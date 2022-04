Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: a prueba de cafres

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra es, sin duda, el tope de gama de Samsung en lo referido a tablets, pero también uno de los modelos de mayor tamaño y prestaciones del mercado en la actualidad, al punto de ser uno de los pocos capaces de poder plantarle cara al todopoderoso iPad Pro. Ya he comentado en alguna ocasión que valoro muy positivamente la apuesta decidida de Samgung por las tablets de gama alta con Android y hoy, con este vídeo, veremos que su resistencia está a la altura de sus prestaciones.

Es posible que este planteamiento te resulte familiar, y es que hace unas semanas vimos como un pobre Samsung Galaxy S22 Ultra se sometía a una tortura una prueba similar. El resultado en aquel caso, como ya te contamos, fue francamente positivo, pues tras pasar por una mesa del dolor un banco de pruebas, el smartphone resistió muy dignamente, demostrando que es capaz de soportar un alto grado de sufrimiento. Así pues, cabía esperar que, tarde o temprano, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra tuviera que enfrentarse a un desafío similar, para ver si comparte robustez con su hermano pequeño.

Pues bien, la espera ha terminado, JerryRigEverything ha publicado, en su canal de YouTube, cómo ha sometido a la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra a un, llamémosle protocolo de pruebas, en el que la tablet se enfrenta a desafíos físicos extremos sin separarse demasiado de la mesa. Es decir, no hablamos de grandes caídas, de sumergirse en profundidades acuáticas ni nada por el estilo, lo que vemos en el vídeo, es el daño que puede ocasionar una persona con sus manos y un par de herramientas.

Al igual que hice en la otra ocasión, si eres un amante de la tecnología y, especialmente, de los dispositivos de Samsung, te recomiendo que veas este vídeo con un ojo abierto y el otro cerrado. Y es que sí, podemos afirmar sin lugar a dudas, que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra pasa el examen con nota. Evidentemente sufre daños, porque las pruebas son extremas, pero incluso tras concluir la batería de las mismas, la tablet siguió funcionando con normalidad.

Por ejemplo, vemos que ante el uso del cutter, algunas superficies sí que se vieron afectadas, si bien cabe destacar que los daños son puramente estéticos. Sin embargo, los ataques a la pantalla y a las cámaras de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra no lograron causar daños que afectaran al funcionamiento de dichos componentes. Incluso el sistema de identificación biométrica ubicado en la pantalla siguió funcionando a la perfección.

En la prueba de resistencia del S-Pen, vemos que su carcasa se rompe, pero me parece importante destacar que, aún así, y como podemos ver casi al final del vídeo, sigue funcionando con normalidad. Así, para ser un dispositivo fabricado con esos materiales, su durabilidad está muy por encima de lo que cabría esperar.

El mayor daño de las pruebas de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra lo experimentó, claro, la pantalla, y me refiero a la prueba del encendedor. Sin embargo, es importante aclarar que el objetivo de esta prueba no es comprobar si la tablet es ignífuga, algo que en en realidad solo ofrece los modelos rugerizados. La clave de esta prueba es comprobar si, pese a producirse daños, la pantalla sigue funcionando bien, y en este punto la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra también aprobó con nota.

Y la evaluación concluye con el test de torsión, una prueba que intenta determinar si una persona puede, haciendo toda la fuerza posible, partir el dispositivo por la mitad o si, al intentarlo, y aunque no lo consiga, sí que se escuchan crujidos o sonidos similares, que indiquen que algún componente se ha roto. Otra prueba que la tablet también superó no ya sin partirse, sino sin hacer ni un solo sonido de los que he mencionado.

Así, y finalizada la prueba, podemos afirmar que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra es una tablet a prueba de cafres, pero también de rozaduras de llaves, de cigarrillos que accidentalmente caen sobre su pantalla y de otros muchos desafíos que, sin ser tan extremos, pero sí que podemos relacionar con las pruebas que hemos visto.