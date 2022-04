Gboard, el teclado de Google para Android, recibirá dentro de poco una novedad que va a encantar a los amantes de los emoji… y de los jeroglíficos, y es que los emoji, emoticonos o como quieras llamarlos son el pan nuestro de cada día en las conversaciones por chat desde hace años y cada vez van a más, por lo que no es de extrañar que se esté por la labor de facilitar su uso para que todo fluya de la mejor manera posible.

No es que utilizar emoji sea difícil, sino que estar cambiando entre el teclado ordinario y el propio de los emoji, aun cuando se ha automatizado bastante la cosa, es un poco un fastidio… que esta novedad de Gboard no va a abordar, pero que puede ayudar a relajar un poco. No obstante, todavía están trabajando en ello y margen de mejora siempre hay un mundo en todo lo que envuelve al desarrollo de software.

Pero ¿de qué hablamos? De una característica que se espera que llegue a Gboard en próximas actualizaciones: una varita mágica hacedora de emoji. Tal cual. Se trata de un nuevo botón que aparecerá en el teclado y al pulsarlo insertará de manera automática emoji relacionados con el texto. Cómo lo hace exactamente no está aún del todo claro por lo dicho, la función sigue en desarrollo y apenas ha trascendido, pero la idea se entiende.

A veces no vale más una imagen que mil palabras, pero no hay nada más por ahora. ¿Que escribes «hola, solecito» (la traducción con sentido más aproximada que se me ocurre ahora mismo)? Gboard añade al final del mensaje diversos emoji con el significado más cercano a las palabras escogidas. Y así con todo. Habrá que ver, eso sí, hasta qué punto resulta práctica esta función, porque eso ya no está tan claro.

Es decir, ¿su propósito es complementar el mensaje original, ayudar a preseleccionar emoji, las dos cosas? Porque si después de escribir el mensaje tienes que ponerte a borrar el texto y los emoji sobrantes, o solo los emoji sobrantes -en la imagen hay más redundancias de lo deseable- casi sale más a cuenta seguir como hasta ahora, seleccionando a mano lo que quieres que salga en pantalla. Con todo, no deja de ser una mera curiosidad para los usuarios de Gboard que, esperemos, se pueda desactivar si no gusta.

Dicho lo cual, nadi va a poner en duda que Gboard es una de las mejores aplicaciones de teclado para Android, pero dado en insano interés de Google por registrar toda actividad de los usuarios, quizás es una buena idea probar alternativas, que las hay y no están tampoco nada mal. Pero no saltes de la sartén al fuego: ¿conoces OpenBoard? Es un teclado para Android basado en el propio del sistema, un poco escueto en cuanto a personalización, pero de código abierto y muy fiable. Ahí lo dejo.