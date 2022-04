El Summer Game Fest 2022 sustituirá este año al E3 2022

Hace apenas dos días se daba a conocer oficialmente la cancelación de la feria de videojuegos E3 2022, eliminando tanto su evento presencial como online del calendario. Así pues, con la gran ausencia de esta feria, si bien el año pasado sirvió como refuerzo, este año el Summer Game Fest 2022 apunta a hacerse con el protagonismo en la escena gaming veraniega.

Así lo ha revelado el propio Geoff Keighley a través de la cuenta oficial de Twitter de este evento, con un anuncio bastante breve que nos deja incógnitas como la fecha (sólo acotada al próximo mes de junio) o los propios invitados con los que contará su evento. Y es que aunque está claro que con el gran vacío creado, y dada la gran reputación de otros eventos como los The Game Awards, no nos cabe duda de que Keighley no tendrá muchos problemas en crear un programa a la altura de las expectativas. Y es que anteriormente, el programa Kickoff Live dirigido por este carismático presentador, fue la primera plataforma en presentar una de las que este año se ha convertido en la mayor revelación del año, con el primer tráiler de lanzamiento de Elden Ring.

Join us this June for @SummerGameFest – an industry wide celebration of video games, featuring a spectacular live kickoff show hosted by @geoffkeighley

Sign up at https://t.co/1ZwAhZ66ie to be the first to know details. pic.twitter.com/P2eLRISqfQ

— Summer Game Fest – June 2022 (@summergamefest) March 31, 2022