Hasta ahora, GeForce NOW era un servicio que nos permitía jugar online (es decir, que el juego se ejecutara de manera remota, en los servidores de NVIDIA) a todos los juegos compatibles con el servicio de las tiendas de juegos que empleamos (Steam, Epic Games, GOG, etcétera). Y solo con eso ya era una opción excelente para muchos usuarios (entre los que me incluyo), pues permite disfrutar de los juegos con ajustes de calidad bastante elevados sin poner al límite nuestro PC.

Digo que hasta ahora era eso, porque ahora, aunque evidentemente mantiene esa funcionalidad, que es la base del servicio, también pasa a sumar una nueva y más que interesante función, ya que a partir de ahora se suma la posibilidad de probar demos de novedades del mercado de los juegos en GeForce NOW. Para ello, el servicio ya ha añadido algunos títulos, como Chorus, Ghostrunner, Diplomacy Is Not an Option y The RiftBreaker Prologue, que se mostrarán en la interfaz del cliente de GeForce NOW (en versiones 2.0.39).

De este modo, los usuarios de GeForce NOW que se sientan interesados por dichos títulos, pero que no estén seguros de si comprarlos o no, podrán probarlos previamente en la plataforma, de manera totalmente gratuita, para de este modo comprobar si realmente son lo que esperaban o, por el contrario, no satisfacen sus expectativas y finalmente deciden no comprarlos. La prueba, claro, se llevará a cabo en los servidores del servicio, y los usuarios con cuentas premium podrán activar las funciones gráficas avanzadas, como DLSS y el trazado de rayos.

Los planes de NVIDIA pasan por añadir más títulos en el futuro a esta función de demos de juegos, algo que me parece todo un acierto y un movimiento muy inteligente. Y es que, con esta función, los jugadores tendrán la posibilidad de probar por sí mismos algunos de los más recientes lanzamientos del mercado para decidir si comprarlos o no y, al mismo tiempo, podrán probar de primera mano lo que ofrece GeForce NOW, en el caso de aquellos que todavía no hayan empleado el servicio.

Será pues, muy interesante, comprobar la evolución de este nuevo servicio de GeForce NOW. Y es que si, con el tiempo, llega a sumar un buen volumen de versiones demo, incluso podría llegar a consolidarse como uno de los factores diferenciales del mismo.

GeForce NOW Thursday

Por otra parte, ya estamos a jueves, y como todas las semanas este es el día elegido por NVIDIA para añadir nuevos juegos a la lista de títulos compatibles con GeForce NOW. Ya te contamos hace unos meses que la lista ya había superado las 1.500 referencias, por lo que ahora camina paso firme hacia las 2.000. Estos son los nuevos títulos compatibles: