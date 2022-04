Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y la semana se presenta tranquila, aunque siempre acecha la Muerte en el Nilo. Tonterías aparte, es lo mejor que podrás ver en tu pantalla, pero no lo único así que ve tomando nota de lo que sigue…

Disney+

Con muy poquito material, incluyendo el lanzamiento de películas contadas como la misma Muerte en el Nilo, Disney+ lleva subiéndose a la cabeza de la sección varias semanas no consecutivas ya, y es que más vale poco pero bueno que…

Muerte en el Nilo* es la última adaptación del clásico de Agatha Chistie a la gran pantalla, después de la versión de los setenta y la más reciente protagonizada por el Hércules Poirot definitivo, el gran David Suchet. Y aunque en esta nueva versión de Muerte en el Nilo no está Suchet, está Kenneth Branagh en papel del detective belga y detrás de las cámaras, tal y como lo hiciera en Asesinato en el Orient Express; y, puestos a pedir, Branagh es el mejor reemplazo posible.

Así pues, Muerte en el Nilo vendría a ser una continuación de Asesinato en el Orient Express y por lo que se cuenta, habrá una tercera película con la que cerrar la trilogía de este clásico del misterio. Sea como fuere, Muerte en el Nilo se estrenó este año y es la que suena ahora, con nombres como el del mencionado Branagh, Gal Gadot (Wonder Woman), Letitia Wright (Black Panther) o Annette Bening (American Beauty), así que disfrútala si estás suscrito a Disney+ y no la viste en su paso por cines.

Más contenidos exclusivos:

Sex Appeal . «Avery Hansen-White no hace nada que no se le dé bien. Así que cuando su novio quiere llevar su relación al siguiente nivel, Avery se propone controlar su sexualidad con la ayuda de Larson, su mejor amigo.»

Vaya tela, Sam (T1). «Un bochorno público obliga a Sam, una alcohólica de veintitantos años, a volver a casa de su madre Carol, la cual es muy sobreprotectora.»

Entra en catálogo:

Bluey (T1-T2)

Brubaker

Capa y Puñal (T1-T2)

La llamada de lo salvaje

Los depredadores más letales de África (T2)

Man in the Arena: La leyenda de Tom Brady (T1)

Terapia alternativa

Yo y el mundo (T1-T2)

HBO Max

Continuamos con HBO Max, que trae un buen monmtón de estrenos en su haber esta semana. Estrenos originales o exclusivos, se entiende, de entre los cuales destacamos…

Tokyo Vice. ¿Te suena el título? No tan rápido… porque sí, pero no. O dicho de otra manera, esta miniserie cuyo gancho en basarse en la historia real que alumbró la novela y cuyo gancho es el contar con Michael Mann (Heat, Collateral) en la producción y dirección del primer capítulo, parece tener la suficiente entidad propia como para haber entrado bastante bien entre la crítica especializada.

Más contenidos exclusivos:

Animales fantásticos: Una historia natural . «Stephen Fry se embarca en un increíble viaje para descubrir la historia de algunas de las bestias más fantásticas del mundo.»

. «Stephen Fry se embarca en un increíble viaje para descubrir la historia de algunas de las bestias más fantásticas del mundo.» Brené Brown: Atlas del corazón (T1). «Tras dos décadas de investigación y seis superventas de The New York Times, la Dra. Brené Brown nos acompaña en un viaje interactivo en el que nos muestra el lenguaje, las herramientas y el marco para conseguir conexiones significativas.»

El Informante (T1). «Hungría, 1985. Geri de 20 años se inscribe en la facultad de económicas. Se une a un grupo reformista liderado por un joven llamado Szava. Pero Geri tiene un secreto: lo reclutó el departamento de seguridad comunista para informar sobre Szava.»

El piloto invisible (T1). «La historia de Gary Betzner, un hombre tranquilo y comprometido con la comunidad que fingió su muerte, se cambió de nombre, fue reclutado por la CIA y destapó el escándalo Irán-Contra de Reagan.»

Embrujadas (T4). «Mel y Maggie tienen dificultades para seguir adelante tras la muerte de su madre. Las chicas deberán afrontar otra noticia inesperada cuando se enteran de que tienen otra hermana. Entre tantas emociones se dan cuenta de que tienen poderes.»

Jellystone! (T1). «Sigue las aventuras de los personajes de Hanna-Barbera en Jellystone.»

Jerrod Carmichael: Rothaniel. «Jerrod Carmichael vuelve a HBO con su tercer especial de comedia grabado con público en el famoso club de jazz Blue Note en Nueva York.»

One Perfect Shot (T1). «En esta fascinante serie documental, la productora ejecutiva y cineasta Ava DuVernay invita a los mejores directores de Hollywood a revisar a fondo una de las escenas más memorables de sus películas fotograma a fotograma.»

One True Singer (T1). «Un programa que busca a la próxima gran estrella de la música en Rumanía. En sus episodios conoceremos los entresijos de la industria y descubriremos qué hace falta para llegar a lo más alto.»

Entra en catálogo:

El Capitán

La LEGO película 2

Litus

Malory Towers (T1)

Objetivo: Washington D.C.

Perpetual Planet: Heroes of the Oceans

Santos Criminales

Smallfoot

Teen Titans Go! La película

The Informant

Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off

Wellington Paranormal (T4)

Amazon Prime Video

También Prime Video estrena una pieza exclusiva de interés cinéfilo, que no solo, siempre y cuando seas fan de Laura Pusini o te vayan los melodramas de telecirco.

Una cita con el pasado es el estreno más destacado de Prime Video para esta semana, una de suspense protagonizada por Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) y Thandiwe Newton (Westworld, Misión Imposible) por la que también pasan nombres como el de Jonathan Pryce (Los dos papas, Piratas del Caribe) o Laurence Fishburne (Matrix, Otelo) en una típica historia de espías, romance y acción bien valorada.

