricos Microsoft Plus! En 2020, sin embargo, la versión de 2020, la Snapshot 20w14infinite nos dejó a todos con la boca abierta.

Que el año pasado la celebración del April’s Fools por parte de Mojang no fuera una versión especial de Minecraft fue interpretado, por algunas personas, como un primer paso para abandonar esa tradición. Sin embargo, no hay que ser muy sagaz para entender que la verdadera razón era la falta de tiempo material para plantearla y desarrollarla, pues en aquel momento los desarrolladores se estaban enfrentando a los múltiples desafíos que planteaba la actualización Caves & Cliffs, que poco después fue dividida en dos partes.

Este año, sin embargo, el buen ritmo en las snapshots de Minecraft 1.19 nos indica que los desarrolladores cuentan, de nuevo, con el margen necesario y, en consecuencia, en 2022 volvemos a tener una snapshot específica para April’s Fools, la 22w13oneblockatatime. Y sí, como habrás imaginado por su nombre, nos impone una limitación bastante angustiosa, y es que en cada momento solo podemos tener un bloque/ítem en nuestro inventario.

Así, como puedes ver en la imagen, en realidad el inventario lo constituyen nuestras manos, ya que como puedes ver en la imagen, en todos los casos, sostendremos el objeto con ambas. Pero es que resulta aún peor, puesto que aunque obtengas objetos de alguna manera, tampoco podrás emplearlos. Y por si se te ha pasado por la cabeza emplear algún truco, como darte objetos a ti mismo con el comando /give o dar el salto al modo creativo, debes saber que te llevarás un buen chasco, pues las limitaciones también se imponen en esos casos.

Así pues, parece poco probable que esta snapshot de Minecraft vaya a tener mucho recorrido entre los usuarios, a diferencia de otras como Infinite, que daban mucho más juego. Sin embargo, la propuesta es divertida y, conociendo a la comunidad de Minecraft, tampoco descarto que algunos osados se planteen algún tipo de desafío. No obstante, cuando he dicho que no podremos emplear ningún ítem, esto incluye la comida. Y, claro, si no podemos emplear los ítems, tampoco resulta posible craftear. Supervivencia en estado puro y con todas las limitaciones del mundo, ya que incluso si encuentras un cofre… no podrás abrirlo. ¿Te animas a intentarlo?