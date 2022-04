El consumo de memoria RAM en juegos está generando muchas dudas últimamente, y debo reconocer que yo mismo me he visto asaltado por esta cuestión tras probar varios juegos de última generación que, bajo el microscopio de mis herramientas de medición de rendimiento, mostraban un consumo de memoria RAM creciente.

Os explico la clave del asunto, por si alguno se ha perdido. Un juego que requiere 8 GB de RAM puede funcionar a la perfección con dicha cantidad de memoria, y estabilizarse con un consumo de memoria RAM total de unos 7,7 GB. Sin embargo, cuando se utiliza en una configuración superior, con 16 GB o incluso con 32 GB de memoria RAM, dicho juego puede mostrar un consumo de memoria mucho mayor, y registrar incrementos constantes. Así, por ejemplo, es fácil encontrarse con títulos que empiezan consumiendo 12 GB de RAM, y que al final acaban llegando hasta los 16 GB de RAM sin problema.

God of War ha sido uno de los mejores ejemplos, dentro de los lanzamientos triple A más recientes, que han mostrado ese comportamiento, pero no ha sido el único, y de hecho este problema de consumo excesivo de memoria no se limita a la RAM, también se produce con la memoria gráfica. ¿Por qué ocurre exactamente esto y qué consecuencias puede tener para el usuario?

Consumo de memoria RAM y filtración de memoria: Un serio problema

Normalmente, cuando un juego consume más memoria gráfica de la que realmente necesita nos encontramos ante una simple acción preventiva, es decir, el juego actúa como si fuese una caché y utiliza una parte que normalmente no necesita para intentar mejorar el rendimiento. Con el consumo de memoria RAM puede ocurrir algo similar, y no tendríamos ningún problema, siempre que dicho consumo se estabilice y no siga creciendo de forma anormal y desmesurada.

El problema viene cuando nos encontramos ante lo que se conoce como «memory leak», es decir, ante una filtración de memoria, también conocida como fuga de memoria. Esto ocurre cuando un juego es incapaz de gestionar la memoria RAM de forma correcta. En condiciones normales, cuando un juego no necesita unos recursos determinados los devuelve, liberándolos para que puedan volver a ser utilizados. Esto hace que la memoria RAM nunca llegue a verse saturada.

Cuando ocurre un «memory leak», el juego no devuelve esa parte de memoria RAM que ya no necesita, y por lo tanto no solo no se produce una reutilización de la RAM, sino que esta se va llenando cada vez más, hasta llegar a un punto en el que puede que el sistema se vea saturado, y que acabemos sufriendo un cierre espontáneo o incluso un bloqueo del equipo.

Obviamente, este problema no siempre tiene la misma gravedad. Hay casos en los que solo se consumen unos pocos megabytes cada cierto tiempo, lo que hace que no llegues a tener problemas graves de estabilidad ni de rendimiento incluso aunque juguemos durante horas, sobre todo si tenemos 32 GB de memoria RAM, pero en otros casos este problema puede producirse de una manera mucho más agresiva.

¿Qué puedo hacer ante este problema? Nada, por desgracia

Y el motivo es muy sencillo, que al final estamos ante un problema que pueden sufrir algunos juegos en concreto, y que por tanto tiene que ser resuelto por sus desarrolladores mediante el parche correspondiente. No te castigues pensando que es culpa de tu equipo, ya que de hecho es todo lo contrario, se trata de una cuestión que no es ni siquiera consecuencia de la falta de optimización, sino de una mala programación.

Ten siempre presente que no todos los juegos se desarrollan de la misma manera, ni tienen las mismas capacidades a la hora de aprovechar el hardware más actual. Algunos títulos tienen un apartado gráfico muy cuidado, pero escalan fatal en procesadores multinúcleo, y otros tienen problemas graves de sincronización de fotogramas o incluso dan tirones constantes por una gestión incorrecta de la carga de trabajo.

Puedes tener el PC más potente del mundo, pero si la optimización de este es muy pobre, el rendimiento será acorde a ello. Si tienes cualquier duda sobre el consumo de memoria RAM, o de memoria gráfica, puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla.