Esta semana se han cumplido 30 años desde el lanzamiento de Windows 3.1. Una versión más importante de lo que puede reflejar su numeración, ya que estrenó características que aún usan los últimos Windows y sentó las bases de las preinstalaciones del canal OEM de PCs que Microsoft domina de manera absoluta y ha sido la clave de su éxito estas tres décadas.

Microsoft lanzó Windows 3.1 en abril de 1992, solo dos años después de la llegada de Windows 3.0. Hay que decir que Windows 3.0 fue bien acogido por la industria y consumidores, pero le faltaban componentes clave, tenía bastantes errores, fuentes de mapa de bits y se enviaba como un complemento de MS-DOS. Consciente de la necesidad de mantenerse competitivo con los Mac de Apple y preparando el salto a los 32 bits y a las interfaces gráficas (reales) que llegarían en Windows 95, Microsoft desarrolló de inmediato una nueva versión.

Novedades de Windows 3.1

Windows 3.1 no fue una actualización, sino una versión completamente nueva que no solo mejoraba en todo al anterior, sino que estrenaba componentes clave que aún se usan. Simplemente, todos los Windows siguientes hasta Windows 11 no podrían funcionar sin algunos de ellas. Howtogeek ha dado un buen repaso a las novedades de la versión. Te dejamos un resumen de las principales.

Fuentes TrueType. Uno de los puntos más débiles de Windows 3.0 era su dependencia de las fuentes de mapa de bits que daban infinitos problemas al escalar. Adobe ofrecía fuentes PostScript escalables para autoedición en Windows, pero su control empresarial daba miedo. Apple había desarrollado el sistema de fuente escalable TrueType y Microsoft obtuvo su licencia y la adoptó en Windows 3.1 para no depender de Adobe, mejorar la autoedición y añadir otro elemento fundamental, la compatibilidad con impresoras. Este tipo de fuentes ha sido clave en la historia de Windows.

Registro de Windows. Windows 3.1 incluyó archivos de configuración (extensión .ini) para cada aplicación lo que facilitó el estreno de otro componente fundamental en Windows: su registro. Hoy es una base de datos fundamental que el sistema, aplicaciones y dispositivos utilizan continuamente y desde el que se controla por completo el funcionamiento de un PC, su aspecto, comportamiento de sus componentes o acceso a funciones. Sin él no funcionaría ningún Windows posterior.

Copiar y Pegar. Los accesos directos Ctrl+C, Ctrl+X y Ctrl+V también debutaron en Windows 3.1 como un derivado del Command+C, Command+X y Command+V que Apple introdujo en los Mac años atrás. Hoy todavía los usamos a diario en todos los sistemas y aplicaciones.

Multimedia y juegos. Windows 3.1 aportó estilo gráfico y soporte multimedia a la línea principal de Windows de manera significativa, con protectores de pantalla, la aplicación Media Player que podía reproducir archivos de música MIDI y archivos de video AVI y Sound Recorder, que le permitía grabar y reproducir audio digitalizado si los PCs tenían soporte de hardware. Dos juegos convertidos en clásicos venían de serie y es imposible que no los hayas jugado alguna vez: el solitario y el buscaminas.

Trabajo en grupo. Microsoft lanzó un año después Windows for Workgroups con el que amplió Windows 3.1 con funciones de red integradas destinadas principalmente a su uso en empresas, mayor estabilidad y capacidades mejoradas en varios apartados, como el del administrador de programas y de archivos.

OEM y legado. Más allá de sus capacidades, Windows 3.1 supuso un cambio fundamental para que Microsoft sea el gigante tecnológico que conocemos hoy. Desde el anuncio público de Windows casi una década antes, Microsoft había trabajado intensamente para obtener el apoyo de la industria detrás de su entorno operativo. Con Windows 3.1, la empresa dio un paso fundamental para que los OEM preinstalaran Windows en sus nuevos equipos.

En aquellos años, los fabricantes de equipos originales preferían instalar solo MS-DOS y que los compradores de los PC compraran e instalaran Windows por separado. Con 3.1, Microsoft creó una gran demanda tanto en usuarios finales como en los TI empresariales y los OEM lo usaron masivamente. Gracias a ello, Windows 3.1 fue un éxito brutal, vendiendo tres millones de copias en los primeros tres meses y muchas más a lo largo de su vida útil.

Más tarde llegó Windows 95 con la revolución que supuso la primera interfaz gráfica real en Windows, pero gran parte de la cuota de mercado de Windows hoy (87% de los escritorios informáticos) se deben al canal OEM que Microsoft comenzó a dominar desde la anterior versión.