Samsung Galaxy S22 Ultra: a prueba de cafres

Ya han pasado unas semanas desde la presentación del Samsung Galaxy S22 Ultra, el tope de gama de la familia Galaxy S22 y el dispositivo llamado a suceder al histórico y muy valorado Galaxy Note, y como cabía esperar ya empezamos a recibir las primeras valoraciones por parte de sus usuarios. En la inmensa mayoría de los casos, estas opiniones se basan en un uso normal del dispositivo, con las diversas particularidades que pueda tener la rutina personal de cada una de estas personas y, claro, con los posibles incidentes que puedan experimentar, y que de facto nos pueden ocurrir a cualquiera.

De un tiempo a esta parte, y en respuesta a la fragilidad de los primeros smartphones que llegaron al mercado, empezaron a popularizarse las pruebas de resistencia de los mismos. Recordemos que hablamos de la transición desde los teléfonos tradicionales, cuya resistencia quedó mitificada por el uso de los Nokia 3310 y 3330 como martillos, a dispositivos con pantallas mucho más grandes, con mucha más tecnología en su interior y, por lo tanto, más necesitados de protecciones adicionales. Los fabricantes pusieron el foco en este punto y, a día de hoy, el Galaxy S22 Ultra es un gran exponente de ello.

Como decía, en ese momento se empezaron a popularizar las pruebas de resistencia, hasta un punto en el que traspasaron el umbral de lo que podemos considerar normal, para convertirse en auténticas torturas, con un extra de ensañamiento, a los dispositivos. Tal es el caso del vídeo que JerryRigEverything le dedica al Samsung Galaxy S22 Ultra, algo más de ocho minutos no recomendables para amantes de la tecnología y, especialmente, de los dispositivos de Samsung.

No sé cómo se te habrá quedado el cuerpo después de ver ese Samsung Galaxy S22 Ultra, aún sin estrenar, sometido a esa batería de pruebas, algunas particularmente extremas. Yo, y eso que soy de iPhone, reconozco que en más de un momento he sentido ganas de gritarle a Jerry que parara, que el dispositivo no le había hecho nada malo, y que si esta era la única vía que conocía para dejar salir su ira, seguramente le resultaría más económico ir a terapia que destrozar terminales tope de gama.

Bromas aparte, el test extremo llevado a cabo por Jerry no reproduce acciones que se vayan a llevar a cabo habitualmente, pero sí que podemos relacionar muchas de las mismas, llevadas al límite, con incidentes que puede sufrir un smartphone como el Galaxy S22 Ultra. Desde el roce continuo de llaves en un bolsillo hasta un cigarrillo apoyado por accidente en la pantalla durante unos segundos (o incluso minutos). Del resultado de esta prueba podemos, por lo tanto, extraer conclusiones muy interesantes.

Y, como ya planteaba en el título de la noticia, tras ver el vídeo resulta indiscutible que el Samsung Galaxy S22 Ultra aprueba el test extremo con muy, muy buena nota. Es cierto que algunas de las pruebas dejan mácula en el dispositivo, pero debemos tener en cuenta que no hablamos de un teléfono rugerizado, y que salvo en el caso del ataque sin piedad al stylus, el resto de las acciones solo han tenido consecuencias estéticas, pero el Galaxy S22 Ultra se ha mantenido plenamente operativo.

¿Te comprarías un Galaxy S22 Ultra después de comprobar su resistencia en una prueba como esta? ¿Qué importancia le concedes a la durabilidad de un smartphone?