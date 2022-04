Una de las más recientes funciones añadidas a Twitch ha sido la promoción de pago de los canales de streamers, una acción con la que los fans podían tratar de sustituir las propinas directas a sus creadores de contenido favoritos, permitiendo comprar suscripciones y bits para destacar y dar una mayor visibilidad a estos canales dentro de la página principal de la plataforma.

Si bien todo comenzó con normalidad, siendo de hecho una función bastante bien acogida, pronto algunos usuarios comenzaron a aprovechar esta función para burlar las medidas de seguridad de la plataforma y destacar retransmisiones con contenidos para adultos. Así lo compartieron desde PC Gamer, uno de los primeros en advertir este suceso.

Comenzando el 30 de marzo, los usuarios de Twitter y Reddit comenzaron a encontrar canales en sus página principales que transmitían pornografía, tanto con retransmisiones en directo como con el compartido de la pantalla con contenido de webs como PornHub; todos ellos acompañados de este nuevo etiquetado destacado que los categorizaba como «promocionado por la comunidad del transmisor».

Hey @Twitch …that «Pay for Promo» thing you introduced just put this on my front page in my recommended… pic.twitter.com/PyFi6hEd63

— 🌻Danielle🌻 (@thenoosh22) March 30, 2022