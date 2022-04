Las opiniones de HP Instant Ink nos permiten comprobar qué opinan los usuarios de este servicio, y también nos dan la posibilidad de descubrir sus claves más importantes. Podemos leer mucha información sobre este servicio, y también tenemos la opción de recurrir a análisis profesionales, pero al final lo que más nos va a llegar son las Opiniones de HP Instant Ink de los propios usuarios, porque con ellas podemos sentirnos identificados.

Esta sencilla explicación que acabamos de dar nos permite entender fácilmente por qué son tan importantes las opiniones de HP Instant Ink. Sin embargo, debemos tener cuidado con las opiniones que leemos, ya que no todas son ciertas. Así, no es extraño encontrar opiniones de usuarios cuyas compras no han sido verificadas en numerosas plataformas de comercio online. Obviamente, una opinión que procede de una compra no verificada es una opinión más que dudosa que no merece credibilidad.

Sé que algunos usuarios todavía tienen dudas sobre HP Instant Ink. Llevan tiempo pensando en darse de alta en este servicio, pero siguen sin atreverse a dar el paso por un motivo u otro. Por eso hemos querido compartido con vosotros este artículo, donde vamos a descubrir por qué deberíais daros de alta en HP Instant Ink partiendo de las valoraciones de otros usuarios que lo han probado, y que en general lo consideran como un servicio «de cinco estrellas». Todas las opiniones que vamos a ver son de usuarios reales, y han sido verificadas.

Opiniones de HP Instant Ink: Útil, cómo y rentable, según los usuarios

La usuaria Lucía destaca en su opinión que HP Instant Ink es:

«Muy cómodo y recomendable: Una manera muy cómoda de comprar la tinta, además ahorrando dinero«.

El usuario Ismael va más allá y explica que:

«Es una pasada y te olvidas de que la impresora lleve tinta. Me parece el mejor servicio que se ha creado y gracias a HP. Para mí es un 10 no solo por el gran ahorro y que ya por fin puedes imprimir con total tranquilidad sino porque además los cartuchos te llegan a casa por lo que para mí es como que la impresora imprime sola sin necesidad de cartuchos.

Ahora si la utilizo bien de verdad, imprimo lo que necesito siempre respetando el medio ambiente pero olvidándome de si va a salir mucha tinta o no lo imprimas que se gasta la tinta. Es el servicio perfecto de verdad».

Pasamos ahora a ver la opinión de Óscar Martí, quien dice que:

«Al suscribirme al programa Instant Ink me envían a casa los cartuchos antes de que se me hayan acabado los que tengo en la impresora HP Envy 6420, acogiéndome al plan mensual que elija dependiendo del uso que se le dé. Esto me parece muy cómodo para no andar buscando los cartuchos cuando te has quedado sin tinta.«.

La usuaria «sonnesun0» nos cuenta con su opinión que:

«La verdad que muchas veces me quedo sin tinta y tener que estar pidiéndola me supone tiempo y a veces tener que ir a otro sitio a imprimir. Me ha parecido un precio bastante más económico y estoy contenta.»

Terminamos con la opinión de Mariángeles. Si queréis repasar más opiniones de HP Instant Ink solo tenéis que seguir este enlace.

«Desde que tenemos el servicio HP Instant Ink nuestras preocupaciones sobre la tinta se han acabado! En casa mi pareja realiza mucho trabajo de oficina y yo me encuentro realizando estudios universitarios y la verdad es que este servicio, ¡ha sido nuestro descubrimiento del año!

Es realmente cómodo el simple hecho de imprimir, imprimir e imprimir según tus necesidades y nunca llegar a preocuparte de si tienes recambios disponibles en casa. Además de la innegable comodidad que supone esta experiencia también hay que destacar el ahorro. Hay planes que se ajustan a cualquier tipo de hogar y a precios realmente asequibles sin olvidarnos que ¡los gastos de envío son gratis!

Si alguna queja se le podría poner al uso de cartuchos de tinta sería el daño medioambiental pero, ¡ni por esas! En el mismo paquetito donde se encuentran los cartuchos, además de un papel con información, al fondo de la cajita te incluyen un sobre con gastos de envío pagados para que puedas insertar ahí tus cartuchos gastados y que estos puedan reciclarse por HP. Solo tienes que introducirlos, sellar el sobre y depositarlo en una oficina de Correos en mi caso. Es una maravilla y, como he dicho, ¡Nuestro descubrimiento del año!»

Con el servicio HP Instant Ink todo son ventajas, y sin compromisos

Lo tienes claro, después de repasar todas esas opiniones quieres darte de alta cuanto antes en el servicio HP Instant Ink. Estupendo, dentro de nada vas a estar disfrutando de uno de los mejores servicios de su clase, pero antes déjame recordarte qué necesitas para completar el alta y qué ventajas vas a disfrutar con HP Instant Ink.

Para darte de alta necesitarás:

Una impresora compatible.

Una dirección de correo electrónico.

Un método de pago válido.

Una conexión a Internet.

Completar un sencillo proceso de registro.

Una vez que completes el proceso de alta se realizará el primer envío de cartuchos de tinta vinculados al servicio, que recibirás en unos días. Recuerda que con el servicio HP Instant Ink disfrutarás de:

Un servicio automatizado , la impresora se ocupará de controlar los niveles de los cartuchos de tinta y realizará un pedido de forma automática cuando detecte que los niveles de tinta están bajos.

, la impresora se ocupará de controlar los niveles de los cartuchos de tinta y realizará un pedido de forma automática cuando detecte que los niveles de tinta están bajos. Envíos a domicilio y sin gastos de envío, recibirás toda la tinta que necesites en la puerta de casa o de la oficina, y sin coste alguno.

recibirás toda la tinta que necesites en la puerta de casa o de la oficina, y sin coste alguno. Podrás ahorrar hasta un 70% en tinta, gracias a su modelo de facturación basado en páginas imprimidas y no en tinta consumida. Podrás gastar toda la tinta que quieras, tu cuota mensual no cambiará.

gracias a su modelo de facturación basado en páginas imprimidas y no en tinta consumida. Podrás gastar toda la tinta que quieras, tu cuota mensual no cambiará. Libertad y flexibilidad , ya que no adquieres ningún tipo de compromiso y podrás cambiarte de plan cuando quieras, y tantas veces como quieras.

, ya que no adquieres ningún tipo de compromiso y podrás cambiarte de plan cuando quieras, y tantas veces como quieras. Sostenibilidad y cuidado del planeta, puesto que este servicio incluye un programa de reciclaje totalmente gratuito que te permitirá reciclar todos los cartuchos que gastes.

¿Te interesa pero utilizas una impresora láser? Pues no te preocupes, el servicio HP Instant Ink también está disponible para impresoras láser, y ofrece las mismas ventajas que en su modalidad de tinta, incluyendo tanto el envío a domicilio sin coste como el programa de reciclaje. Con el servicio HP Instant Ink para tóner podrás ahorrar, además, hasta un 50% en tóner.

Contenido ofrecido por HP.