Más contenidos exclusivos:

Laura Pausini: Piacere di conoscerti . «La película Laura Pausini: Piacere di conoscerti recorre la vida de Laura de una forma totalmente original.»

Madres, amor y vida (T4). «Madres es una serie médica diferente, un relato de vida y emoción en el que ellas, madres y médicos, luchan por sacar adelante a sus hijos y a ellas mismas.»

Entra en catálogo:

Apocalipsis Voodoo

Brother to brother

Cómo ser John Malkovic

Danger One

Genocidio

Hablando con la muerte

Jumanji: Siguiente nivel

La casa al final de la calle

Las huellas de elBulli

Midway

Secretos y mentiras (T1)

Stalingrado

Tenía que ser tú

Netflix

Por último tenemos la oferta de Netflix para esta semana, tan nutrida como intrascendente y de la que destacamos un contenido en concreto.

Regreso al espacio es una nueva serie documental de Netflix basada en el hombre de moda, Elon Musk, o más bien en uno de sus proyectos, SpaceX y su misión de «llevar a varios astronautas de la NASA hasta la Estación Espacial Internacional y revolucionar los viajes espaciales.» Si te interesa, la serie no escatima en elogios para el susodicho, que otra cosa no, pero le gusta la atención más que a un tonto un lápiz… y Musk de tonto no tiene ni un pelo.

Más contenidos exclusivos:

Azul cobalto . «Cuando un aspirante a escritor y su hermana se enamoran del mismo huésped alojado en su casa, los sucesos derivados de la situación sacuden su tradicional familia.»

. «Cuando un aspirante a escritor y su hermana se enamoran del mismo huésped alojado en su casa, los sucesos derivados de la situación sacuden su tradicional familia.» El ultimátum: casarse o dejarlo (T1). «¿Boda… o carretera? Unas parejas ponen a prueba su amor mientras intiman con otras posibles medias naranjas en este provocativo reality.»

Élite (T5). «Cuando tres jóvenes de clase obrera se matriculan en un exclusivo instituto privado, las diferencias entre ellos y los alumnos ricos darán lugar a un asesinato.»

Entre dos mundos. «Tras perder al amor de su vida en un trágico accidente, una adolescente con el corazón destrozado empieza a creer que él le envía señales desde el más allá.»

Furioza. «Una policía le hace a su exnovio una oferta irrechazable: o se infiltra en un grupo de hinchas violentos para conseguir información o su hermano va a la cárcel.»

Huevos verdes con jamón (T2). «Guy y Sam no se parecen en nada. En un mundo fantasioso y lleno de sorpresas, estos amigos aprenden a probar cosas nuevas, como la amistad… y cierto plato delicioso.»

Jimmy Savile: Una historia británica de terror (T1). «La estrella mediática Jimmy Savile conquistó a un país con su excentricidad y filantropía. Pero las acusaciones de abusos sexuales en su contra revelan una faceta oscura.»

Las niñas de cristal. «Ante la gran presión que sufre la bailarina protagonista, ella y una compañera encuentran refugio en una amistad que las aísla del mundo real.»

Líneas eróticas (T1). «Ámsterdam, años 80. Una ambiciosa universitaria descubre por casualidad una nueva carrera en una línea telefónica erótica creada por dos hermanos muy dispares.»

Metal Lords. «Para Hunter y Kevin, dos adolescentes marginados, el camino a la gloria está claro: entregarse al metal, ganar la Batalla de Bandas y ser adorados como si fueran dioses.»

. «Para Hunter y Kevin, dos adolescentes marginados, el camino a la gloria está claro: entregarse al metal, ganar la Batalla de Bandas y ser adorados como si fueran dioses.» Michela Giraud: La verità, lo giuro! «Éxitos profesionales. Problemas de la fama. La vergonzosa etiqueta de «voluptuosa» y los duros días de ballet de su juventud. Michela Giraud tiene muchísimo que contar.»

Propuesta laboral (T1). «Ha-ri se hace pasar por su amiga durante una cita a ciegas para ahuyentar al pretendiente. Pero el plan cambia cuando este resulta ser su CEO, que le hace una propuesta.»

Ronny Chieng: Speakeasy. «Ronny Chieng comparte su rabia contra los críticos en línea, su gratitud hacia los frikis, su desconcierto ante los escépticos y su singular cura para el racismo.»

TIGER & BUNNY (T2). «En una animada metrópolis protegida por una banda de superhéroes llamada NEXT, el veterano Wild Tiger se ve obligado a formar equipo con el novato Barnaby Brooks Jr.»

Yaksha: Operaciones despiadadas. «Un fiscal encargado de investigar a un equipo de operaciones encubiertas y a su notorio líder en una ciudad peligrosa se ve arrastrado a una guerra mortal entre espías.»

Entra en catálogo:

Adiós, amigos

Force 2

Heksen bestaan niet

Henry Miller: Prophet der Lüste

Het leven is vurrukkulluk

Homies

Jack bestelt een broertje

La llamada

La Tierra es plana

Pau, la fuerza de un silencio

Robert Reborn

Señor del mundo

Sneekweek

Snuf de Hond en de IJsvogel

Snuf de Hond en de Jacht op Vliegende Volckert

Snuf de Hond en het Spookslot

Snuf de Hond in Oorlogstijd

Superjuffie

The Revenge of Robert the Doll

Tuintje in mijn Hart

Tus manos en mi cintura

Vicious

Apple TV+

Rectifico: terminamos el repaso con lo que trae Apple TV+, que en realidad es nada o prácticamente nada, véase una nueva serie de dibujos animados.

