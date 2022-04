TikTok prueba la función «No me gusta» en comentarios

Las redes sociales se observan constantemente unas a otras. Esto es aplicable a TikTok, a Twitter, a Facebook e, incluso, a servicios como YouTube y Spotify que, aunque de manera primaria no son una red social, sí que toman cada vez más elementos comunes de las mismas y los integran en sus propios servicios. Y es que, en la competición por capturar la atención del usuario el máximo tiempo posible, está más que comprobado que las funciones sociales pueden jugar un papel clave.

Así, de tanta observación, es común que, al final, las funciones que debutan en cualquiera de ellas den el salto, poco después, a parte o el total del resto de ellas. Esto también lo hemos visto en muchas ocasiones, y un ejemplo muy claro lo vivimos el año pasado cuando, tras el boom de Clubhouse, otros muchos servicios empezaron a replicar la función de salas de audio en directo. Con algunas variaciones, sí, pero con una inspiración indiscutible. Ni un solo servicio está libre de mácula en este sentido.

El último ejemplo de ello lo encontramos en TikTok, el servicio más popular entre los más jóvenes y que, pese a la imagen frívola con la que cuenta entre muchas personas que no la emplean, también ofrece algunos contenidos de lo más interesantes, ya sean de ocio, divulgativos, de humor, etcétera. En mi caso, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, TikTok me parece una plataforma bastante interesante, a la que dedico más o menos el mismo tiempo que al resto de redes (no demasiado, en realidad) y que creo que está infravalorada frente a otros servicios.

Tiktok dislike comment button just make it looks messy I think pic.twitter.com/bBNEk6QsXY — yazz🌵 (@iniyaspip) March 14, 2022

Sea como fuere, y como decía, todas las redes «se inspiran» en las demás, y el último ejemplo lo encontramos en TikTok, que ha iniciado las pruebas de su función para votar negativamente los comentarios a las publicaciones, tal y como informa la propia compañía a través de su blog oficial. Una función que ya podemos encontrar desde hace años en otros servicios como YouTube, y que Twitter estuvo probando a conciencia durante el año pasado.

El título de la publicación, «Nuevas formas de fomentar la amabilidad y la seguridad en TikTok«, parece indicar que las votaciones deberían incidir, de algún modo, en la visibilidad de los comentarios negativos, y quizá también en la visibilidad general de los autores de los mismos. Sin embargo, no se aclara, quizá por estar todavía en pruebas, cuál será el alcance concreto de los votos negativos, ya que ni siquiera será posible verlos, solo el autor del comentario verá esas valoraciones negativas.