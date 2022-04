El mercado de navegadores web de escritorio dio un vuelco en marzo según los datos publicados por Statcounter, ya que Microsoft Edge superó a Safari para convertirse en el segundo desarrollo mundial por cuota de mercado. Mientras, Chrome sigue liderando a gran distancia y Firefox no es capaz de salir del pozo.

Ya sabes que los navegadores son uno de los grupos de software más importantes de cualquier ordenador personal. Los usamos a diario para acceder a la Web (y a otras funciones) y para sus promotores son clave para conseguir aumentar sus ingresos a través de la gran tarta publicitaria en línea de Internet.

Navegadores web, cuota en marzo

Los datos de cuota de mercado que llegan de las consultoras no son ‘palabra de Dios’ y pueden variar bastante según quién las publique por la metodología utilizada. Netmarketshare era de las más fiables y usadas, pero lamentablemente nos quedamos sin sus estadísticas. Teniendo en cuenta lo anterior, comentamos los datos de Statcounter que al menos nos sirven para evaluar las tendencias.

Google Chrome. Imparable desde que superó a Internet Explorer, se mantiene a la cabeza del segmento a una distancia enorme. Además, la influencia de Google en Internet es aún superior a la cuota de Chrome, ya que también es responsable de Chromium, el proyecto de código abierto en el que se basan otros navegadores y con ello controlar las tecnologías dominantes. Por encima del 67% en cuota en marzo, confirma que es inalcanzable para el resto. No hay ningún síntoma de que la situación vaya a cambiar a corto plazo.

Microsoft Edge. La firma de Redmond ha conseguido producir su mejor navegador precisamente por el uso de Chromium. Decisión controvertida al reconocer las virtudes de un competidor (y aumentar su poder), pero que en cuota está funcionando. Este mes y por primera vez, Edge superó a Safari en el segundo puesto y se acerca al 10% de cuota. Como decíamos, es un desarrollo de garantías que no necesita que Microsoft utilice subterfugios en Windows irrespetuosos con los usuarios para mejorar su uso, aunque es indudable que ello le ayuda.

Apple Safari. Los de Cupertino tienen una influencia enorme en casi todo lo que tocan, pero no es el caso de los navegadores web. Es muy difícil ver a un usuario de Windows o Linux usar Safari y su cuota de mercado se limita a su uso en Mac. De hecho, su cuota de mercado es prácticamente un calco a la que tienen sus ordenadores personales, en marzo, el 9,57%.

Mozilla Firefox. El único desarrollo de código abierto entre los grandes sigue de capa caída, con una cuota de mercado inferior a su calidad y a lo que representa en cuestiones de privacidad. Con los dos primeros (Chrome y Edge) usando Chromium, será muy difícil que Firefox remonte. Si bien su cuota del 7,57% sigue siendo relevante y mantiene un grupo de fieles que no va a perder, ha bajado mucho el último año y la tendencia es negativa.

Opera. «El primero del resto» en navegadores web donde también encontramos a Vivaldi o a Brave. Todos ellos son interesantes, pero siguen en un nicho concreto y les costará ganar mercado. En cuota, las variaciones de Opera son mínimas y en marzo ocupó el 2,81%.

Ahí lo dejamos. Mientras no vuelva NetMarketShare no tendremos datos fiables de cuota de navegadores web o sistemas operativos, si bien los de Statcounter nos sirven para seguir la tendencia. Y ello en escritorios informáticos, porque en movilidad la presencia de Edge y Firefox es prácticamente despreciable y el Safari Mobile sí tiene una cuota elevada por la presencia de iPhone y iPad. Lo que no cambia, es el dominio de Chrome en todas las plataformas.