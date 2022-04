Buena parte de los usuarios no terminan de tener claro qué tipo de unidad de almacenamiento tienen en su PC. Si le preguntas a alguien con unos conocimientos mínimos puede que sea capaz de explicarte que tiene un SSD, pero no sabrá especificarte si dicho SSD es de tipo PCIE NVMe o SATA, y mucho menos qué estándar utiliza.

Para aquellos usuarios más avanzados esto puede no ser un problema, pero me he encontrado con más de un caso en los que daba por hecho que la persona que tenía delante era totalmente consciente del tipo de unidad de almacenamiento que tenía en su PC, y al final he acabado dándome cuenta de que no era así, lo que me ha hecho darme cuenta de que incluso ciertos usuarios con bastantes conocimientos también tienen dudas en este sentido.

Por todo lo que os acabo de explicar, he decidido dar forma a este práctico, donde vamos a descubrir cómo podemos saber qué tipo de unidad de almacenamiento tenemos instalada en nuestro equipo, y qué tecnología utiliza. Esto es importante porque, como ya sabrán algunos de nuestros lectores, no es lo mismo tener un SSD PCIE que un SSD SATA, y también da igual tener un HDD a 7.200 RPM que uno a 5.400 RPM.

Cómo saberlo todo sobre mi unidad de almacenamiento

La manera más sencilla, rápida y efectiva es descargar CrystalDisk Info, una aplicación totalmente gratuita que nos permitirá ver de forma individualizada, todas las unidades de almacenamiento que tenemos instaladas, sus especificaciones, la tecnología en la que están basadas y también el estado en el que se encuentran. Para descargarla solo tenemos que seguir este enlace.

Una vez que la tengamos instalada, hacemos clic en ella y nos aparecerá lo que vemos en la imagen. Es muy fácil de interpretar, aunque os he dejado una descripción con las claves más importantes de cada imagen para que lo tengáis más claro. Con esta aplicación podemos identificar qué tipo de unidad de almacenamiento tenemos, pero no solo sabremos si es un HDD o un SSD, también podremos ver qué velocidad de giro tiene, si es un HDD, qué estándar utiliza, cuánto uso lleva a sus espaldas, tanto por horas encendido como por gigabytes escritos, y el estado en el que se encuentra.

Con respecto al estado de la unidad, tened en cuenta que cualquier unidad de almacenamiento se va degradando con el paso del tiempo, y también con los ciclos de escritura, así que es normal que un SSD que tiene unos cuantos años encima esté por debajo del 100%. Al final, esto es un indicador que nos debe servir como referencia, pero no es un valor absoluto en términos de fiabilidad, así que siempre es recomendable tener nuestras copias de seguridad a buen recaudo.

Si quieres comprobar qué rendimiento es capaz de ofrecer tu unidad de almacenamiento tranquilo, es muy fácil. En el mismo enlace que te dejamos para conseguir CrystalDisk Info podrás encontrar la herramienta CrystalDisk Mark, con la que podrás hacer un análisis de rendimiento de la unidad que quieras pulsando, simplemente, el botón «All».

Lo que véis en la imagen adjunta es un ejemplo de una prueba de rendimiento realizada con dicha herramienta. Las unidades HDD lograrán resultados más bajos, y las unidades SSD PCIE Gen4 x4 lograrán las mejores puntuaciones, ya que son las más rápidas a día de hoy. La diferencia entre ambos puede ser muy grande en valores brutos, aunque en la práctica incluso el SSD más lento es capaz de ofrecer una mejora enorme frente a cualquier HDD, así que tenedlo en cuenta si estáis pensando en comprar uno.