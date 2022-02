Para poder darte de alta en HP Instant Ink es imprescindible que cuentes con una impresora compatible. Este requisito es básico porque la impresora juega un papel muy importante, y sin ella no podrías disfrutar de todas las ventajas que ofrece este servicio de reposición de tinta. Sabemos que esto puede generar muchas dudas, y que no todo el mundo tiene claro cómo puede descubrir si su impresora es compatible con HP Instant Ink, y por ello hemos decidido compartir con vosotros este artículo, donde encontraréis toda la información que necesitáis.

Empezamos por el principio, ¿por qué es necesario contar con una impresora compatible con HP Instant Ink? Es necesario porque la impresora es la que realiza las siguientes tareas asociadas a dicho servicio:

Controla los niveles de tinta.

Pide tinta de forma automática cuando es necesario, para que tú no tengas que hacer nada.

Mide la cantidad de páginas que hemos imprimido, y cuando el total de páginas que incluye nuestro plan está próximo a agotarse se ocupa de que recibamos un aviso por correo electrónico. Así podremos decidir qué queremos hacer antes de que nos quedemos sin páginas.

Sin una impresora compatible no sería posible realizar esas tareas, y por tanto el servicio HP Instant Ink no podría ofrecer todas las ventajas que tiene actualmente, como el servicio automatizado, por ejemplo.

¿Cómo puedo saber si tengo una impresora compatible con HP Instant Ink?

En general, prácticamente todas las impresoras HP basadas en cartuchos de tinta lanzadas en los últimos años son compatibles con HP Instant Ink. No obstante, si tienes un modelo relativamente antiguo, o si tienes dudas sobre la compatibilidad de la impresora, puedes comprobarlo de formas distintas.

La más rápida, y la que te recomendamos nosotros, es que entres en este enlace, hagas clic en «Regístrate Ahora» y que utilices la herramienta dedicada de comprobación de compatibilidad de la impresora. Es muy sencilla, solo tienes que escribir el nombre de tu impresora en el recuadro de búsqueda y listo. Si tu impresora no aparece en la lista, es que la misma no es compatible con HP Instant Ink.

Si es compatible, puedes continuar desde ahí el proceso de registro en HP Instant Ink. Es muy fácil, para finalizarlo solo necesitarás una dirección de correo electrónico, tener tu impresora conectada a Internet y un método de pago válido. Durante el proceso de alta elegirás el plan que quieres utilizar de entre un total de cinco que te explicamos a continuación:

10 páginas al mes por 0,99 euros: un plan para los que imprimen de forma esporádica. Puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

un plan para los que imprimen de forma esporádica. Puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : este plan es ideal para los que imprimimos poco, pero con cierta frecuencia. Puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: este plan es ideal para los que imprimimos poco, pero con cierta frecuencia. Puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : es un plan de impresión óptimo para la mayoría de los usuarios que imprimen de forma moderada. Puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: es un plan de impresión óptimo para la mayoría de los usuarios que imprimen de forma moderada. Puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : un plan ideal si imprimes a diario. Puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: un plan ideal si imprimes a diario. Puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: un plan pensado para los que imprimen mucho, y a diario. Puedes ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Aunque escojas el plan en el momento de darte de alta, puedes cambiarte en cualquier momento. No quedarás atado a tu plan, así que no te preocupes si en el momento de escogerlo te das cuenta de que no era el indicado para ti. Puedes cambiarlo sin tener que dar explicaciones, y en un momento, a través de tu cuenta de cliente.

¿Qué puedo hacer si no tengo una impresora compatible?

Si tu impresora no es compatible con HP Instant Ink, no podrás darte de alta en ese servicio. Pero no te preocupes, lo tienes muy fácil para empezar a disfrutar de sus ventajas, puedes aprovechar para renovar tu impresora haciendo una inversión mínima, y lo mejor es que la amortizarás casi al instante, gracias a las promociones que incluyen la mayoría de las impresoras HP.

Por ejemplo puedes aprovechar para hacerte con una HP Envy Inspire 7220e, que incluye seis meses de suscripción a HP Instant Ink, por solo 139,90 euros. Gracias a esa promoción de suscripción gratuita a HP Instant Ink podrás despreocuparte de la tinta durante seis meses, y ahorrar mucho dinero. Si eliges, por ejemplo, el plan de impresión de 700 páginas al mes con dicha promoción, te habrás ahorrado, en seis meses, un total de 149,94 euros, más de lo que habías pagado por la impresora.

Una vez que termine la promoción de seis meses de suscripción gratis a HP Instant Ink, puedes decidir qué quieres hacer. Tienes, en resumen, tres opciones:

Puedes seguir dado de alta en el mismo plan que habías elegido. Si no haces nada, esta es la opción que se aplicará por defecto.

en el mismo plan que habías elegido. Si no haces nada, esta es la opción que se aplicará por defecto. También puedes cambiarte a un plan superior , o a un plan inferior. El cambio de plan se puede realizar de forma online, y sin dar explicaciones.

, o a un plan inferior. El cambio de plan se puede realizar de forma online, y sin dar explicaciones. Puedes darte de baja y seguir utilizando cartuchos que hayas comprado. Ten en cuenta que los cartuchos de HP Instant Ink están vinculados al servicio, así que dejarán de funcionarte si te das de baja.

Contenido ofrecido por HP.